Grego Rossello: del enojo por perder la pelea en segundos al festejo con Paloma Silberberg

La tercera de edición de Parense de Manos fue un éxito rotundo en el streaming nacional, con más de 750 mil personas mirando el evento en vivo, más los miles que asistieron a ver las peleas en vivo en el estadio de Huracán. Una de las perlitas de la noche fue la pelea entre el comediante Grego Rossello y el streamer Gonzalo Banzas. El conductor de Telefé perdió en pocos segundos, por lo que quedó muy enojado con su performance. Sin embargo, terminó la noche festejando en un boliche con quien sería su nueva novia, Paloma Silberberg.

El conductor y comediante entró exultante al ring (Captura: @parensedemanosok)

Pasadas las 22.20, comenzó la pelea entre estos reconocidos influencer. Ambos tuvieron ingresos memorables al ring: Goncho entró por la pasarela con nada más y nada menos que Duki cantando a su lado, mientras que Grego montó un gran show y se lo vio exultante en el pasillo del Tomás Adolfo Ducó. La pelea había sido muy hablada en redes sociales en la previa, por lo que la expectativa de este cruce era mayúscula.

La espectacular pelea de Grego y Goncho

La contienda empezó con Rossello yendo a buscar con todo al streamer, haciendo gala de su experiencia, ya que el humorista ya se consagró en la primera edición de Parense de Manos frente al integrante de Paren la Mano (Vorterix), Roberto Galatti. Sin embargo, un par de manos de Goncho conectaron con el rostro de Grego y la pelea se terminó por KO técnico en menos de 30 segundos. De esta manera, el streamer se hizo con el cinturón de campeón ante la atenta mirada de los miles de espectadores.

El enojo por la derrota

A partir de la prematura derrota, Grego utilizó su cuenta de Instagram, donde cosecha más de 1,4 millones de seguidores, para expresar su descontento. Primero, publicó un video donde mostró que su cara no tenía ninguna herida y felicitó al ganador.

El enojo de Grego tras perder su pelea en Parense de Manos III

Luego, ya más tranquilo, el conductor del react de Masterchef Celebrity emitió un emotivo comunicado a través de sus historias: “Lo di absolutamente todo, entrenando todos los días en un año que tuve mil cosas. Siempre quiero estar para mis amigos de PLM, felicitaciones a Goncho Banzas que mano me metiste negro. Tendremos que hacer la revancha. Gracias Picante PFC por ser el mejor entrenador del mundo y mi amigo. ¡Gracias Luquitas Rodríguez por siempre sumarme! ¡Abrazo grande a todos y gracias por el cariño hoy en el estadio!”, escribió.

El descargo de Grego en sus redes sociales

Rápidamente, Banzas le devolvió el saludo en las redes sociales y reposteó el mensaje de Grego en su cuenta. “Gracias Grego por haber sido un excelente rival y subirte a pelear en un año que estabas cargado de proyectos. Sos una gran persona y te respeto mucho”, aseguró el ganador de la pelea.

Festejo en un boliche

A pesar de la dura derrota en el ring, Grego no se perdió la oportunidad de festejar tras una noche histórica del evento organizado por Luquitas Rodríguez. Como es costumbre, el comediante visitó el exclusivo boliche de Costanera, Caramelo, donde se lo vio bailando junto a reconocidas figuras del espectáculo. Lo que llamó la atención de la noche fue un clip compartido por Paloma Silberberg, la modelo exnovia del futbolista de la selección, Nico González, donde se tomó con humor que perdiera Grego en la velada.

Grego Rosello junto a Paloma Silberberg en un boliche

“Como cobraste Grego”, decía el cartel que sostenía Paloma entre sus manos ante la mirada atónita del peleador. Este paso de comedia se da en una incipiente relación que estarían comenzando Grego y Paloma, como ya reconocieron en los medios. La modelo y el humorista están saliendo hace unos meses y la relación parece marchar viento en popa. De esta manera, el conductor de Ferné Con Grego no se llevó el cinturón, pero sí el amor y la compañía de su nueva novia.