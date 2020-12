Alfredo Cahe, sobre la muerte de Diego Maradona: "Para mí fue un suicidio"

Alfredo Cahe habló sobre las últimas veces que lo vio a Diego Maradona

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de diciembre de 2020 • 09:21

En medio de la causa judicial por las responsabilidades en la muerte de Diego Armando Maradona, Alfredo Cahe (su exmédico de cabecera) opinó al respecto. Tras asegurar que para él fue un suicidio, explicó que el astro del fútbol ya no quería vivir más y que su entorno tampoco lo cuidó como correspondía.

"La última vez que lo vi a Diego vivo fue en la clínica Olivos. Estaba prácticamente dopado y dormido, no pude hablar ni con él, ni con la psiquiatra, ni con el psicólogo. Inmediatamente se me cerraron las puertas", comentó el famoso médico esta tarde en Confrontados. Sin embargo, esa no fue la única vez que Cahe intentó visitar a su expaciente. "La única vez que lo vi estaba dormido profundamente. Y la segunda vez que lo fui a ver ya se había producido el suicidio", lanzó sorpresivamente.

Asombrados por los dichos de Cahe, el panel del ciclo de elnueve quiso indagar al respecto. "Digo suicidio porque Diego estaba cansado. Todos estos acontecimientos fueron consecuencia de un suicidio", respondió y casi sin querer revelar su fuente, advirtió: "Una de las mujeres de su entorno me dijo: 'No quiere vivir más, está cansado de la vida, ya hizo todo'".

Mientras aseguró que en el último tiempo de vida de Maradona no hubo un médico de cabecera que lo controle, el profesional apuntó directamente contra el entorno del futbolista. "Todo ese entorno que había estado con el desapareció. Tenía un sequito, pero no existía un Cahe en su vida. Esa mañana cuando se lo fue a despertar no intervino ningún médico. No se lo cuido", concluyó tajante.

Conforme a los criterios de Más información