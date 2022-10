Abigail Breslin contó que fue víctima de violencia de género: “Me golpeaba y me encerraba en habitaciones”

escuchar

En las últimas horas, Abigail Breslin -conocida por su mítico papel en Pequeña Miss Sunshine- reveló que durante varios años fue víctima de violencia de género. Con intenciones de concientizar al respecto y ayudar a quienes están pasando por la misma situación, la intérprete de 26 años contó con lujo de detalles todo lo que vivió al lado de su ex.

“Como superviviente de VD (violencia doméstica), me siento inclinada a escribir un poco sobre mi historia. Estuve en una relación muy abusiva durante casi dos años. Todo empezó perfecto, estaba tan enamorada. Por desgracia, mi maltratador se aprovechó de mi inocencia e ingenuidad y la relación se fue volviendo violenta”, reveló Abigail a través de sus redes sociales.

Si bien esta relación ya es parte del pasado, Breslin decidió hacer público este padecimiento en el marco del mes de la concientización sobre la violencia doméstica en los Estados Unidos. Y antes de entrar en detalles, la intérprete de Scream Queens advirtió sobre el fuerte contenido que iba a publicar.

“ Me golpeaba constantemente, me encerraba en habitaciones y me obligaba a fingir que todo estaba bien y normal mientras lidiaba con heridas graves... heridas que la mayoría de gente ni veía”, recordó.

“Yo utilizaba corrector y bases para esconder y ocultar todos los moratones porque de alguna manera, aún me importaba esta persona. Las lesiones físicas también iban acompañadas de abuso verbal, insultos y palabras despectivas”, agregó reflejando la típica conducta de un abusador.

Y enseguida contó cómo su agresor la hacía sentir responsable por cada situación de maltrato. “Me sentía tan poco digna del amor de nadie. Me sentía fea y odiada. Sentía que merecía menos que basura. Tenía la certeza de que tenía que haber algo inevitablemente malo en mí. Pensaba que yo era una puta, un problema, una estúpida, inútil, ridícula, extremadamente sensible, poco razonable y que no merecía amor. En esos 2 años me sentí más sola que nunca en toda mi vida”, aseguró angustiada.

Respecto de quiénes la ayudaron para salir de esta relación tóxica, confesó: “Estoy más que agradecida a mi familia y amigos que tuvieron un papel clave e incalculable en ayudarme a salir de esa horrible situación. Siempre estaré en deuda con la gente más cercana por no solo por ayudarme, sino por creerme”.

A pesar de que aún hoy sigue sanando, Breslin aseguró que ahora está en un lugar “maravilloso y sano” y que se puede salir aunque parezca imposible: “Espero que compartir un poco de mi historia al menos ayude a alguna gente a sentirse menos sola”, concluyó quien muy pronto regresa a la pantalla grande con Slayers, una película de terror sobrenatural.

Los comentarios de sus seguidores no tardaron en llegar y le expresaron infinitas muestras de cariño y apoyo. “Te mando todo el amor del mundo, mujer valiente”, escribió una usuaria de Instagram mientras la mayoría confesaba el orgullo y admiración que sentían por ella.

Volver a empezar

A pesar del dolor y los miedos, Abigail Breslin pudo sortear esos años difíciles que la atormentaron y volver a creer en el amor. Desde hace cinco años, está en pareja con el empresario ruso Ira Kunyansky, con quien se comprometió en febrero de este año.

La noticia la compartió la propia actriz en sus redes sociales, donde mostró el enorme anillo de diamantes que podría superar los 130.000 dólares, según Insider. El pedido de mano no se quedó atrás. En una playa, a la luz de las estrellas, Kunyansky le hizo la gran pregunta y ella se quedó muda. “Dijo que sí”, escribió el novio junto a imágenes de la pareja abrazándose.

“Mi nuevo papel como prometida odiosa que no para de publicar cosas sobre su pedido de mano, próximamente en cines”, bromeó ella sin poder parar de publicar fotos de ese mágico momento.

