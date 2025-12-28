Cristiano Ronaldo y su obsesión por los 1000 goles, y el premio Maradona para Lamine Yamal

El sábado hizo dos goles en la victoria 3-0 de Al Nassr sobre Al Okhdood por la Arabia Saudi Pro League. La carrera de Cristiano Ronaldo, que en febrero cumplirá 41 años, ya no se mide únicamente por la suma de goles, sino por los que descuenta para llegar a la emblemática cifra de 1000. Se remarca tanto que lleva 956 como que le faltan 44 para ese hito.

Esa cuenta regresiva es una de las grandes motivaciones del portugués, un competidor por naturaleza, como lo enfatizó este domingo, tras recibir en Dubái el Globe Soccer Award al Mejor Futbolista de Medio Oriente: “Es duro seguir jugando, pero todavía tengo la pasión para hacerlo. No importa dónde juegue, en Oriente Medio o en Europa, siempre quiero ganar más trofeos y llegar a la cifra que todos saben. Estoy seguro de que llegaré si no hay lesiones. Disfruten de la noche y feliz año nuevo”.

Sumando sus presencias en Al Nassr y la selección de Portugal, Cristiano cierra 2025 con 40 goles. Tras 24 años en el profesionalismo, desde su debut en Sporting Lisboa en 2002, su promedio goleador es de 39,83 tantos por año. Ya de veterano conserva un cociente valorable: en la última década solo tiene un año de baja eficacia, en 2022, con solo 16 goles entre su opaco regreso a Manchester United y la desilusión en el Mundial de Qatar, donde terminó siendo suplente en los últimos dos partidos.

El festejo de Cristiano Ronaldo en uno de los dos goles que marcó el sábado para Al Nassr Abdullah Ahmed - Getty Images Europe

De mantener la regularidad que muestra frente al arco, a fin de 2026 o en los primeros meses de 2027 debería estar celebrando los 1000 goles, siempre que lo respeten las lesiones, como él se encargó de aclarar. No habría que sospechar lo contrario. Cristiano se destacó en toda su carrera por cuidar su físico con rigurosas rutinas de entrenamiento, descanso y alimentación. Pasó a la historia la anécdota que una vez contó Patrice Evra, excompañero en Manchester United: “No recomiendo ir de invitado a comer a la casa de Cristiano. Solo encontrarás pollo, ensaladas y agua. Es una máquina que no se desconecta nunca del fútbol”.

Cristiano recibió un premio para que el que también estaban nominados Karim Benzema (Al Ittihad), Riyad Mahrez (Al Ahli) y Salem Al-Dawsari (Al Hilal). Ya lo había ganado en seis oportunidades anteriores, pero en la categoría abierta, que incluía a las ligas europeas. Desde que se incorporó al fútbol saudí se creó el rubro Mejor Futbolista de Medio Oriente.

Los rumores apuntan a que los Globe Soccer Awards son distinciones confeccionadas a la carta para Cristiano Ronaldo, ya que detrás de su creación estuvo Jorge Mendes, representante de CR7, que no casualmente obtuvo nueve veces en los últimos 10 años el premio al Mejor Agente. El actual director general del evento es Tommaso Bendoni

Entre 2011 y 2015, uno de los principales auspicios de los Globe Soccer Awards fue CR7 Underwear (indumentaria interior del delantero). Organizado por el Consejo de Deportes de Dubái No hay mayor información sobre el jurado que emite la votación, de la que también puede participar el público tras pagos que van de los dos a los 50 dólares. El favoritismo hacia Cristiano Ronaldo también se refleja en lo relegado que casi siempre quedó Lionel Messi, distinguido solo una vez, en 2015, cuando con Barcelona obtuvo el triplete (Liga, Champions League y Copa del Rey). Llamó mucho la atención en 2012, cuando Messi alcanzó el récord de 91 goles, el premio fue para el colombiano Radamel Falcao, campeón de la Europa League con el Atlético de Madrid de Diego Simeone.

Lamine Yamal, a punto de recibir el premio Diego Maradona Globe Soccer Awards

Tal como ocurrió con el Balón de Oro y el The Best, Ousmane Dembélé (Paris Saint Germain) se llevó el premio al Mejor Futbolista de la temporada. Se impuso en una categoría que también integraron Kylian Mbappé, Raphinha, Vitinha y Lamine Yamal.

Yamal fue distinguido con el premio Diego Maradona, que destaca el talento y la habilidad en el control de la pelota. El delantero de Barcelona recibió una estatuilla que retrata a Diego en uno de sus clásicos movimientos, lanzado a la carrera.

Yamal, que había participado en la ceremonia de 2024, declaró tras ser condecorado: “Creo que el año pasado era el niño que acaba de llegar y ahora tengo la presión de ser un jugador importante. Gracias a Dios ha salido bien”. El N° 10 de Barcelona admitió hace tiempo que su modelo de jugador es Neymar, a quien considera un ídolo. Consultado sobre si estaba en condiciones de hacer una carrera como la de Cristiano Ronaldo, que le lleva 22 años, expresó: “Mejor no compararse con nadie. Jugadores como Cristiano han sido lo que son por no compararse con nadie y querer ser ellos mismos”.

Paul Pogba volvió al fútbol tras cumplir una suspensión de 18 meses por dóping FADEL SENNA - AFP

La distinción Superación Deportiva fue para Paul Pogba, que volvió al fútbol tras cumplir una suspensión de 18 meses por doping. Tras desvincularse de Juventus y firmar contrato con Monaco, jugó en noviembre los primeros minutos. El campeón del mundo con Francia en 2018 expresó unas sentidas palabras en el escenario: “Ha sido un largo camino, he enfrentado dificultades y salí adelante. Las personas que siempre han estado ahí para mí fueron importantes. Mis hijos me han ayudado a sonreír en los momentos más difíciles. Gracias a Monaco por creer en mí y gracias a todos los que me han escrito. Mi regreso ha sido realmente hermoso”.