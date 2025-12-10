Tras las feroces críticas de Tarantino, Paul Dano será protagonista de una película con “aire argentino”

En las últimas semanas, el nombre de Paul Dano se volvió noticia tras ser duramente criticado por Quentin Tarantino. El reconocido cineasta opinó sobre la película Petróleo Sangriento y aseguró que si el actor no hubiera sido parte de su elenco, otro hubiera sido el resultado y, de paso, catalogó a Dano como artísticamente “muy flojo”.

Inmediatamente, los dichos del director de Kill Bill generaron un fuerte repudio dentro de la industria y tanto colegas como fanáticos se expresaron a favor del actor. En las últimas horas, el intérprete de Los Fabelman volvió a ocupar los principales titulares aunque, esta vez, por una sorpresiva noticia: será parte de la remake internacional de El hombre de al lado, que como en 2010, volverá a estar producida por la exitosa dupla argentina Mariano Cohn y Gastón Duprat.

Mariano Cohn y Gastón Duprat

Después de que su nombre se ponga en el centro del foco mediático y sea calificado como “el peor actor del SAG”, Dano necesitaba un proyecto de esta envergadura para defender su carrera de años. Conocido por sus actuaciones en Pequeña Miss Sunshine, Petróleo sangriento, Batman y Los Fabelman, este artista volverá a demostrar su talento en Bunker, el thriller psicológico inspirado en el film argentino que estará protagonizado por Javier Bardem y Penélope Cruz y dirigido por el ganador del Oscar Florian Zeller.

“Estamos encantados de dar la bienvenida a Paul Dano al elenco. Desde Pequeña Miss Sunshine hasta Poco a poco, Paul me ha impresionado constantemente como actor. Posee una singularidad extraordinaria, algo verdaderamente único y, en ese sentido, es realmente irremplazable”, dijo el cineasta que estuvo al frente de títulos como El hijo.

El actor estadounidense se unió al rodaje de Bunker, la versión inglesa de El hombre de al lado STEFANO RELLANDINI - AFP

Sin embargo, la gran noticia (además de la vuelta de Dano a los sets después de las críticas) es quiénes están a cargo de esta versión internacional. A Blue Morning Pictures y MOD Producciones, se unen los argentinos Mariano Cohn, Gastón Duprat, Andrés Duprat, Emanuel Núñez y Fernando Sokolowicz como productores ejecutivos. “Son cineastas increíblemente inventivos y talentosos, por quienes siento una profunda admiración artística. Su película El hombre de al lado fue una fuente de inspiración para mí mientras escribía Bunker“, dijo Zeller en alusión a esta dupla argentina que, además del mencionado film, estuvo detrás de grandes éxitos como la serie El Encargado y la película Homo Argentum.

“Nos entusiasma que se hagan versiones de nuestras películas, en este caso El hombre de al lado, unas de nuestras películas emblemáticas. En su momento, cuando se estrenó, salió en muy pocas salas: la frase hecha de “en las mejores salas” fue al revés, estaba solo en salas laterales, barriales. Y así y todo fue muy taquillera y tuvo la particularidad de que iba subiendo semana a semana, cuando lo lógico en el cine es la caída. Fue así como que fue in crescendo a lo largo del tiempo, haciendo el pico en la cuarta semana. Una cosa loca. La gente la eligió”, le reveló Duprat a LA NACIÓN sobre esta historia protagonizada por Daniel Aráoz y Rafael Spregelburd.

Una escena de El hombre de al lado, el film de 2010 protagonizado por Araoz y Spregelburd LA NACION

Por su parte, Cohn destacó lo importante que es que “el flujo de contenido sea de argentina hacia el mundo”, y no al revés como suele ser lo normal. “En Francia se hizo El Ciudadano Ilustre y Mi obra maestra, 4x4 se hizo en la India, en Brasil. Pero en el caso de la 4x4 norteamericana (titulada Locked) estuvimos mucho más involucrados porque fuimos productores ejecutivos del film; lo mismo pasa ahora con El hombre de al lado en inglés”, cuenta el cineasta -que está trabajando codo a codo con su amigo y productor del film original, Fernando Sokolowicz- mientras da una primicia: Homo Argentum, otra de sus creaciones interpretada por Francella, tendrá su remake en España a cargo de un gran actor español. “También habrá otra en otro país, pero no puedo confirmar cuál porque aún no se cerró oficialmente”, expresó.

Gastón Duprat y Mariano Cohn en el Festival de San Sebastián Carlos Alvarez - Getty Images Europe

Esta adaptación, que transcurrirá entre Madrid y Londres, aborda la desintegración de una familia a medida que un misterioso proyecto de construcción -un búnker encargado por un poderoso magnate tecnológico- comienza a infiltrarse en sus vidas. Además de Bardem, Cruz y Dano, Bunker contará con la presencia de Stephen Graham y Patrick Schwarzenegger. “La película está empezando su tercera semana de rodaje en Londres, tenemos además varios amigos en el film, desde Penélope o Javier Bardem que son muy cercanos hasta el propio Florian; con quien tenemos mutua admiración y siempre compartimos comentarios de nuestras películas”, advierte Gastón entusiasmado por este proyecto que ya se posiciona como los mejores de 2026.

Los polémicos dichos de Tarantino

La semana pasada, Quentin Tarantino estaba como invitado en el podcast del autor de Psicópata americano, Bret Easton Ellis, para hacer un repaso de sus 20 películas favoritas de este siglo. Sin embargo, sus declaraciones inesperadas sobre algunos títulos y sus protagonistas causaron un fuerte revuelo mediático.

Quentin Tarantino encendió la polémica Jordan Strauss/Invision - AP

Tras ubicar en quinto lugar a Petróleo sangriento, el reconocido cineasta opinó que el film de Paul Thomas Anderson podría ocupar una mejor posición si no fuera por uno de sus protagonistas: Paul Dano. “Petróleo sangriento podría estar en el primero o segundo puesto si no fuera por un problema grande, gigante... Y este problema es Paul Dano. Obviamente, se supone que es una película de dos personajes, pero es drásticamente obvio que no lo es. Dano es muy flojo. Es el eslabón débil. Austin Butler hubiera sido fantástico en ese papel. Es un tipo flojo, flojo, nada interesante. El actor más flojo del sindicato de actores”, dijo sin rodeos.

Dano en Petróleo sangriento, de Paul Thomas Anderson Photo by Melinda Sue Gordon

Sin embargo, esta no es la primera vez que Tarantino habla sobre el actor en estos términos. En 2017, afirmó: “La interpretación no es mala, no hay nada malo en ella... Simplemente, no está al nivel y el calibre de Daniel Day-Lewis, y si los dos personajes se supone que pelean durante la película, Daniel Day-Lewis es Muhammed Ali y Paul Dano es Jerry Quarry”.