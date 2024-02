escuchar

El legado de Freddie Mercury y Queen continúa latente entre los admiradores de la música y es por eso que una publicación de Brian May, icónico guitarrista de la banda de rock, causó tanto revuelo en el país. A través de su cuenta de Instagram mostró el interior de un estadio donde iba a tocar en Tokio, Japón, pero lo que más llamó la atención fue la música que eligió para poner de fondo: nada menos que una canción de Soda Stereo.

May compartió un video en su perfil de Instagram en el que mostró el interior del Tokio Dome en Japón, un estadio cubierto ubicado en el barrio de Bunkyō, previo al inicio de su show. “Es un lugar estupendo”, remarcó, al tiempo que describió: “Ese techo no es sólido, está soportado únicamente por la presión del aire, como un globo”.

En ese sentido, agregó: “Si estás dentro de él, literalmente estás bajo presión. Alrededor de media atmósfera extra, creo, como bucear a unos cinco metros bajo el agua. Pero no te das cuenta y se siente bien”. Así, el icónico miembro de la banda de rock británica más histórica recorrió con la cámara de su celular el interior del estadio.

“¡Listo para la prueba de sonido! Vamos a cambiar el lugar donde nos sentamos para tocar ‘Is this the world we created’ esta noche, para mejorar esa transición de mí solo de guitarra”, explicó. Sin embargo, más allá de las imágenes y su descripción, lo que más llamó la atención de los admiradores fue la música que sonó de fondo, nada menos que “En la ciudad de la furia”, de Soda Stereo.

Brian May es un ícono del rock Instagram

Bajo la voz en off de Brian May se escuchó un fragmento de la famosa canción: “Me verás caer / como una ve de presa / Me verás caer / sobre terrazas desiertas”.

Rápidamente, sus seguidores argentinos destacaron el gesto del músico y celebraron la elección del tema. “¡Gustavo Cerati sonando de fondo! Perdón, pero no puedo no emocionarme!”; “Seguro el sonidista es argentino”; “Piel de gallina” y “¡Qué genio el sonidista, musicalizando con ‘En la ciudad de la furia’ de Soda Stereo!”, fueron algunos de los comentarios.

La publicación rápidamente se llenó de comentarios (Foto: Captura Instagram/@brianmayforreal)

El conmovedor gesto de Brian May con un niño fanático que padece cáncer

Billy Thompson, un niño de cuatro años que padece un tumor cerebral causó furor en las redes sociales cuando se viralizó un video que lo tenía como protagonista. El pequeño apareció al ritmo de “Bohemian Rapsody” en medio del “air guitar” y demostró que Queen es su banda musical favorita.

Su mamá posteó el clip en las redes sociales y escribió: “Día 16. De camino al Royal Marsden para la sesión de fabricación de máscaras de Billy para radioterapia. ¿Su banda sonora de su elección? Queen Greatest Hits 1. ¡Su mejor banda! Es hora de empezar a luchar contra este tumor cerebral”.

La publicación llegó hasta May, quien no dudó en enviarle un mensaje de apoyo al pequeño: “Hola, Billy, soy el guitarrista de Queen. Te vi rockeando. Parece que sos bueno con tus movimientos, con tu guitarra aérea a tu favor. Sé que estás pasando por cosas difíciles, pero sos increíblemente valiente y la música es de gran ayuda, ¿no?”.