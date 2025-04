La implacable reacción de Paula Chaves al ser consultada sobre la separación de Zaira Nara y Facundo Pieres

Esta semana, en El ejército de la mañana (Bondi Live) afirmaron que Zaira Nara y Facundo Pieres estaban separados, y que la decisión habría sido de ella, que no estaba dispuesta a ceder ante las peticiones de su novio de viajar más seguido por el mundo para acompañarlo en sus compromisos como polista. Como era de esperarse, enseguida las miradas se posaron sobre Paula Chaves, quien rompió su amistad con la modelo cuando comenzó su relación con el deportista, que también había sido su pareja entre 2008 y 2010.

“¿Qué te pareció la separación de Zaira?“, le consultó el cronista de Intrusos (América) sobre quien fuera, además, la madrina de su hija menor, Filipa. “No, ni idea, no voy a poder a opinar. Tampoco voy a hacer un repaso de todos los temas que no me importan , la verdad”, sentenció la conductora.

Paula Chaves hablo de la separacion de Zaira Nara y Facundo Pieres

“Parece que el tema de los viajes le estarían incomodando a Zaira porque ella prioriza la familia, su trabajo, y como que se habría cansado”, insistió el cronista al enumerar los motivos que habrían llevado a Nara a romper su noviazgo de más de dos años. “No lo sé, no podría opinar”, reiteró Chaves. “Y aparte tampoco puedo estar opinando de cosas que no son temas míos. De mí te opino lo que quieras, pero del resto no puedo. Ya opiné mucho y dije mucho y ya la verdad que ni idea ”, concluyó, sin intenciones de ahondar en el tema.

El miércoles, Pepe Ochoa planteó un enigmático en su ciclo de streaming para hablar de la separación de una pareja de famosos, que luego reveló se trataba de Nara y Pieres. “ Fue de ella. No quería viajar tanto, él está más metido que ella . Hay una distancia y un reclamo de ‘viajá más seguido, te pago todo, te pongo en business’. Y ella qué dice ‘pará, tengo mis proyectos, mi familia, mi laburo y así estoy bien’ ”. A esa información se sumó Santiago Riva Roy, quien agregó: “Él está más a fondo. ‘Casa juntos, tengamos un baby’. Y ella más ‘pará, yo ya tengo mis babys, yo así estoy bien’”.

En cuanto a la fecha de ruptura, Riva Roy indicó: “El viernes se separaron. Esta fuente me dijo ‘andá a fondo, quizás te lo niegan porque se deben una charla en estos días, pero están separados’. Si en septiembre él regresa de su gira internacional y vuelven, es otro tema”.

El amor que rompió con la amistad

En agosto de 2023, después de meses de evasivas y situaciones incómodas, Paula Chaves confirmó a través de sus historias de Instagram que no había vuelta atrás en su relación con Zaira Nara, quien había sido su íntima amiga hasta la reaparición de Facundo Pieres en sus vidas. “¿Nunca más se hablaron con Zaira? Es la madrina de Filipa”, le preguntó entonces un seguidor de esa red social. Sin rodeos, la modelo y conductora admitió: “La vida misma. Las relaciones cambian. Y ningún título debe atarte a ninguna persona. Está todo bien, pero nuestros caminos no están más en la misma sintonía ”.

En su respuesta, la hermana de Wanda disintió con Paula, a quien todavía consideraba su gran amiga. “Para mí son mi familia. Filipa es mi ahijada y dudo que por una circunstancia deje de serlo y nunca más la vea. Más allá de que seamos vecinas y compartamos un montón de momentos parecidos, y hoy no, yo lo entiendo pero me parece que hay cosas que traspasan eso. Hoy lo tomo como que es un momento de su vida en el que quizás no se siente a la par mía, pero ojalá que eso con el tiempo lo pueda cambiar . A mí no me importa en qué situación o en qué momento están mis amigas, si es parecido o no. Es muy difícil que las amistades todo el tiempo estén pasando por la misma sintonía. Desde mi lugar siguen siendo mi familia. A Pedro lo amo, a Paula la amo con toda mi alma, a los chicos ni hablar. Pero también entiendo que si hay alguien que se siente molesto con la situación se aleje ”.

Zaira Nara y Paula Chaves fueron amigas íntimas durante muchos años, e incluso la conductora y su marido, Pedro Alfonso, la habían elegido como madrina de su hija Filipa instagram @chavespauok

En ese entonces, Zaira había terminado su relación Pieres, según ella misma dijo, con la intención de preservar su amistad con Chaves, que en un principio le había dado luz verde para salir con el polista. “Ella tiene una familia recontra constituida, y si yo en algún momento de mi vida empecé a conocer a una persona que hace trece años había estado con una amiga, a la primera y a la única que le pregunté fue a ella. Tengo ciertos códigos, si una amiga me dice ‘cero, dale para adelante’, yo le doy para adelante, y si me dice ‘para ahí no mires’, yo no miro (...) Y si hoy no estoy saliendo es porque noté que había una situación que quizás no era tan como me habían dicho que iba a ser . A mí me importan mucho mis amistades".

Pero la amistad se enfrió, no hubo punto de retorno y la modelo se dio una nueva oportunidad para el amor con el deportista. “Estamos en un momento en que no hay vínculo. No voy a mentir. No hay vínculo, no hay relación ”, reconoció Nara meses después, en enero de 2024.

Fue entonces que Paula Chaves decidió profundizar en su propia versión de la historia y desmintió a su examiga, alegando que el distanciamiento había venido de parte de ella. “Yo siempre dije que era algo nuestro, privado. Esto es algo que nosotras dos sabemos, un vínculo que llevó muchos años donde pasaron muchas cosas previas, donde yo me sentí incómoda. Ella en un momento se empezó a alejar de mí y yo no me sentí cómoda . Y dije ‘la verdad es que no voy a estar mendigando y remando una amistad cuando del otro lado tal vez siento un freno’. Yo intenté un montón de tiempo, y después decidí dar un paso al costado. Yo superé todo lo que tenía que superar. Donde no me siento cómoda, me alejo, pero lo hablo primero “, concluyó la mujer de Pedro Alfonso, intentando darle un punto final a la situación.

