Creció en una familia de artistas, con padre, hermana y primos actores. Y así, las tertulias y decorados marcaron el destino de Juan Alberto Anchart. Nació en Buenos Aires el 24 de septiembre de 1931 y se subió a un escenario por primera vez con apenas 15 años. Murió el 31 de octubre de 2011 y fue uno de los grandes actores que nos dejó el mundo del espectáculo. Dúctil y sensible, brilló en teatro, cine y televisión, en comedia, drama y grotesco.

Su primera experiencia en teatro fue La historia del sainete, en 1946, y le siguieron Vampiresas, El ministro está enojado, Aquí está la vieja ola y esta vez no viene sola, Cuando un pobre se divierte, La cumparsita con música de Osvaldo Pugliese, Porteño del 900, Mamá original, Cremona, entre otras. Fue parte de la época de oro de la revista porteña en teatros como El Nacional, Tabarís, Maipo y Avenida. Más respeto que soy tu madre, que batió récord de público, fue su último trabajo en teatro, en 2010.

Esteban Pérez, Antonio Gasalla, Enrique Liporace, Nazareno Mottola, Eliana González y Alberto Anchart, en la piel de los integrantes de la familia Bertotti en la exitosa obra Más respeto que soy tu madre

Nazareno Motola fue su compañero en Más respeto que soy tu madre y compartió sus recuerdos con LA NACION: “Alberto era una gran persona. Muy gracioso, aparte de ser muy buen actor. Siempre me acuerdo de una anécdota: en el último tiempo tenía problemas para escuchar y usaba un audífono y, a veces, durante la obra, bajaba a camarines a cambiarle la pila. Un día se retrasó y justo venía su escena, entonces lo fueron a buscar y lo trajeron al lado del escenario. Se metió apurado en escena y se equivocó porque entró en una escena anterior (risas). Cuando se dio cuenta dijo: ‘Creo que entré mal, ¿no?’ Antonio (Gasalla) lloraba de la risa y el público también. Era un actorazo, un humorista de primera”.

Debutó en cine luego de ganar un concurso en 1954 y fue elegido para participar en la película Crisol de hombres. Ese mismo año acompañó a Enrique Muiño en Los problemas de papá y luego hizo El bote, el río y la gente, Prisioneros de una noche hasta que logró un destaque en Mi primera novia y siguió con Dos en el mundo, Venga a bailar el rock, La casa de Madame Lulú, Clínica de música, El profesor erótico, Amigos para la aventura, Cuatro pícaros bomberos, Diablito de barrio, Un loco en acción, Arregui la noticia del día y La cola, dirigida por Enrique Liporace, fue su última película en 2011.

A finales de los 60 formó un peculiar y gracioso dúo con Santiago Bal y el primer trabajo juntos que hicieron fue en teatro con ¡Qué sofocón! Además realizaron giras por España y América Latina.

María Rosa Fugazot: Anchart era "adorable" Marcelo Gómez - LA NACION

María Rosa Fugazot le confió a LA NACION sobre esa época: “Alberto cantaba, bailaba, actuaba y hacía todo muy bien. Era primo de mi tío Gogó [Andreu], así que estábamos emparentados, de alguna manera. Además yo había trabajado con Anchart padre, que era adorable. Le decíamos Macho porque siempre se hacía el machito (risas). Era un talentoso, un tipo fantástico que siempre se rompió el lomo. Arrastraba el talento del padre y tenía el propio. Trabajaba mucho para la colectividad judía y hablaba y cantaba muy bien en yiddish. Cuando trabajaba con Santiago Bal, que también era judío, se reían porque Bal decía: ‘Este habla más yiddish que yo’. Porque Macho hablaba en yiddish y Bal quedaba en blanco (risas). Eran muy graciosos los dos. Macho fue un gran compañero. Tengo un hermoso recuerdo de él”.

En 1965, Anchart fue convocado para sumarse a La tuerca, uno de los mejores y más recordados ciclos cómicos de la televisión, que estuvo casi diez años en el aire con libretos de Juan Carlos Mesa y Carlos Garaycochea. También hizo otro programa que quedó en la memoria de todos: Los Campanelli, con Menchu Quesada y Adolfo Linvel, que además tuvo versiones en teatro y cine: El verano de los Campanelli y El picnic de los Campanelli, ambas con dirección de Enrique Carreras. También hizo El sangarropo, Tiempos de serenata, El tango del millón, Amigos son los amigos, Mi familia es un dibujo [que tuvo tres versiones cinematográficas], Muñeca brava, Verano del ‘98, Cabecita, Floricienta, Collar de esmeraldas, Casados con hijos y Todos contra Juan.

entrevista al actor Facundo Espinosa Ricardo Pristupluk - La Nacion

Facundo Espinosa trabajó con Anchart en Mi familia es un dibujo y se refiere a él de una manera muy emotiva: “Mi recuerdo de Alberto es el mejor, un tipo jovial, divertido, que siempre hablaba sobre la vieja televisión, las cosas que hacían, lo que se divertía. Compartía con nosotros que éramos chicos y lo escuchábamos atentos. Yo tenía unos 17 años en ese momento y me encantaba escucharlo. Admiraba que tuviera ganas de divertirnos contándonos anécdotas antiguas. Era muy generoso. Tenía un look increíble, tengo el mejor recuerdo de él. Una hermosa persona . Siempre buscaba el chiste, el bocadillo para divertirse y divertirnos”.

También Juan Vitali fue parte del elenco de esa exitosa ficción : “Era un tipo muy cordial, nos teníamos mucho aprecio y enseguida tuvimos buena conexión. Fue muy bueno que le dieran esa posibilidad de tener un personaje tan querido por la gente, sobre todo porque hacía un par de años que no trabajaba. Era muy gracioso; los cómicos de ese momento tenían siempre anécdotas a montones. En Mi familia es un dibujo mi personaje era el padre real de los chicos y cuando quería ir a verlos, él -que era el abuelo- le cerraba la puerta en la cara. Un día le conté que una señora se me acercó y me miraba y de pronto me dijo que le preocupaba que yo tuviera la nariz lastimada porque el abuelo siempre me cerraba la puerta en la cara (risas). Yo se lo conté y Alberto se rio mucho. Compartíamos camarines, era muy especial; recuerdo que yo iba en bicicleta a grabar y eso le sorprendía porque le parecía una locura para un galán. Todavía hay gente que me pregunta por qué no se repite ese programa. A veces, en mi barrio, Don Torcuato, me dicen Dibu. Era un elenco hermoso”.

Anchart recibió varios premios, entre ellos tres Martín Fierro por su labor en Los Campanelli, La tuerca y Mi familia es un dibujo. Y un ACE por Más respeto que soy tu madre.

Alberto Anchart se puso en la piel de un personaje entrañable en la exitosa ficción Mi familia es un dibujo por el que obtuvo un Martín Fierro AUGUSTO ARTURI

El cómico y la vedette: un amor para toda la vida

Alberto Anchart y dos muertes que lo marcaron

El gran amor de Alberto Anchart fue Betty Flores , bailarina, vedette y actriz. Se conocieron en el escenario de un teatro de revistas, estuvieron juntos 48 años y fueron padres de tres hijos.

Se casaron por Civil e hicieron la ceremonia religiosa el 8 de septiembre de 2009. Fue una de las bodas más emotivas del mundo del espectáculo. Él quiso cumplirle el sueño a su amada cuando se enteraron de que ella tenía un cáncer de pulmón terminal y no le quedaba mucho tiempo de vida. En ese momento, Anchart estaba haciendo Más respeto que soy tu madre y fue su compañero Antonio Gasalla, quien lo alentó para que se casaran. Además la pareja viajó a Rosario para visitar al Padre Ignacio, pero ella falleció un mes después. Al año, en agosto de 2010, Anchart sufrió otro golpe de la vida: falleció su hija mayor, Patricia , también de cáncer. Y el actor murió 14 meses más tarde, de un cáncer terminal.

Germán Kraus, compañero en Mi familia es un dibujo, le contó a LA NACION sobre el especial casamiento: “Alberto fue un compañero bárbaro, divertido, ocurrente, un gran profesional. Algo muy lindo fue cuando su señora se enfermó y él decidió casarse con ella . Creo que la fiesta se la obsequió Gasalla. Yo estuve ahí y fue un gesto muy lindo. Todo muy emotivo. Amaba mucho a su mujer”. Y luego recordó “una anécdota muy graciosa”: “Cuando hicimos Todos contra Juan. A Gastón (Pauls) se le ocurrió llamarnos a Alberto y a mí para recrear de alguna manera el éxito de Mi familia es un dibujo. Algo así como que yo me había vuelto un poco loco con esto de tener un hijo que era un dibujo animado. El psiquiatra decía que no se me podía decir la verdad porque podía ser peor. Fue muy emotivo y gracioso. Alberto se ofreció a hacerlo de onda y nos divertimos mucho”.