Amistad rota: la furia de Gigi Hadid con Suki Waterhouse por sus dichos sobre Bradley Cooper

Escuchar

Eran amigas sin embargo, en las últimas semanas las celebrities se habrían distanciado por un hombre. ¿El galán en cuestión? Bradley Cooper, actual novio de Gigi Hadid y ex de Suki Waterhouse, con quien mantuvo un romance entre 2013 y 2015. Si bien ambos rehicieron sus vidas y su amor es parte del pasado, la modelo e influencer se habría enojado con la actriz luego de que ella hiciera unas incómodas declaraciones acerca de su relación con el actor.

Es que, en una entrevista reciente con la versión británica de la revista Vogue, Waterhouse reflexionó sobre su ruptura con Cooper, tildándola de “oscura y difícil”. Inmediatamente, sus dichos llegaron a oídos de Hadid, quien no se quedó callada y, al parecer, habría increpado a su amiga. “Se han peleado y no hay indicios de que las cosas vuelvan a ser lo mismo para ellas” , le confirmó un allegado a la influencer, de 29 años, a Life & Style dando a entender que la amistad está en crisis. “Gigi está totalmente del lado de Bradley y se ha tomado esto como una causa propia. No está dispuesta a dejar pasar esta situación”, agregó.

Bradley Cooper y Gigi Hadid blanquearon su amor a principios de este año Backgrid/The Grosby Group

“Suki dijo la verdad. Si a Gigi no le gusta, ese es su problema” , retrucó otra fuente cercana a la actriz y cantante que acaba de convertirse por primera vez en madre junto a Robert Pattinson.

Las declaraciones de la polémica

Justamente, fue en el marco de la presentación de su beba que Waterhouse lanzó estas declaraciones que tanto ofendieron a Hadid. En una mega producción para British Vogue, donde la actriz de Todos quieren a Daisy Jones y la pequeña de tres meses serán la portada de agosto, Suki habló de su gran presente personal pero también hizo referencia a su pasado y a esas relaciones que la marcaron. “ Cuando te ocurre algo muy público y la historia que hay detrás es oscura y difícil, y en realidad no te va bien, y no podés dar explicaciones al mundo, eso termina aislándote mucho ”, reveló en referencia al noviazgo de dos años que tuvo junto a Bradley Cooper.

A pesar de lo que vivió tras esa separación tan comentada, Waterhouse aclaró que se encuentra “bastante fuerte en este momento” después de “una década trabajando para salir adelante”. Que defina a todas las relaciones que tuvo por aquel entonces como “una sucesión de hechos fetichistas” también dio que hablar en el entorno de Cooper. “ Creo que cuando solo te quieren de esa manera, lo único que hacen es castigarte. Cuando llegás a los treinta, casi instantáneamente te empiezan a respetar un poco más, algo que resulta encantador y chocante al mismo tiempo ”, reflexionó quien inmediatamente diferenció su relación con Pattinson.

Lindos, jóvenes y con una carrera en ascenso, Waterhouse y Cooper eran una de las parejas más mediáticas allá por 2013. Ella acababa de cumplir 23 y él ya pisaba los 40. La significativa diferencia de edad generó muchas controversias; sin embargo, a ellos no les importó.

Suki Waterhouse y Bradley Cooper salieron de 2013 a 2015 Christopher Polk - WireImage

Durante dos años, la cantante de “Melrose Meltdown” y el actor de ¡¿Qué pasó ayer?! se convirtieron en el foco de los paparazzi, protagonizando las portadas de todos los tabloides del corazón. Sin embargo, con el correr de los meses, esa diferencia generacional que al principio los había obnubilado comenzó a llevarlos por caminos diferentes. Mientras que él deseaba formar una familia, ella todavía no estaba preparada y sólo tenía en mente crecer en su carrera como cantante y actriz.

En marzo de 2015, los objetivos y deseos tan disímiles precipitaron la ruptura. “ Ella quiere a Bradley y él la quiere a ella, pero es muy joven y quiere concentrarse en su carrera antes de ser madre ”, relataba una fuente en E! News dando cuenta que los actores se encontraban en diferentes momentos de su vida.

Después de separarse, Waterhouse se vinculó sentimentalmente con el actor Diego Luna y luego, con Robert Pattinson, quien se convirtió en el padre de su primera hija. Por su parte, el actor y director de Nace una estrella comenzó una relación con Irina Shayk, con quien tuvo a su única hija Lea De Seine; luego de su ruptura en 2019, el galán fue relacionado con varias celebrities de Hollywood hasta que recientemente blanqueó su affaire con Gigi Hadid.

LA NACION