Viviana Canosa: su promesa a Adrián Suar, el botón antipánico que recibirá y la critica a los que “lloran por anticipado”

A una semana del escándalo mediático que se generó por sus acusaciones contra Lizy Tagliani, que luego derivaron en una denuncia ante la Justicia por una presunta red de pedofilia que involucraría a varios famosos, Viviana Canosa aseguró este viernes que no hablará más públicamente del tema en su programa Viviana en vivo. Según explicó, eso fue lo que le prometió al gerente de programación de eltrece, Adrián Suar, en la reunión que mantuvieron el jueves por la tarde.

En un extenso editorial al que tituló “El país de la impunidad”, y mientras en la pantalla se emitían imágenes de personas desaparecidas o asesinadas como María Cash, María Soledad Morales, Loan Peña y Sofía Herrera, la periodista sentenció: “Hoy va a ser el último día que hable de lo que vengo denunciando, lo voy a seguir en la Justicia porque no me está haciendo bien. Están haciendo un show de algo que me parece muy serio” .

A continuación, mencionó que leería lo que escribió anoche “entre llanto y charlas con Adrián Suar”, a quien le agradeció por su cariño y su apoyo. “Me di cuenta en estos días que la que tiene a la policía en la puerta de su casa soy yo , y este es el país de la impunidad en el que hablar de trata de personas y abuso de menores pone las cosas en las veredas equivocadas. Al que dice la verdad lo acusan y al que comete delitos se lo defiende ”.

“Anoche, cuando llegué a mi casa, había una mujer policía. Me tiró la mano y le di un beso, para mí era una mina que me estaba cuidando. ‘En un rato van a subir a su casa para encuestarla’, me dijo. En mi casa había una pijamada de mi hija. Firmé, no sé qué firme. Firmé que me cuiden. Me dijeron si quería un botón antipánico, dije que sí, y me lo van a dar el lunes. ¿En qué me beneficia esto? Esto no es gratis para mí, ni para mi salud, ni para mi familia", sumó.

“A nadie le conviene que esto que yo denuncio salga a la luz. Me impresiona ver a mucha gente en tele que llora por anticipado , que se enoja por anticipado . ¿Nadie puede esperar a que se levante el famoso secreto de sumario? Lo más valioso y sospechoso que tienen para decir es que no hay pruebas", continuó la conductora en su descargo.

Su crítica a Javier Milei

Luego, Canosa apuntó contra el presidente Javier Milei, quien se involucró en el tema a través de X: “Prometí que de esto no iba a hablar porque ya hablé ayer. Si este caso avanza es solo porque la Justicia es independiente. Y si no avanza, será que el tuit del Presidente lo dejó claro. Me preguntaba anoche, mientras lloraba, por qué el Presidente salió a criticar a una persona como yo, que estoy denunciando trata de personas . Quiero preguntarle si son temas que le interesan, de ser así, que se comunique conmigo”.

En otro tramo de su editorial, la periodista apuntó contra los “poderosos detrás del consumo de prostitución infantil”. Sin dar especificaciones al respecto, señaló: “Quiero denunciar a toda la gente enferma con mucha plata y mucho poder. La causa contra la trata tiene que trascender el rubro mediático, por eso hoy termino con esta exposición y voy a seguirlo en la Justicia . Ustedes sigan defendiéndose entre ustedes, no cuenten conmigo. Sean ustedes los cómplices. Y digan la verdad que les conviene. Créanse también sus propias mentiras. Yo tengo la conciencia tranquila. El lunes voy a ratificar en Comodoro Py el delito tan grave que fui a denunciar “.

Viviana Canosa aseguró que el lunes ratificará su denuncia en Comodoro Py Enrique García Medina

“Ya nos empieza a quedar claro que los que dicen que no presentamos pruebas son ellos, los del poder de turno. He visto un montón de gente de los servicios hablando en televisión. Confío en la Justicia, por eso fui. Voy a seguir peleando por los derechos de los más vulnerables”, remarcó Canosa.

La promesa que le hizo a Adrián Suar

En distintos momentos de su descargo, la conductora se refirió a la conversación que mantuvo con Adrián Suar, gerente de programación de eltrece, tanto ayer por la noche como hoy por la mañana. “Chueco, te quiero mucho. Le quiero agradecer sus palabras, su contención, su amorosidad y respeto. S iempre he tenido charlas muy lindas, a veces más duras, pero él me contrató a mí y yo trabajo para é l”, dijo sobre su vínculo con el actor, director y productor, y autoridad del canal. “A Suar lo quiero mucho en serio, nos conocemos hace muchos años. Me puede decir lo que quiera y yo a él. Gracias por escucharme. Sé lo que te pasa a vos, y vos sabés lo que me pasa a mí. Y vamos a tratar entre los dos de hacer el mejor programa. Yo como apasionada y calentona que soy, y vos como el gerente del canal . Soy feliz en este canal”, agregó.

Fue entonces que dio algunos detalles no solo de su conversación con Suar, sino también con Alejandro Borensztein, el padre de su hija Martina: “Termino mi tema acá. Por mi salud mental y porque además le di mi palabra a Adrián Suar [de que no va a seguir hablando], y para mí la palabra tiene valor. A mí nadie me va a enfrentar a Adrián porque lo quiero mucho. Sigo sus consejos y los del padre de mi hija , que también me llamó [dijo con la voz quebrada]. Ellos dos, desde lo artístico y lo humano, me dijeron ‘vos tenés tantas cosas lindas para dar, sos una mina divertida, alegre, simpática’. Alejandro me dijo ‘no hables más, cuidá lo que tenemos’. Yo le dije ‘sí, pero cuidemos a los demás también’“.

Al respecto, Canosa concluyó: “Le quiero decir a Suar, Codevilla, Coco Fernández y a todas las autoridades del canal, a todos mis colegas de todos los canales, porque a la una de la madrugada estaba tirada en un sillón pensando que hoy no venía. Chueco, gracias por quererme. No te voy a defraudar ”.

En ese sentido, aseguró que no quiere seguir perdiendo energía ni salud “discutiendo con cada perejil” que la calumnia “por un minuto de fama”. “Se me están colgando porque no les conviene el tema que estoy tocando”, señaló.

Luego de asegurar que “denunciar la trata de personas es un tema incómodo para la sociedad”, así como ella puso incómodo “al poder”, la conductora reafirmó: “ No le voy a dar más show mediático a ningún canal , ni siquiera a este, porque básicamente siento que a ninguno de ustedes les importa el tema de la trata de personas”.

LA NACION