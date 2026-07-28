La respuesta de Alejo García Pintos y Verónica Llinás a Alejandro Fantino por su comentario contra Tomás Fonzi

La primera edición de los Premios Pinti dejó un comentado momento cuando el elenco de Una Navidad de mierda subió al escenario para recibir el galardón a Mejor comedia y aprovechó el discurso para responder, con ironía, a la polémica que semanas atrás enfrentó a Tomás Fonzi con Alejandro Fantino.

La estatuilla fue entregada por Arturo Puig, quien antes de anunciar a los ganadores celebró el encuentro de los actores y confesó sentirse “muy feliz y muy querido” por sus colegas. Minutos después, los integrantes de la exitosa obra subieron al escenario para recibir el reconocimiento.

El primero en tomar la palabra fue Alejo García Pintos, quien agradeció al elenco, a la producción y al público que acompañó la obra durante la temporada. Además, el intérprete lanzó una frase que recibió el aplauso de los presentes al referirse a la polémica con Fantino, quien días atrás había sugerido a Fonzi “manejar un Uber” después de que el actor hablara de la falta de trabajo entre los artistas.

“Qué hermosa familia, qué lindo es encontrarnos. No me quiero poner muy solemne, pero qué hermoso es hacer teatro, qué hermoso que venga el público y qué feo que nos manden a manejar un Uber”, dijo García Pintos. Y sumó: “Hace 2.500 años que hacemos teatro, desde Grecia hasta ahora, y vamos a seguir 2.500 años más. Viva el teatro”.

Luego tomó la palabra Verónica Llinás, protagonista de la obra y galardonada como Mejor actriz de comedia, y mantuvo el mismo tono humorístico al celebrar el trabajo de sus compañeros de elenco: “Tomás dejó el Uber para estar acá”, bromeó.

Semanas atrás, Fonzi había manifestado su preocupación por la escasez de producciones de ficción y las dificultades laborales que enfrentan muchos actores en la actualidad. En ese contexto, Fantino sugirió que, si no conseguía trabajo en el rubro artístico, podía “agarrar un Uber”, cortar el pasto o aprender otro oficio, palabras que generaron gran repercusión.

Las declaraciones de Fantino contra Tomás Fonzi

Los dichos del periodista despertaron el rechazo de la Asociación Argentina de Actores y Actrices y numerosas figuras del sector artístico y de los medios, que consideraron que esas expresiones infravaloraban su trabajo.

En cuanto a la obra premiada, Una Navidad de mierda, protagonizada por Llinás, Fonzi, García Pintos y un destacado elenco, se quedó con el Premio Pinti a Mejor Comedia. La apuesta se consolidó como uno de los grandes éxitos de la cartelera porteña gracias a una historia que retrata con humor los conflictos y tensiones en los vínculos familiares que afloran durante las fiestas navideñas.

Los ganadores de los PINTI

Los Premios PINTI también distinguieron a otras de las producciones de la temporada teatral. Charlie y la fábrica de Chocolate fue una de las grandes ganadoras al coronarse como Mejor Musical y obtener los premios a Mejor Dirección para Ariel Del Mastro y Marcelo Caballero y Mejor Actor en Musical para Agustín Aristarán.

Los Premios Pinti reunieron a las principales figuras del teatro nacional Gerardo Viercovich

Rocky, la obra protagonizada por Nicolás Vázquez, recibió los reconocimientos a Mejor Producción y Mejor Diseño de Iluminación, Sonido y/o Música Original, y Las Hijas fue elegida como Mejor Drama o Comedia Dramática, mientras que Roberto Peloni obtuvo el premio a Mejor Actor de Drama o Comedia Dramática por El brote y Lorena Vega fue distinguida como Mejor Actriz de Drama o Comedia Dramática por sus trabajos en Imprenteros y La vida extraordinaria.

Además, la obra Lo que el río hace, de María y Paula Marull, fue reconocida como Mejor Obra de Autoría Nacional y con ella Mariano Saborido alcanzó el premio a Mejor Actor de Reparto. Annie se quedó con el Premio del Público y Juan Pablo Geretto con el de Mejor Actor de Comedia por Berlín Berlín.