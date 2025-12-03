Dante Barbera, el niño que reemplazó a Rada en Otro día perdido y hasta se divirtió con Pergolini: “Mi abuela es tu fan”

Una noche inusual se vivió este martes en Otro día perdido (eltrece) cuando un niño ocupó el lugar de Agustín ‘Rada’ Aristarán. Su presencia sorprendió a Mario Pergolini y a los televidentes, quienes no solo se preguntaron qué había pasado con el humorista, sino también quién era el niño de 12 años que tomó la posta y arrasó.

Dante Barbera en Otro día perdido (Foto: Captura TV)

Todo comenzó cuando Dante Barbera abrió el ciclo y, sin filtro, lanzó: “Rada hoy no vino porque fue a revisarse el carnet de mago. Bueno, tenemos por delante un programa que ni idea, pero voy a estar yo”. Acto seguido, adelantó que Fátima Florez y Manu Lozano de la Fundación “SÍ” iban a estar como invitados.

Pero eso no fue todo, con picardía continuó: “Ahora tengo que presentar a una comediante que no tengo idea de quién es, pero me dijeron que se llama Laila Roth”.

“Y ahora tengo que presentar al conductor. Yo no sé bien quién es, pero me dicen que es un ‘innovador de los medios’ y mi abuela es fanática”, completó.

Dante tiene 12 años y es actor (Foto: Instagram/@dante.barbera)

Cuando el conductor ingresó, miró a su compañera, quien con humor comentó: “Parece que Rada se fue a bañar con agua muy caliente y se encogió en el lavado”. Acto seguido, Pergolini se dirigió a su pequeño compañero y le preguntó: “Emmm, Dante. ¿Cómo llegaste acá?, ¿por qué estás acá?, ¿sabés algo de Rada?“.

“Rada me dijo si quería estar acá y (le dije que) sí”, aseguró. Ante la consulta del presentador sobre qué había hecho con él, el niño explicó: “Yo estuve con él en Matilda, el musical e hice School of Rock también”. “Tenemos una estrella con nosotros”, le dijo Mario y el público lo ovacionó.

Luego de su participación, Dante recurrió a su cuenta de Instagram -donde acumula poco más de 3000 seguidores-, para replicar algunas de las historias en las que los usuarios lo habían mencionado.

Entre estas se encontraba el posteo del propio Rada, quien le agradeció el favor: “Gracias, Dante por cuidarme el lugar!! Sos un capo”. A lo que el pequeño le contestó: “Gracias por confiar en mí para cuidar tu lugar. Te quiero”.

Dante Barbera en Otro día perdido (Foto: Instagram/@dante.barbera)

Desde el perfil de Otro día perdido subieron una imagen en la que se lo vio al actor junto a Pergolini y Roth. “Gracias @lailaroth y @mpergoliniok son lo más! Hoy te extrañamos @soyrada, pero mirá qué lindos estos tres”, escribieron.

Dante Barbera en Otro día perdido (Foto: Instagram/@dante.barbera)

Quién es Dante Barbera, el niño que reemplazó a Rada en Otro día perdido

Dante Barbera se formó en la Fundación Julio Bocca y actuó como Bruce en Matilda, el Musical. Participó en School of Rock junto a Aristarán, lo que le valió una nominación a los Premios Hugo 2024 en la categoría Mejor Interpretación Masculina en Ensamble junto a Mateo Tognolotti y Lautaro Muro López. Además, integrará el elenco de Papá por Siempre, adaptación teatral de Mrs. Doubtfire, con Campi.​

Dante formará parte de Papá por siempre

Como si eso fuera poco, el pequeño de 12 años dirigió su primer cortometraje para el 7 Seconds Film Festival con un homenaje a Star Wars, actuó en la tercera temporada de Envidiosa y en cortos como Para Mamá y Papá y Los pájaros cantan de noche. Además, fue jurado en la Performer Cup Argentina. Sin lugar a dudas, una máquina de sorprender.