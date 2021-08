Alejado de la música, John Deacon, creador de grandes éxitos de Queen, cumple 70 años

El exbajista de Queen, John Deacon, cumple hoy 70 años. Retirado de la industria de la música desde 1997, la ex estrella de rock es el autor de varios de los grandes éxitos de la mítica banda liderada por Freddie Mercury. En su día, el artista recibió los saludos de dos viejos compañeros: Brian May y Roger Taylor.

Mientras estos últimos continúan actuando como Queen, Deacon vive una vida tranquila en el suroeste de Londres, y el dúo no ha visto a John en años, aunque ambos quisieron desearle hoy un feliz cumpleaños para rememorar sus años dentro de la mítica banda. Para ello, recurrieron al espacio de las redes sociales.

May publicó en su cuenta de Instagram un retrato de John tocando el bajo, imagen que responde a una pintura de Nenu Arts, y escribió: “¡Feliz cumpleaños, Deacy! Y gracias por este hermoso retrato de él”. Por supuesto que el guitarrista no pudo arrobar a su excompañero, que no tiene cuenta -al menos pública- en la red social.

Taylor eligió para la ocasión una foto en la que él y Deacon fueron retratados durante el apogeo de Queen y la compartió en sus historias de la misma red social. “Feliz cumpleaños, John”, apuntó el baterista de 72 años.

Deacon lideró el podio de los bajistas más famosos del mundo en los 80, tiempos en los que afirmaba: “Pensaba que iba a estar en una banda, cinco, diez años a lo sumo. No puedo pensar en un futuro sin el grupo, sería aburrido”. El cuarto integrante de Queen, el último en entrar al grupo, el creador de éxitos de la banda, era una especie de arma secreta. Su bajo perfil, frente a las grandes personalidades de Mercury, May o Taylor, funcionaba como un elemento pacificador dentro de un grupo de egos tan creativos como explosivos.

El saludo de Roger Taylor a John Deacon en su 70 cumpleaños

Su forma de tocar el bajo, persistente en la construcción del groove y en su fraseo de las líneas melódicas, lo ubicó en el puesto 32 de los mejores bajistas de la historia del rock según la revista Rolling Stone.

Su personalidad sin estridencias y su interés por la música pop sumó al grupo un equilibrio necesario al sonido general de la banda, que se paraba sobre el temperamento vocal de Freddie Mercury y la pared de sonido rockera que armaban Roger Taylor en la batería y Brian May en la guitarra.

Deacon siempre fue el muchacho tímido de pocas palabras, que nació y creció en Leicestershire, ciudad de nobles y reyes donde está la tumba de Ricardo III. El destino parecía signado para este hijo de un corredor de seguros, quien lo incentivó en la música. Su muerte temprana cuando tenía once años, al igual que la de Freddie Mercury quien lo impulsó a componer canciones dentro de Queen, de alguna manera marcaron su vida y acentuaron su personalidad apocada.

A pesar de su bajo perfil, Deacon resultó imprescindible en la trayectoria del legendario grupo y es el autor de hits como “Another One Bites the Dust”, “You´re My Best Friend”, “I Want to Break Free”, “Spread Your Wings” y la balada “Friends Will Be Friends”, esta última en colaboración con Mercury, entre otras. También fue el creador de la famosa introducción de bajo del tema “Under Pressure”.

En 1997, Deacon se alejó definitivamente de los escenarios, los estudios de grabación y de sus excompañeros musicales. Brian May suele repetir que no tiene contacto con él desde hace más de una década. Por su parte, Roger Taylor aseguró tiempo atrás: “Está completamente retirado de cualquier tipo de contacto social. Creo que es un poco frágil y simplemente no quería saber nada sobre hablar con la gente en el negocio de la música, o lo que sea. Respetamos eso”.

