Sharon Stone: del brutal ataque que sufrió al verdadero motivo de su divorcio de Phil Bronstein

Sharon Stone hizo una impactante revelación sobre uno de los episodios más traumáticos de su vida: la estrella de Hollywood contó que diez años atrás sufrió una violenta agresión en su propia casa que le provocó múltiples fracturas en la caja torácica, aunque recién comprendió la magnitud de las lesiones muchos años después, cuando consultó a un médico por dolores fuertes en la espalda. Además, habló de su divorcio de Phil Bronstein y recordó el momento exacto en el que se dio cuenta de que la relación había llegado a su fin.

Sharon Stone explicó cómo se dio cuenta que le habían fracturado una costilla en una agresión que sufrió diez años atrás SAMEER AL-DOUMY - AFP

La actriz de 68 años compartió varios de los momentos más oscuros de su vida durante su participación en el podcast The Person Who Believed in Me. Allí, en una charla íntima con el corresponsal de CBS David Begnaud Stone dio detalles del ataque aunque también se mostró cautelosa. “No sé cuánto puedo contar sobre esto. Me golpearon por detrás”, explicó.

“No supe realmente qué me había pasado hasta diez años después. Estaba inconsciente en el suelo. Los dos sillones estaban corridos. La mesa ratona estaba desparramada por todas partes. Estaba prácticamente dada vuelta. Todo lo que había sobre la mesa estaba tirado en el piso y no sabía cómo había llegado hasta allí”, describió Stone la escena y se negó a decir el nombre de la persona que la atacó.

A lo largo del relato, la protagonista de Bajos instintos contó que el episodio volvió a tomar un lugar central en su vida diez años después, cuando como consecuencia de fuertes dolores en la espalda y los hombros decidió hacer una consulta con un profesional. “Fui a una clínica especializada en cuello y columna en Marina del Rey. Me administraron propofol y me hicieron muchas radiografías de frente y de espalda, además de otros estudios”, recordó.

Sharon Stone explicó por qué decidió no judicializar la agresión Eva Oertwig / SCHROEWIG - SCHROEWIG News & Images

“Iban a darme unas inyecciones para lo que creían que era artritis en el cuello y los hombros. Habían realizado una serie de radiografías preliminares de la caja torácica, el cuello, los hombros y la columna. En ese momento, el médico entró y me dijo: ‘No vamos a poder hacer esta cirugía’”.

“Le respondí: ‘No sé de qué está hablando’. Y él me dijo: ‘Toda su caja torácica está fracturada y volvió a soldarse con cicatrices. Es evidente que usted fue atacada y que lo que le ocurrió constituye un delito grave’”, contó Stone. Aunque el especialista le recomendó acudir a la Justicia, Stone recordó que la situación le provocó una crisis de pánico.

Cuando Begnaud le preguntó quién había sido el agresor, la actriz prefirió no responder. “No voy a decirlo públicamente, pero sí diré que hicimos la denuncia e hicimos todo lo que había que hacer”. Además, contó que tuvo la posibilidad de impulsar cargos formales, pero finalmente decidió no hacerlo. “Habían pasado diez años y soy una figura pública”, se justificó.

Por último, Stone aseguró que prefirió no seguir adelante porque no quería que ese episodio definiera el resto de su vida. Consultada sobre si se trató de un caso de violencia doméstica, también se mostró reacia a dar una definición concreta: “No estoy en libertad de decirlo”.

El fin de su matrimonio

Stone y Bronstein se divorciaron en 2003 GROSBY GROUP - LA NACION

Durante la misma entrevista, Sharon Stone recordó el momento exacto que marcó el final de su matrimonio con Phil Bronstein. A comienzos de los años 2000, los médicos detectaron tumores en sus mamas y le advirtieron que, por su tamaño y ubicación, existía una alta probabilidad de que fueran cancerígenos. Incluso le recomendaron someterse a una mastectomía bilateral. Aunque la actriz estaba convencida de que no tenía cáncer, decidió avanzar con la cirugía por precaución.

En medio de ese duro momento, la reacción de Phil Bronstein, su entonces marido, la tomó por sorpresa. “Me dijo: ‘Esto es ridículo’ y se levantó para irse de la habitación”. Cuando Begnaud le preguntó qué era exactamente lo que él consideraba ridículo, Stone explicó que Bronstein estaba furioso ante la posibilidad de que le extirparan ambos senos. Según relató, el médico intervino en la discusión y le dijo al periodista: “Si tuviera más pacientes como ella, habría más mujeres vivas hoy”.

Bronstein y Stone adoptaron un hijo, Roan, en el año 2000 GROSBY GROUP - LA NACION

Para la célebre actriz ese momento fue decisivo. “Ese fue el final del matrimonio. Ahí terminó todo. Se acabó”, afirmó. “Podías sentirlo en la habitación. Él pensaba que yo era ridícula, que estaba siendo tonta y que tomaba demasiadas decisiones por mí misma”. Aunque durante la entrevista nunca mencionó su nombre, Stone estuvo casada con Phil Bronstein entre 1998 y 2004.