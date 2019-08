Alfredo Casero estalló por la derrota en las PASO 2019

Alfredo Casero estalló en Twitter por la victoria kirchnerista en las PASO Crédito: Twitter: @agencialavieja

12 de agosto de 2019 • 09:58

Alfredo Casero, uno de los artistas más enfrentados con las políticas y funcionarios de los gobiernos K, descargó su frustración en las redes sociales luego de que el escrutinio de las PASO arrojara una victoria contundente de la fórmula presidencial integrada por Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

Mapa de resultados de las Elecciones PASO 2019

Diez minutos antes de la medianoche, cuando ya se había confirmado que el Frente de Todos le ganaba por más de 15 puntos al oficialismo, el comediante realizó una transmisión en vivo por Twitter en la que dejó varias impresiones respecto a la jornada. "Hay que reconocer que el peronismo no existe, son un montón de cuatro de copas", afirmó.

Y agregó: "Que Cristina de Kirchner sea la vicepresidente del presidente que todos sabemos que el año pasado hablaba mi(...) de ella, no somos boludos". Asimismo, sostuvo que le gustaría "que [el candidato a gobernador bonaerense Axel] Kicillof explique el plan de obra que tiene" y auguró que "esto termina siendo chavismo" y que "vamos a ir a default si sube un tipo que dice que no se puede bajar".

Más adelante, compartió las letras del poema Avanti, de Almafuerte que dice "no te des por vencido, ni aun vencido, no te sientas esclavo, ni aun esclavo" y compartió mensajes de otros usuarios que, como él, no podían creer el desenlace de la primaria.

Horas antes, el creador de Cha cha chá había prometido casarse con la diputada Elisa Lilita Carrió si el Gobierno se imponía en las PASO.