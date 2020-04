Abel Pintos lanzó un nuevo video: "El Hechizo", una canción a puro romance

El cantante presentó su nueva canción, donde participa la compositora española Beatriz Luengo Crédito: Instagram

Abel Pintos sorprendió a sus seguidores y estrenó una nueva canción en tiempos de cuarentena obligatoria por la pandemia de coronavirus . El cantante dio a conocer su videoclip de " El Hechizo ", donde lo acompaña la cantautora española Beatriz Luengo . "Lo compartimos con mucho amor y mucha ilusión, como si fuera la primera vez", anunció el intérprete en su cuenta de Instagram.

"Digan lo que digan, y aunque suene raro, parece mentira, me has enamorado. El hechizo se rompió, el milagro sucedió, no hay nada que decir. A lo más profundo de mí has llegado"; entonan juntos. Esta letra a puro romance que por momentos invita a bailar por la fusión de ritmos, cuenta una sentida historia de amor.

Ésta no es la primera vez que cantan juntos: 2 años atrás el cantante colaboró en la canción "Si un día vuelves", y se convirtió en una de las canciones más escuchadas del repertorio de su colega española. La amistad y la conexión musical perduró y decidieron estrenar otro tema musical: ésta vez con videoclip incluido y a diferencia del anterior, no sólo optaron por la balada, sino que se animaron a fusionar otros ritmos, donde incluso coquetean con la cumbia .

"Hace unos años la música hizo que nos conociésemos en Buenos Aires a golpe de papel y lápiz y salió mi primer dúo con él. El verano pasado nos volvimos a encontrar y escribimos juntos otra canción que conocerán mañana", escribió Luengo ayer. Y cerró conmovida por la admiración que siente por Pintos: " Cuando tienes la oportunidad de crear con él te das cuenta que es uno de esos artistas que trascenderá a las épocas , de los que escucharás su álbum en 20 años y te seguirá pareciendo una maravilla contemporánea y profunda. Me siento privilegiada de ser parte de tu historia querido @abelpintos".