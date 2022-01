Alec Baldwin niega las acusaciones de obstaculizar la investigación: “Es una mentira”

Estew sábado, a través de un video que publicó en su perfil de Instagram, Alec Baldwin negó que se esté resistiendo a colaborar con la investigación del incidente del pasado octubre en el que durante un ensayo de una escena del film Rust, un arma empuñada por el actor hizo un disparo que terminó con la vida de la directora de fotografía Halyna Hutchins e hirió al realizador Joel Souza. Según el actor, que grabó su descargo en su camioneta, a pesar de no haber entregado su teléfono a las autoridades de Nuevo México encargadas de dilucidar qué sucedió realmente ese día en el set, cualquier sugerencia de que él está obstaculizando el proceso “es una mentira“.

A finales de diciembre, la publicación Variety informó que la Oficina del Sheriff de Santa Fe obtuvo finalmente una orden para registrar el teléfono de Baldwin en un intento de encontrar pruebas que puedan ayudar a completar la investigación. A su vez, se supo que la policía le había pedido a Baldwin previamente que entregara voluntariamente el teléfono, pero que él se negó. Esos datos surgieron de la declaración jurada de la detective Alexandria Hancock, quien declaró que realizó una, breve búsqueda en el teléfono de Hutchins y encontró conversaciones sobre la producción que se remontan al 14 de julio.

El actor durante la entrevista que brindó a la cadena ABC

En el video publicado ayer, además de relatar una anécdota familiar, Baldwin explica que él está cooperando con la investigación pero que eso implica ciertas reglas que deben cumplirse ya que las autoridades de Nuevo México deben seguir el procedimiento legal y coordinar con el estado de Nueva York, lugar de residencia del actor, para conseguir el acceso a su teléfono. “No pueden simplemente revisar tu celular y sacar tus fotos, tus cartas de amor para tu esposa, o lo que sea. Cualquier insinuación de que no estoy cumpliendo con los pedidos, ordenes y demandas de los responsables del caso es una mierda, una mentira”, aseguró Baldwin que también dijo que “la mejor y única manera de honrar a Halyna Hutchins es que se conozca la verdad de lo que sucedió”. En el video de algo más de cuatro minutos el actor también hizo referencia a la prensa amarilla, representada para él por el diario The New York Post, que no incluyó en su tapa la noticia de la muerte de Sidney Poitier.

En la orden emitida por las autoridades para conseguir el teléfono de Baldwin, los investigadores esperan encontrar videos, llamadas, mensajes de texto y fotos que contengan alguna información sobre la producción de la película, un western protagonizado y producido por el propio Baldwin. La clave de la pesquisa es descubrir cómo fue que un arma supuestamente “fría”, una jerga de la industria audiovisual que se utiliza para referirse a un arma que está descargada o con balas de fogueo, tenía una bala real que impactó en Hutchins y Souza.