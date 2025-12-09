Tras el diagnóstico de ELA, Eric Dane anuncia sus memorias: “Quiero que la gente recuerde lo que es vivir con pasión”

La vida de Eric Dane, conocido por su trabajo en series como Grey’s Anatomy o Euphoria, cambió de manera abrupta tras su diagnóstico de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). Después de que sus apariciones públicas comenzaran a generar preocupación por su visible deterioro físico y de confirmar su situación, el actor se volcó en un proyecto personal que verá la luz en 2026: el lanzamiento de sus memorias.

El intérprete de 53 años decidió afrontar esta nueva etapa canalizando sus experiencias a través de un libro. Bajo el título Book of Days. A Memoir in Moments, la publicación revisará los hitos más significativos de su vida, entre los que figuran el nacimiento de sus dos hijas, la forma en que logró superar su adicción al alcohol y el día en que recibió el diagnóstico de la enfermedad.

En un comunicado difundido por la editorial a cargo del proyecto, The Open Field, sello perteneciente a Penguin Random House, el actor expresó que la posibilidad de poner en palabras sus vivencias se convirtió en una forma de procesar su nueva realidad. “Me despierto cada mañana y enseguida me acuerdo de que esto es real, esta enfermedad, este reto, y por eso estoy escribiendo este libro”, compartió.

El artista explicó que su intención es dejar un registro de los momentos que marcaron su vida: “Quiero capturar lo que me ha formado: los días bonitos, los duros, los que nunca di por sentados, para que, aunque solo sea eso, la gente que lo lea recuerde lo que significa vivir con pasión”, señaló. Y añadió una reflexión sobre el impacto que espera generar: “Si compartir esto ayuda a alguien a encontrar sentido a sus propios días, entonces merece la pena contar mi historia”, destacó.

Eric Dane en una de sus últimas apariciones públicas, en junio, para el estreno de la serie de Prime Video Countdown VALERIE MACON - AFP

La editorial describe el libro como una invitación a reflexionar sobre el tiempo y el valor de las vivencias mostrando cómo, en medio del ritmo de lo cotidiano, es posible redireccionar la atención hacia lo que realmente importa. El enfoque de Dane combina recuerdos personales con su experiencia conviviendo con una enfermedad neurodegenerativa.

Maria Shriver, cofundadora de la editorial, agrega que “Eric quiere darles a sus hijas y a su familia algo de lo que puedan sentirse orgullosas, y este libro no solo las hará sentirse orgullosas, sino que también ayudará a la gente a entender qué es y qué no es la ELA”. Además, la editora sostiene que la obra permitirá comprender “qué le ocurre a alguien cuando la padece y cómo todos podemos ser compañeros compasivos para las personas que sufren afecciones neurológicas como esta”.

Shriver también recuerda que el sello publicó recientemente el libro de Emma Heming, esposa de Bruce Willis, centrado en los cuidados de las personas dependientes y señala que, con este tipo de publicaciones, la editorial busca impulsar relatos que aborden enfermedades neurodegenerativas y el impacto que generan en quienes las padecen.

Dane hizo público su diagnóstico el pasado mes de abril. A partir de entonces, detalló en diversas entrevistas cómo la ELA comenzó a alterar su vida diaria y explicó que perdió el control de su brazo derecho y que las limitaciones avanzaban rápidamente, afectando su autonomía.

“Tengo un solo brazo que funciona. Mi lado dominante. Mi lado izquierdo funciona; mi lado derecho ha dejado de funcionar por completo”, reveló el actor. También expresó su temor sobre el tiempo que podría mantener esa movilidad: “Siento que quizá en un par de meses, unos pocos meses más, ya no tendré mi mano izquierda tampoco. Es duro”.

La ELA es una enfermedad que no tiene cura y afecta a las células nerviosas del cerebro y la médula espinal. La degeneración progresiva provoca pérdida de control muscular y puede iniciar con debilidad en extremidades, dificultades en el habla o problemas para tragar. Con el tiempo impacta funciones esenciales como moverse, comunicarse, alimentarse y respirar.

A pesar del avance de la enfermedad, el actor intenta continuar con su actividad laboral. Aparecerá en la tercera temporada de Euphoria, producción de la que forma parte desde 2019, tras retomar el rodaje poco después de anunciar su diagnóstico.

Además, el intérprete realizó un cameo a finales de noviembre en la serie Mentes brillantes, donde interpretó a Matthew, un bombero que intenta comunicarle a su esposa que ha sido diagnosticado con ELA. Ese episodio marcó su primer papel desde que compartió públicamente su situación médica y representó un personaje muy cercano a su propia experiencia.

El actor habló sobre esta interpretación durante un panel virtual organizado por I AM ALS y Synapticure, donde compartió sus sensaciones respecto al impacto emocional del diagnóstico y su decisión de no ocultar su proceso.

“No tengo ninguna razón para estar de buen humor en ningún momento, no creo que nadie me culpe si subiera a mi habitación, me arrastre debajo de las sábanas y me pase las siguientes dos semanas llorando”, expresó al referirse a su nueva realidad. Aun así, insistió en la importancia de mantenerse activo.