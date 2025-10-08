Charlie y la fábrica de chocolate llegará a calle Corrientes y ya tiene protagonista

Todo comenzó con la puesta de Matilda durante la temporada de invierno 2023 y la de verano del año siguiente. Durante 2024, entre junio y julio, fue el turno de School of Rock. Los dos éxitos contaron dentro de su elenco con un talentoso artista que sorprendió con su versatilidad: Agustín “Rada” Aristarán.

El actor fue el elegido para protagonizar -una vez más- la nueva gran apuesta musical de la escena porteña, Charlie y la fábrica de chocolate, que tiene previsto su estreno para el año que viene.

El ambicioso proyecto buscará repetir el buen destino de las propuestas anteriores y contará con la producción de Carlos y Tomás Rottemberg y Mariano Pagani.

Agustín “Rada” Aristarán vive un gran momento profesional y divide su tiempo entre el teatro y la televisión María Bessone - LA NACION

Aristarán nació en Bahía Blanca, se hizo conocido como el mago de las redes sociales, hasta que brilló como comediante, músico y otras facetas creativas que lo muestran como un artista completo. Ahora se luce en teatro, en plena calle Corrientes, con Chanta, y en televisión, acompañando a Mario Pergolini en Otro día perdido.

Agustín "Soy Rada" se lució como "Tronchatoro" en Matilda, todo un éxito teatral de 2023 XAVIER MARTIN/ AFV

Un clásico del cine, al teatro

La pieza está basada un cuento original de Roald Dahl que cuenta la historia del niño Charlie, de familia humilde, que a través de un concurso, una fábrica de chocolate y su esmero personal logra cambiar el curso del previsible destino de su vida. Charlie y la fábrica de chocolate se publicó en 1964 y se convirtió en un clásico literario para grandes y chicos.

La versión musical teatral, que se estrenó en junio de 2013 en el West End londinense cuenta con libro de David Greig, música compuesta por Marc Shaiman y letras escritas por el propio Shaiman y Scott Wittman.

“En 2015 volvimos a Londres y decidimos ver Charlie y la fábrica de chocolate como último espectáculo antes de regresar a Buenos Aires, confiados en el buen producto, ya que se trataba de un musical escrito por Roald Dahl, el mismo autor de Matilda”, destacó Carlos Rottemberg en diálogo con este medio.

Mago, humorista, músico, actor y apasionado por la carpintería. Además, y por sobre todo, es padre de Bianca y pareja de la humorista y actriz Fernanda Metilli María Bessone - LA NACION

Hacer Charlie y la fábrica de chocolate es el resultado de las otras tres obras previas, que nos permiten seguir apostando por esta línea de proyectos, con el target bien visualizado. Cada espectáculo apunta a un público muy puntal y nos viene saliendo bien. Nunca se sabe cómo te va a ir, pero lo que jamás dejamos de lado es el talento y la producción que se va a mostrar arriba del escenario. Eso es lo que está a nuestro alcance, porque el resto lo hace el gusto del público”, reflexionó Tomás Rottemberg en una entrevista con LA NACION.

“Elegimos Charlie y la fábrica de chocolate para continuar con los contenidos pedagógicos que le estamos imponiendo cada invierno a la sala del Gran Rex, gracias al apoyo de su máximo responsable, Andrés Cordero”, reconoció Carlos Rottemberg, motivado no sólo por el resultado comercial de las propuestas exhibidas, sino también por el tono de las temáticas narradas por las mismas.

Un clásico del cine, que también subió a los grandes escenarios del mundo, llegará el año que viene a Buenos Aires

Los chicos, al escenario

Con Charlie... se repiten algunos tópicos. Sumado al mensaje altruista, se trata de otro texto original de Dahl, con quien comenzó la saga a partir de Matilda y, dada su envergadura, el show es disfrutado tanto por los niños como por el público adulto.

En Matilda y School of rock, parte del elenco estaba conformado por niños, lo mismo sucederá con Charlie y la fábrica de chocolate. “Eso implica tener varios elencos rotativos, porque, por legislación, los niños no pueden superar determinadas horas de actividad”, agregó Tomás Rottemberg.