16 de octubre de 2019 • 19:31

Agustina Córdova está disfrutando a pleno de su embarazo junto a su novio, el director de arte Martín Bustamente. La actriz, de 33 años, se convertirá en madre por primera vez y transita su sexto mes de gestación. Ante la consulta de sus seguidores sobre el sexo del futuro bebé, la modelo sorprendió a todos al revelar cuál será su nombre: es un varón y se va a llamar Andes.

Rápidamente el anuncio generó polémica, porque incluso muchos se preguntaban si era un nombre de varón o mujer, y tras recibir un aluvión de críticas, la actriz grabó unas stories en su cuenta Instagram para aclarar el panorama. "Estoy muy sorprendida de todo el revuelo que se armó por el nombre de este niño. Cuando lo compartí, lo hice con la intención de contarle a todas las personas que me preguntaban cuál era el sexo del bebé y cómo le iba a poner", comenzó narrando.

"No lo iba a hacer hasta que naciera, pero después sentí que estaba bueno que ustedes también lo pudieran llamar por su nombre y no me privé de ese momento. Me parece extraño todo el feedback de: 'me gusta', 'no me gusta', 'qué exótico', 'divina tu panza pero pobre chico', 'pobrecito él'. Esto me lleva a una reflexión como sociedad sobre cómo estamos programados para el 'me gusta' o el 'no me gusta' en todo", sentenció la mendocina que actuó en Rebelde Way, La niñera y Casi ángeles.

Después, continuó con su descargo: "A mí no me modifica el tema de que les guste o no les guste, pero me parece que el problema es el respeto por la elección. La verdad, yo creo que él eligió su nombre. ¿Realmente les parece tan exótico? Soy de Mendoza, amo la Cordillera de los Andes, a su padre le encanta la montaña, hay un montón de detalles que nos llevaron a elegirlo. Me parece que somos libres y podemos elegir el nombre que queramos, y no debería estar delimitado al me gusta o no me gusta".

Finalmente, cerró el video con una sonrisa y un mensaje para sus seguidores: "Igualmente le quiero agradecer a todos porque la verdad es que recibí un montón de mensajes hermosos, así como críticas, también hubo mucha buena onda. Les mando un abrazo enorme y les deseo lo mejor a todos".