Suri, la hija de Tom Cruise y Katie Holmes, marcó la lejanía con su padre con una drástica decisión

Durante años, el nombre de Suri Cruise estuvo asociado casi exclusivamente a la enorme fama de sus padres. Sin embargo, durante su graduación de la escuela secundaria, en junio de 2024, la hija de Tom Cruise y Katie Holmes sorprendió al presentarse como Suri Noelle, dejando de lado el apellido que durante dos décadas la identificó como la hija de una de las mayores estrellas de Hollywood. Lo que entonces parecía un gesto simbólico, ahora quedó confirmado oficialmente: a los 20 años, la joven cambió legalmente su nombre y ya no lleva el apellido Cruise.

Según reveló Page Six, la confirmación surgió a partir de registros públicos electorales en Pensilvania, donde Suri estudia teatro musical en la prestigiosa Universidad Carnegie Mellon. Allí figura inscripta como Suri Noelle, nombre con el que también se presentó en su ceremonia de graduación y que, de acuerdo con la legislación local, debe coincidir con su identidad legal. Todo indica que el cambio se realizó antes de mudarse a la universidad, cuando todavía vivía con su madre en Nueva York.

A los 20 años, la joven cambió legalmente su nombre y ya no lleva el apellido Cruise Cordonpress,Cordonpress,Cordonpress

La elección del apellido no fue casual. Noelle es el segundo nombre de Katie Holmes y, según personas cercanas a la familia, representa un homenaje a la actriz, con quien Suri mantuvo un vínculo muy estrecho desde la separación de sus padres en 2012. La decisión también refleja el deseo de construir una identidad propia, lejos del peso que implica llevar uno de los apellidos más famosos del cine.

En realidad, la joven viene marcando ese camino desde hace tiempo. Hace apenas unos días se supo que debutará como protagonista de Midsummer!, una reinterpretación contemporánea de Sueño de una noche de verano, producción de la Escuela de Drama de Carnegie Mellon que también viajará al prestigioso Festival Fringe de Edimburgo. En esa obra ya fue presentada simplemente como Suri Noelle, reforzando la decisión de abrirse paso por mérito propio y no por el apellido que la acompañó desde su nacimiento.

Una vida lejos de Tom Cruise

En 2024, Suri fue fotografiada con una guitarra. Según contó hace tiempo, toca ese instrumento desde los 8 años Backgrid/The Grosby Group

Aunque nunca realizó declaraciones públicas sobre esa decisión, el cambio tuvo una enorme repercusión debido a la conocida y prolongada ausencia de Tom Cruise en su vida.

Tom Cruise y Katie Holmes comenzaron su relación en 2005 y rápidamente se convirtieron en una de las parejas más mediáticas de Hollywood.

En abril de 2006 nació Suri y apenas siete meses después los actores celebraron una fastuosa boda en Italia. Sin embargo, el matrimonio terminó en agosto de 2012, cuando Holmes solicitó el divorcio en una separación que generó enorme repercusión internacional.

Katie Holmes, Tom Cruise y Suri, en noviembre de 2006 DARIO PIGNATELLI - X02244

La distancia con Tom Cruise es un tema que Hollywood comenta desde hace más de una década. Tras el divorcio de Cruise y Holmes en 2012, Suri quedó bajo el cuidado de su madre y, con el paso de los años, prácticamente desaparecieron las imágenes públicas junto al actor. Diversos medios estadounidenses vincularon ese distanciamiento con la pertenencia de Cruise a la Iglesia de la Cienciología, aunque ninguno de los protagonistas habló públicamente sobre el tema.

Mientras tanto, Katie Holmes eligió criar a su hija lejos del foco mediático. En distintas entrevistas llegó a decir que ambas “prácticamente crecieron juntas”, una frase que resume la complicidad que construyeron desde la separación. Hoy, con 20 años, Suri parece decidida a escribir su propia historia: eligió el teatro, estudia en una de las universidades más exigentes de los Estados Unidos y, ahora también de manera oficial, decidió que su identidad artística y personal ya no estará ligada al apellido de su padre.

Tom Cruise y su hija Suri, en una imagen de 2007 cuando aun el actor estaba casado con Katie Holmes. Desde 2012, que al protagonista de Top Gun no se lo ve públicamente con la joven Kathy Willens - AP

Mientras Suri comienza a construir su propia carrera, su padre continúa siendo una de las máximas figuras del cine de acción mundial. El actor es padre de Isabella “Bella”, de 33 años, y Connor, de 31, ambos adoptados durante su matrimonio con la actriz australiana Nicole Kidman.

Antes de esa relación, Cruise había estado casado con la actriz Mimi Rogers entre 1987 y 1990. A Rogers suele atribuirse el hecho de haber introducido al actor en la Iglesia de la Cienciología, institución que desde entonces ocupa un lugar central en su vida personal.