Classified iba a significar para Abigail Breslin , la niña estrella de Pequeña Miss Sunshine, su regreso a la gran pantalla luego de cuatro años de ausencia. Sin embargo, se convirtió en una pesadilla. Es que mientras la actriz acusó a Aaron Eckhart, su coprotagonista, de comportarse de forma “agresiva, degradante y poco profesional” en el set, los productores decidieron devolver el golpe con una demanda por “acusaciones engañosas” y por cuantiosas pérdidas.

Abigail Breslin terminó en medio de una batalla legal por su último film AP - Archivo

Durante el rodaje, Breslin ya había dado señales de su preocupación por el accionar de Eckhart. Incluso, redactó una carta en la que planteó el problema y la envió al Sindicato de Actores de Hollywood, pero sus acusaciones habían quedado en el plano privado. Fueron las productoras del thriller de espionaje, Dream Team Studios y WM Holdings, las que destaparon la olla al interponer ellos una demanda contra la actriz en el Tribunal Superior del condado de Los Ángeles.

La revista People se hizo eco de la demanda de las productoras, quienes llevaron a la joven de 27 años a la Justicia por haber realizado “acusaciones salvajes, histéricas e imaginarias contra Eckhart” , algo que, consignaron, las obligó a gastar 80.000 dólares en alojamiento para poder continuar con el rodaje.

“Breslin se negó a estar sola en varias escenas con Eckhart y la producción tuvo que hacer arreglos costosos para satisfacer las demandas de Breslin o de lo contrario no continuaría cumpliendo con sus obligaciones contractuales”, consigna la demanda. “Toda la producción casi se detuvo cuando Breslin advirtió a Eckhart sobre un comportamiento agresivo, degradante y poco profesional. Ella insistió en que la puso en peligro en varios momentos”, explica el mismo texto más adelante.

El actor Aaron Eckhart fue acusado por Abigail Breslin por comportamiento indebido AP

Las compañías hicieron saber también que luego de las denuncias de la actriz comenzó una investigación en el set, pero que no se encontró evidencia que respaldara su versión. En este sentido, tildaron las acusaciones de Abigail de “descabelladas, histéricas e imaginarias”. Incluso fueron más allá: creen que la actriz de La decisión más difícil (2009) los está extorsionando luego de negarse a firmar un contrato que permitiría el estreno del film.

En una declaración que le brindó a la revista People, la representante de Breslin, Michelle Bega, aseguró que su clienta “no tiene conocimiento de ninguna acción presentada contra ella y no ha recibido ninguna notificación legal”. También aseguró que la actriz “niega categóricamente todas las acusaciones contra ella” y mantiene inequívocamente su declaración, que entregó de manera confidencial al SAG [el sindicato de actores]”.

Un pasado marcado por el abuso

Hace exactamente un año, en octubre de 2022, Breslin contó que durante varios años fue víctima de violencia de género . Con intenciones de concientizar al respecto y ayudar a quienes sufren la misma situación, la intérprete contó con lujo de detalles todo lo que vivió al lado de su ex. “Como superviviente de VD (violencia doméstica), me siento inclinada a escribir un poco sobre mi historia. Estuve en una relación muy abusiva durante casi dos años. Todo empezó perfecto, estaba tan enamorada. Por desgracia, mi maltratador se aprovechó de mi inocencia e ingenuidad y la relación se fue volviendo violenta”, reveló la actriz a través de sus redes sociales.

“Me golpeaba constantemente, me encerraba en habitaciones y me obligaba a fingir que todo estaba bien y normal mientras lidiaba con heridas graves... heridas que la mayoría de gente ni veía”, recordó. “Yo utilizaba corrector y bases para esconder y ocultar todos los moratones porque de alguna manera, aún me importaba esta persona. Las lesiones físicas también iban acompañadas de abuso verbal, insultos y palabras despectivas”, agregó reflejando la típica conducta de un abusador.

Y enseguida contó cómo su agresor la hacía sentir responsable por cada situación de maltrato. “Me sentía tan poco digna del amor de nadie. Me sentía fea y odiada. Sentía que merecía menos que basura. Tenía la certeza de que tenía que haber algo inevitablemente malo en mí. Pensaba que yo era una puta, un problema, una estúpida, inútil, ridícula, extremadamente sensible, poco razonable y que no merecía amor. En esos 2 años me sentí más sola que nunca en toda mi vida”, aseguró angustiada.

Respecto de quiénes la ayudaron para salir de esta relación tóxica, confesó: “Estoy más que agradecida a mi familia y amigos que tuvieron un papel clave e incalculable en ayudarme a salir de esa horrible situación. Siempre estaré en deuda con ellos no solo por ayudarme sino por creerme”. Breslin logró superar sus miedos y en enero de este año se casó en secreto con su “mejor amigo”, el empresario ruso Ira Kunyansky.

La postal que la propia Abigail Breslin compartió de su boda en su cuenta de Instagram https://www.instagram.com/abbienormal9/

