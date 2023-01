Abigail Breslin, la actriz de Pequeña Miss Sunshine, se casó en secreto con su “mejor amigo”, el empresario ruso Ira Kunyansky

escuchar

Abigail Breslin, la actriz que saltó a la fama gracias a su adorable interpretación de Olive Hoover en la película Pequeña Miss Sunshine (2006) cuando apenas tenía nueve años, reveló que se casó lejos de la mirada de la prensa con el amor de su vida, el empresario ruso Ira Kunyansky .

La actriz, de 26 años, compartió la feliz noticia en su cuenta de Instagram el domingo por la noche. En la imagen que decidió publicar, se puede ver su mano izquierda con el anillo de compromiso y el de bodas brillando en el dedo anular. Para completar el mensaje, la intérprete escribió: “Esta chica se casó” . En ese posteo, no proporcionó más detalles, como cuándo o dónde se llevó a cabo su boda.

Sin embargo, unas horas después, Breslin amplió la información sobre el gran evento. “01.08.23, casada con mi mejor amigo”, sentenció junto a varios emoticones de corazones rojos y un anillo de compromiso. Además, agregó una postal del flamante matrimonio en medio de la pista de baile durante la fiesta.

Por su parte, Kunyansky también compartió una imagen en su Instagram. “Amo mi otra segunda mitad” escribió. En la foto se puede ver a Breslin con un gesto de susto mientras la levantan en andas y detrás a Kunyansky con cara de felicidad. Los tres posteos del matrimonio se llenaron de inmediato de mensajes de felicitación y deseos de amor eterno.

Breslin -una de las artistas más jóvenes en ser nominada a un premio Oscar como mejor actriz- y Kunyansky fueron novios desde al menos 2017. La relación se hizo pública cuando Breslin comenzó a compartir fotos de él en su Instagram, incluidas publicaciones cariñosas en donde lo mencionaba con el apodo de “babekin”. También fue por medio de Instagram que confirmó el compromiso de la pareja, en febrero de 2022.

Una carrera precoz y el momento más amargo

Tres años tenía Breslin cuando apareció por primera vez en la televisión. Fue en una publicidad de la famosa juguetería Toys “R” Us. Dos años después dio el salto a la pantalla grande en Señales (2002) y un año después se convirtió en una pequeña celebridad gracias a la road movie de Jonathan Dayton y Valerie Faris.

A diferencia de muchas otras estrellas infantiles, Breslin pudo sobrevivir al éxito inicial y continuar una carrera en la industria. Dentro de su historial en películas de Hollywood se encuentran Sin reservas (2007), El último regalo (2007), La isla de Nim (2008), Definitivamente, tal vez (2008), My Sister’s Keeper (2009), Zombieland (2009), Rango (2011), Año nuevo (2011), 911: llamada mortal (2013), Maggie (2015) y Final Girl (2015). En 2015, formó parte del elenco de la comedia de terror Scream Queens, emitida por Fox.

En relación a los obstáculos que debió superar a lo largo de su carrera, Breslin reveló en octubre del 22 que durante varios años fue víctima de violencia de género. Con intenciones de concientizar al respecto y ayudar a quienes están pasando por la misma situación, la intérprete contó con lujo de detalles todo lo que vivió al lado de su ex.

“ Como superviviente de VD (violencia doméstica), me siento inclinada a escribir un poco sobre mi historia. Estuve en una relación muy abusiva durante casi dos años. Todo empezó perfecto, estaba tan enamorada. Por desgracia, mi maltratador se aprovechó de mi inocencia e ingenuidad y la relación se fue volviendo violenta ”, reveló Abigail a través de sus redes sociales.

Si bien esta relación ya es parte del pasado, Breslin decidió hacer público este padecimiento en el marco del mes de la concientización sobre la violencia doméstica en los Estados Unidos. Y antes de entrar en detalles, la intérprete de Scream Queens advirtió sobre el fuerte contenido que iba a publicar. “ Me golpeaba constantemente, me encerraba en habitaciones y me obligaba a fingir que todo estaba bien y normal mientras lidiaba con heridas graves... Heridas que la mayoría de gente ni veía ”, recordó.

A pesar del dolor y los miedos, Abigail Breslin pudo sortear esos años difíciles que la atormentaron y volver a creer en el amor, un camino que coronó a principios de enero de este año con un gran vestido blanco, una fiesta para el recuerdo y el empresario ruso Ira Kunyansky, el gran compañero de su vida.

