Agustín “Rada” Aristarán, el Willy Wonka argentino: “Va a ser la obra más grande que se haya visto en el país”

La cuenta regresiva comenzó. Agustín “Rada” Aristarán está ansioso por interpretar a Willy Wonka en Charlie y la fábrica de chocolate -El show, que desembarcará el 4 de junio en calle Corrientes.

Mientras crece la expectativa por la que será una de las más grandes apuestas de la cartelera porteña del año, el jueves por la tarde el elenco de la obra se presentó con un pequeño show especial en la puerta del Teatro Gran Rex y LA NACION conversó con sus protagonistas.

Agustín Rada Aristarán: "Haré mi versión de Wonka que me tiene feliz y orgulloso" Gentileza Soy Prensa

En diálogo con este medio, Aristarán comentó cómo atraviesa el desafío de protagonizar el emblemático musical. “Siento alegría, agradecimiento, buena onda y muchas ganas de contar esta historia en la que ganan los buenos. ¡Tiene mucha magia! Es la obra más grande que se hizo acá, me lo confirmó [Carlos] Rottemberg que es una enciclopedia del teatro argentino. Va a ser la obra más grande que se vio en el país en cuanto a despliegue, despelote visual, escenografía y producción. Sin duda", destacó el artista.

Este ambicioso proyecto cuenta con más de 20 artistas en escena, cuatro elencos infantiles y un equipo de producción integral de más de 150 personas.

El elenco de Charlie y la fábrica de Chocolate posó en la puerta del Teatro Gran Rex Gentileza Soy Prensa

-Johnny Depp y Timothée Chalamet fueron dos de las figuras que interpretaron a Wonka...

-¡No me hago cargo de eso! ¡Ellos están en otro lado! (risas). Yo haré mi versión de Wonka que me tiene feliz y orgulloso.

-¿Cómo te sentís en la segunda temporada de Otro día perdido?

-Estoy muy agradecido con todas las concesiones y arreglos que hicieron para dejarme ensayar todos los días para esta obra. Es una obra muy grande que necesita mucho ensayo. Mario [Pergolini] fue muy generoso. Para mí, era una medalla pendiente laburar con Pergolini. Hace muchos años tenía la idea y el sueño de laburar con él. Estoy aprediendo mucho trabajando al lado de él y de su equipo. Siento el más puro agradecimiento. No me imaginaba nada sobre cómo podía ser, pero era un deseo que tenía que me sorprendió.

Agustín Rada Aristarán: "Va a ser la obra más grande que se vio en el país" Gentileza Soy Prensa

-Hoy ostentas una carrera tan versátil como exitosa: teatro, televisión, magia, musicales...¿Hay alguna anécdota particular que recuerdes de tus tiempos de artista antes de ser famoso?

-Antes de ser conocido había actuado en lugares súperraros y hostiles. Desde arriba de un cajón de cerveza hasta fiestas provinciales muy grandes. Fui durante muchos años mago de eventos así que imaginate. Llegué a trabajar en una fiesta narco en otro país. Me llamó un productor de eventos, caí ahí. No era más que una fiesta muy lujosa. No había una cosa más rara que esa.

-¿Cómo supiste que eran narcos?

-Porque ellos me lo dijeron y porque te dabas cuenta porque había cosas muy excéntricas en la casa como una pista de motocross. Cosas muy locas. Ahora todo es medio loco y raro: que esté a punto de estrenar una obra acá y que sea mi cuarto musical...estar en la tele, todo me parece raro.

Agustín Rada Aristarán y Mery del Cerro compartirán escenario en Charlie y la fábrica de Chocolate Gentileza Soy Prensa

Mery del Cerro interpretará a la madre de Charlie y se mostró muy entusiasmada por volver a pisar el mismo escenario que la acunó en su adolescencia de la mano de Cris Morena: “Lo que me pasó hoy fue tremendo. Volver a un camarín del Gran Rex después de tantos años... hicimos cerca de 300 funciones con Casi Ángeles en el 2007, 2008... Me estuve imaginando a Nina y a Cala [sus hijas] sentadas ahí en las butacas, ellas que no existían en la época de Casi Ángeles... Es muy fuerte lo que siento que voy a vivir. Es un desafío muy grande para mí hacer un musical y más con esta productora que hizo éxitos grandiosos con Matilda y School of Rock ¡Todavía no lo puedo creer! Lo más desafiante es estar a la altura de este elenco. Los niños que están en esta obra tienen muchísimo talento y dulzura", expresó la actriz en diálogo con LA NACION.

Charlie y la fábrica de Chocolate se estrenará el 4 de junio en el Teatro Gran Rex Gentileza Soy Prensa

En Matilda y School of Rock, parte del elenco estaba conformado por niños, lo mismo sucederá con Charlie y la fábrica de chocolate. “Eso implica tener varios elencos rotativos, porque, por legislación, los niños no pueden superar determinadas horas de actividad”, había señalado Tomás Rottemberg. “Elegimos Charlie y la fábrica de chocolate para continuar con los contenidos pedagógicos que le estamos imponiendo cada invierno a la sala del Gran Rex, gracias al apoyo de su máximo responsable, Andrés Cordero”, reconoció Rottemberg, motivado no solo por el resultado comercial de las propuestas exhibidas, sino también por el tono de las temáticas.

El reparto de padres de Charlie se completa con Dolores Ocampo como la Sra. Teavee (mamá de Mike), Denise Cotton como la Sra. Gloop (mamá de Augustus), Sebastián Holz como el Sr. Salt (papá de Veruca) y Marcelo Albamonte como el Sr. Beauregarde (papá de Violet).