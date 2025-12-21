El lujoso auto que le regaló Mauro Icardi a la China Suárez para Navidad

Eugenia “la China” Suárez exhibió a través de sus redes sociales los lujosos obsequios que recibió de parte de su novio, el futbolista Mauro Icardi, en la previa de las celebraciones navideñas. La actriz y cantante compartió detalles de los regalos, que incluyeron gestos personalizados y un ambiente festivo, lo que generó en el público un gran interés por el presente de la pareja. Un dato resaltó dentro de los productos que hizo reminiscencias a la ex del futbolista, Wanda Nara, y disparó todo tipo de comparaciones.

Entre las imágenes difundidas, se destacaron varias bolsas y cajas de la apreciada marca Louis Vuitton, dispuestas con la meticulosidad de una boutique sobre una mesa. Unas velas, moños rojos y una decoración navideña de un osito le dieron la calificación de una verdadera postal. Una tarjeta manuscrita en el centro aportó un toque sensible y exclusivo a los obsequios: “Sr Mauro Icardi y Sra Eugenia Suárez”, decía el escrito. En sus historias, la China etiquetó a Icardi y agregó el tradicional “teşekkürler” (“gracias” en turco), y a Louis Vuitton, cerrando el momento con un emoji de corazón.

Los lujosos regalos de Icardi para la China (Foto: @sangrejaponesa)

La secuencia de regalos culminó con la presentación de un Hongqi E-HS9, un SUV eléctrico de alta gama de origen chino, conocido popularmente como el “Rolls-Royce chino”. Este vehículo, cuyo valor oscila entre los 93.989 y los 130.656 euros, presenta un diseño sofisticado y acabados oscuros. En su interior, la China Suárez mostró un adorno de peluche de un león, una figura tejida colgando del volante y una nota manuscrita que no se llega a leer, ya que está tapada con emojis de corazones rojos. Del espejo retrovisor pendía una tarjeta con las siglas del Galatasaray y el año de fundación del club, elementos que añadieron un matiz personal al costoso obsequio, ya que Icardi es una de las figuras de ese equipo de Estambul. Con este regalo, la ex Casi Ángeles podrá moverse con total libertad presumiendo su nuevo coche por la ciudad turca.

El auto impresionante que manejará la actriz (Foto: @sangrejaponesa)

Estos gestos confirman el perfil detallista y afectuoso de Icardi, así como la complicidad en su relación con la China Suárez, que combina el brillo de las grandes firmas con el romanticismo y las costumbres personales en cada celebración. Sin embargo, el lujoso automóvil no tardó en ser comparado con un precedente de Icardi: en 2014, el entonces delantero del Inter sorprendió a Wanda Nara, en un aniversario, con un Rolls-Royce modelo Wraith, valuado en aproximadamente 300 mil dólares. Aquel regalo estuvo acompañado de un mensaje en redes sociales: “En un mes muy importante para nosotros te hago este regalito. Te Amo @wandaicardi #RollsRoyce #RR #elqueQuerías”, escribió Icardi, aludiendo a su aniversario y al inicio de la relación el 27 de octubre de 2013.

La China mostró todos los detalles de sus regalos en las redes sociales (Foto: @sangrejaponesa)

La elección del Hongqi E-HS9 para la China Suárez, un coche de origen chino, adquiere un matiz simbólico adicional. Lejos de ser solo una muestra de ostentación material, esta selección podría interpretarse como una referencia directa y lúdica al apodo “China” con el que se conoce a Eugenia Suárez. Este detalle transforma el obsequio en un homenaje personalizado, dotándolo de un significado más allá de su precio y marca, y convirtiéndolo en un acto cargado de afecto y guiños íntimos. Con estos lindos regalos, la pareja confirma una vez más ante sus millones de seguidores que siguen con una relación que crece y crece cada día.