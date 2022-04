Amber Heard: quién es la actriz que hoy enfrenta en los tribunales a Johnny Depp

“He trabajado mucho a lo largo de los años, para intentar ser algo más que una cara bonita. Considero que eso siempre fue un desafío”. Esas palabras eligió Amber Heard para describir su lugar en Hollywood, una industria que ella siempre sintió quiso enfrascarla en su belleza.

Y si bien varios éxitos de taquilla demuestran que triunfó en su objetivo, actualmente su rostro no está tan vinculado al cine, sino a la larga disputa -y juicio televisado- que la enfrenta a su ex pareja, Johnny Depp. De una infancia tradicional, a ser el foco de atención en Hollywood, cómo es es la vida y obra de Heard.

Una tragedia que marcó su juventud

Amber Heard nació en 1986 en el Estado de Texas Archivo

Amber Heard nació el 22 de abril de 1986, en Texas. Allí pasó toda su infancia y adolescencia, junto a su hermana, su padre y su madre. Cuando los 16, la joven sufrió un duro golpe que empezó a cambiar su percepción de las cosas. A esa edad, murió en un choque automovilístico uno de sus mejores amigos , un hecho que impactó profundamente en Amber.

Aunque su entorno practicaba el catolicismo de forma devota, y su educación estaba muy vinculada a la Iglesia, esa pérdida llevó a la futura actriz a una honda angustia, que derivó en darle la espalda a la religión.

A partir de ese momento, se declaró agnóstica, abandonó la escuela presencial y se recibió estudiando a distancia. Poco tiempo después, le dijo adiós a su hogar natal y viajó a Nueva York para probar suerte en el mundo del modelaje. Su familia le dio alas a su hija, y la alentó a perseguir sus sueños, aunque antes su padre le hizo un curioso regalo: un revolver calibre 38 (Texas, como es sabido, tiene una política muy laxa en lo referido a la portación de armas). Pero en Nueva York la situación no era sencilla.

Con solo 17 años, sin la presencia de sus padres y siendo menor, muchas agencias preferían no trabajar con ella . Por ese motivo, cambió su destino y fue a Los Ángeles, esta vez, a intentar forjarse un camino en la actuación.

Heard no necesitó demasiados castings hasta encontrar su primer trabajo, un personaje menor en la serie Jack & Bobby. A partir de ese momento, y con 18 años cumplidos, comenzó una serie de pequeñas participaciones títulos como Friday Night Lights, The Mountain, The O.C., Californication y un protagónico en la ficción Hidden Palms, una propuesta que duró muy pocos episodios.

Pero su objetivo era, desde luego, la pantalla grande. En 2008 logró su primer papel relevante en Pineapple Express, junto a Seth Rogen y James Franco (quien muchos años después se transformaría en un personaje clave en su disputa con Johnny Depp).

A ese film, le siguieron participaciones en Zombieland, The Informers, The Jonesses o Machete Kills. Con cada uno de esos proyectos, su presencia en pantalla aumentaba, y en 2011 el protagónico junto a Nicolas Cage en infierno al volante, marcó un quiebre en su carrera. En los años posteriores, éxitos de taquilla como Machete Kills, Magic Mike XXL o La chica danesa, la confirmaron como uno de los nuevos nombres más importantes de Hollywood.

Decidida a romper moldes

Amber siempre busco para sí misma la autenticidad. Nada de etiquetas, nada de hacer lo que el público esperaba de ella, u obedecer los cánones de la industria. Quizá una infancia atravesada por los mandatos le pareció más que suficiente, y cuando se mudó a Los Ángeles, su prioridad estuvo en su felicidad personal, más que en proyectar esa imagen de belleza irresistible con la que tanto le insistían sus agentes.

Por ese motivo, cansada de escuchar una y otra vez que oculte su sexualidad, Amber aprovechó el marco de un aniversario de Glaad (una organización dedicada al activismo LGBT), y en 2010 oficializó su vínculo con la fotógrafa Tasya van Ree.

Ante la necesidad de los medios por rotular la vida afectiva y sexual de la actriz, ella declaró: “No me etiqueto ni de una forma ni de otra. He tenido relaciones hermosas con hombres y con mujeres . Yo amo a quien decida amar, porque lo importante es la persona”.

La relación entre Amber y Tasya atravesó algunos malos momentos, y aunque se prolongó a lo largo de casi cuatro años, hubo un episodio que tiñó de polémica dicho noviazgo. En el 2009, la policía debió intervenir ante una denuncia por violencia doméstica, debido a que presuntamente Heard zarandeó del brazo a la fotógrafa.

La situación no llegó a mayores, y Tasya aseguró que todo fue malinterpretado y utilizado por sectores homofóbicos para difamar a la actriz. La denuncia no llegó a mayores, y al día de hoy, ambas son amigas. Porque el noviazgo, finalizó en 2012, poco después que Heard conociera a Johnny Depp.

“Una belleza sureña”

En el 2011, Depp y Heard coincidieron en el rodaje de Los diarios del ron, basada en la novela homónima de Hunter S. Thompson y cuando al actor le preguntaron qué opinaba sobre su compañera, respondió que era “una belleza sureña”.

Hasta aquel momento, el actor de Piratas del Caribe mantenía una largba relación con Vanessa Paradis, y Heard con la mencionada Tasya van Ree. A los meses, ambos le pusieron punto final a sus respectivas parejas, y comenzaron a mostrarse juntos de manera oficial.

Cuando empezaron a salir, él tenía poco menos de cincuenta, y ella veinticinco. En las alfombras rojas, la pareja se robaba toda la atención, y alguna que otra vez hasta se burlaron de la ley, como por ejemplo cuando falsificaron documentación para ingresar ilegalmente sus perros a Australia. Y si bien en 2015 decidieron casarse, el romance llegó a su punto final en 2016, cuando solicitaron el divorcio. Pero lejos de terminar, el verdadero litigio entre ambos empezó justamente allí.

Cuando presentó su demanda de divorcio, la actriz denunció que su pareja la había golpeado, y exigió una orden perimetral. En un fragmento del documento, Heard aseguró que sufrió “abuso emocional, verbal y físico”.

Cuando dicha información llegó a los medios, la estrella de El joven manos de tijera desmintió todo de manera tajante, y las partes sellaron un acuerdo por varios millones. Poco después, un comunicado que emitieron de forma conjunta, aseguraba que la relación de ambos había sido “intensamente apasionada, y a veces volátil, pero siempre con amor”.

La foto con la que Amber Heard presentó a su hija en Instagram

En los años posteriores, Heard estuvo un tiempo en pareja con Elon Musk, y luego tuvo breves romances con el comerciante de arte Vito Schnabel, con Andy Muschietti, y con la directora de cine Bianca Butti. Por otra parte, el 8 de abril del año pasado, Amber se convirtió en madre a través del proceso de alquiler de vientre.

Los motivos detrás del juicio: demandas y contrademandas

Johnny Depp y Amber Heard se casaron en 2015 y se divorciaron al año siguiente en medio de una dura batalla legal de acusaciones mutuas por maltrato

A pesar del acuerdo, Depp comenzó a tener en los medios una mala imagen, y distintos grupos boicoteaban su presencia en sus franquicias más populares, como Animales fantásticos o Piratas del caribe. En 2018, el medio sensacionalista The Sun lo tildó de “golpeador de esposas” , lo que suscitó que Johnny les iniciara un juicio por difamación (que el diario finalmente ganó).

En ese mismo año, Heard publicó un artículo en The Washington Post en el que aseguró “enfrentarse a la violencia sexual”, y detalló: “Hace dos años, me transformé en una figura pública que simbolizó el abuso familiar, y sentí la ira de nuestra cultura contra las mujeres que alzan su voz”. Aunque no mencionaba a su ex marido directamente, la referencia era más que evidente, y por ese motivo Depp le inició un juicio de difamación, por cincuenta millones de dólares.

Amber Heard durante la premiere de Aquaman, donde interpretó a la heroína Mera

En su demanda, los abogados de Depp consideraban que la actriz denunciaba en su artículo, ser víctima de violencia doméstica, algo que representaba una falsedad. Frente a eso, Amber decidió llevar cabo una contrademanda en la que aseguró que él ponía en práctica una campaña para difamarla, y que una vez más, ella era víctima de acoso y maltrato.

En su escrito, la actriz exige quedar libre de la denuncia por su artículo en The Washington Post, y percibir cien millones en concepto de indemnización. A partir de ese momento, comenzó un verdadero desfile de cruces entre ambos. Hubo un juicio para corroborar si realmente Heard había donado parte del dinero del acuerdo a organizaciones benéficas (como ella había manifestado públicamente), también surgieron imágenes de Amber con un moretón en su cara, y la filtración de un audio en el la presunta voz de ella, aseguraba haber golpeado a su marido.

Por todo esto, es que Depp y Heard finalmente vuelven a verse la cara en los tribunales, en el que será un juicio que se prolongará durante meses, y que tendrá como testigos a reconocidas figuras como Elon Musk, Jason Momoa, James Franco y Paul Bettany.

Amber Heard enfrenta una demanda por difamación de parte de Johnny Depp, a quien ella acusa de lo mismo y de violencia física y psicológica Grosby Group

Desde que puso un pie en Hollywood, Heard sabía que no quería ser solo una cara bonita. En una entrevista, y refiriéndose al lugar que siempre buscó en la industria, ella opinó: “Desde el punto de vista creativo, no es desafiante limitarme a ser sexy. Yo no hice nada para tener el aspecto que tengo. Nadie controla la genética que le toca en suerte, así que enorgullecerme de mi apariencia sería un error. Y aparte, en Los Ángeles siempre hay alguien con mayor belleza que vos”.