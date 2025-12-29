“Adolfo Cambiaso es mucho más talentoso que Maradona”: la polémica comparación de un empresario

El empresario y fundador de La Martina, Lando Simonetti, sorprendió con una comparación en la que destaca al polista Adolfo Cambiaso por encima de Diego Maradona.

Las declaraciones del empresario, en una entrevista con el podcast Epifanía Emprendedora generaron un impacto inmediato, diversos memes en las redes sociales, y reavivaron un debate histórico sobre cómo se mide el talento cuando se habla de disciplinas muy distintas.

Simonetti, nacido en Roma hace 83 años y estrechamente vinculado al polo desde hace décadas, argumentó que las condiciones en las que se desarrolla cada deporte marcan una diferencia sustancial.

Las declaraciones de lando Simonetti sobre Adolfo Cambiaso y Diego Maradona

“Maradona tiene una pelota grande. Maradona juega con sus dos patas en el pasto, con una gramilla perfecta”, señaló Simonetti, para luego contraponer esa realidad con el escenario que enfrenta Cambiaso en los partidos de alto handicap.

En su análisis, el fundador de La Martina describió con detalle las exigencias del polo profesional. “Adolfito juega arriba de cuatro patas de un caballo, en un pasto que tiene agujeros. Por eso muchas veces (la bocha) se la llevan en el aire, para que no pique y se le vaya. Tiene que ir a unos 40 o 50 kilómetros por hora, con un taco que mide dos metros y le debe pegar con el cigarro con una precisión milimétrica”, remarcó Simonetti.

El empresario también remarcó el aspecto de estrategia y logística que tiene el polo de máximo nivel, al señalar que cada jugador utiliza entre cinco y seis caballos por partido, los que deben ser administrados de acuerdo con el ritmo, la intensidad y el desarrollo del cotejo.

Lando Simonetti junto a su mujer, Gachi Ferrari Soledad Aznarez

“Es una locura. Una computadora tiene que ser”, afirmó Simonetti sobre las decisiones que un polista como Cambiaso tiene que tomar en cuestión de segundos, en la que se deben combinar coordinación, lectura de juego y control absoluto del montado.

Como contrapartida, el empresario relativizó las condiciones del fútbol, y sostuvo que el recordado capitán de la selección argentina contaba con un entorno más estable para desplegar su talento: “Maradona tiene sus piernas, el pasto, una pelota y diez jugadores que lo cubren”, expresó, para luego señalar que la comparación no buscaba menoscabar al legendario “10″, sino resaltar la complejidad estructural del polo.

Final del abierto argentino de polo de palermo, La Dolfina vs Ellerstina. Festejos de La Dolfina, con Diego Maradona. Emiliano Lasalvia - Archivo

Esta aseveración de Simonetti, lejos de pasar inadvertida, abrió una discusión en las redes respecto de la habilidad de ambos deportistas, pero también sobre las dificultades que implica comparar talentos entre deportes tan distintos.

Para el fundador de La Martina, el contexto, las exigencias y el nivel de riesgo inclinan la balanza a favor de Cambiaso, una opinión que promete seguir generando debate.

Lejos de esta comparación, el crack de La Dolfina y Maradona construyeron una gran relación, a tal punto que Diego concurrió alguna vez a seguir una final de Palermo para alentar a Cambiaso. En diciembre de 2005, tras la muerte de Maradona, el polista le contó a LA NACION: “Lo conocí en las entregas de premios y siempre jugábamos al golf en Ezeiza, cuando él vivía allá. Compartimos muchas cosas, no sólo asados. Vino a La Dolfina muchas veces, vino a la final de Palermo... Una persona que siempre estaba en los momentos en que tenía que estar. Sobre todo, cuando perdía. En alguna derrota, siempre me llamaba él. Una energía positiva de las que no se encuentra en cualquier lado. Una persona como para extrañar, porque a todos los deportes les hacía muy bien”.