Según se informó esta tarde, el cantante, de 35 años, se casaría con su misteriosa novia, Mora Calabrese

Abel Pintos estaría preparando su boda con Mora Calabrese. Así lo aseguró hoy el periodista Lucas Bertero en El diario de Mariana, además de adelantar que la empresaria chaqueña que conquistó el corazón del cantante ya está plenamente abocada a cómo será el vestido de novia que lucirá en la ceremonia.

Los asuntos relacionados con la vida sentimental del músico han sido siempre una incógnita y han despertado todo tipo de especulaciones. Sin embargo, el cantante que supo cautivar a miles de seguidores con su voz y con su sencillez decidió abrirse recientemente y confirmó a sus fans, a través de sus historias de Instagram, que está en pareja.

Desde que el periodista anunció los planes de boda del artista, los fans empezaron a imaginarse los detalles del acontecimiento que unirá formalmente a uno de los músicos más exitosos de nuestro país con su novia.

Como adelanto, Bertero apuntó que el diseño del vestido de Calabrese lo estaría confeccionando la firma El Camarín, y dijo que ya estaría todo encaminado para la gran fiesta. Además, agregó que el diseño sería sencillo, al igual que ella, "que es muy simple".

Abel Pintos junto a su novia, Mora Calabrese

"Él la acompañó, medio de incógnito, y estuvieron tomando las medidas para su vestido", contó el panelista del programa de Mariana Fabbiani. Tras ello, recordó que Pintos y Calabrese "hace unos días se mostraron juntos cuando la grúa les llevó el auto y tuvieron que ir a rescatarlo. Estaban en el recital de Iron Maiden", agregó.

En estos días, el músico se prepara, por otro lado, para los shows sinfónicos que dará en noviembre, en el marco de su proyecto Universo paralelo, en el estadio Movistar Arena.

En una reciente entrevista con LA NACION, el artista confesó sentirse "muy feliz" en este momento de su vida e hizo balance del camino recorrido en la última década. "En los últimos diez años, he cambiado mucho. He aprendido y he vivido, y eso te transforma", afirmó por entonces.