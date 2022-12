“Amo a los nazis”: las frases de Kayne West que lo llevaron a perder el apoyo de los republicanos y lo dejaron fuera de un gran negocio

escuchar

Desde hace un par de años, Kanye West es noticia por cuestiones que nada tienen que ver con la música. Esta semana, sin ir más lejos, el nombre del rapero ocupó espacio en los medios al conocerse los términos de su acuerdo de divorcio con la empresaria Kim Kardashian. Este jueves, a su vez, se convirtió en la persona más criticada en las redes luego de que trascendiera que durante una entrevista elogió sin reparos a Adolf Hitler.

Esta no es la primera vez que West hace comentarios antisemitas. De hecho, Adidas decidió rescindir en su momento el contrato que unía a la compañía con el músico debido a frases que consideró “inaceptables, odiosas y peligrosas” . El problema comenzó a principios de octubre, cuando el rapero escribió en sus redes que planeaba asesinar a personas judías, mientras que el 16 de este mes aseguró que los sionistas “poseen la voz” de la comunidad afroamericana, ya que todos sus miembros prominentes “trabajan con managers judíos, firman contratos con clubes de básquet judíos o hacen películas en plataformas judías como Disney”.

A propósito de esta situación, el conductor del programa Infowars, el teórico de la conspiración Alex Jones, quiso despegar a su invitado de la mala imagen que viene cosechando desde hace tiempo, pero la reacción del rapero fue redoblar la apuesta.

“Vos no sos Hitler, no sos nazi, así que no merecés que te satanicen”, expresó Jones, mirando a West, que se presentó en el estudio con una extraña máscara negra. El rapero, conocido también como Ye, lo interrumpió: “Los judíos… Yo quiero a todos. Y el pueblo judío no me va a decir ‘Querenos y queré también lo que te estamos haciendo con los contratos, y lo que estamos promoviendo con la pornografía’. Pero de este tipo [Hitler] que inventó las autopistas, que inventó el mismo micrófono que uso como músico, no se puede decir en voz alta que esta persona alguna vez hizo algo bueno. Y estoy harto de eso ”.

“Estoy cansado de las clasificaciones. Todo ser humano aporta algo de valor, en especial Hitler” , disparó. Y agregó: “Hay muchas cosas que me gustan de Hitler. Muchas cosas”. En otro tramo de la entrevista, se escucha al presentador argumentar que “la mayoría de los judíos son grandes personas”, aunque acordó con su entrevistado en que existe una “mafia judía”.

“No me gusta ver la palabra ‘maldad’ siempre junto a la palabra ‘nazi’. Amo a los judíos, pero también amo a los nazis” , remató el músico despertando, según Billboard, las carcajadas de su anfitrión. Jones cerró el bloque diciéndole al rapero que tenía un “fetiche con Hitler” y cuando comenzó la tanda publicitaria, le aclaró a su invitado que a él no le caían bien ni Hitler ni los nazis, pero West insistió: “A mí Hitler me cae bien”.

“ Ellos también hicieron cosas buenas, hay que dejar de insultar a los nazis todo el tiempo. Los medios judíos nos han hecho creer que los nazis y Hitler nunca ofrecieron nada de valor al mundo” , indicó luego.

Como era de esperarse, sus declaraciones merecieron el repudio de millones de usuarios en las redes, pero también terminaron repercutiendo tanto en sus negocios como en su intención de convertirse en el próximo presidente de los Estados Unidos.

Ante la presión de miles y miles de usuarios que condenaban los dichos antisemitas de West, los republicanos del Comité Judicial de la Cámara eliminaron un tuit del 6 de octubre, en el que brindaban explícitamente su apoyo a Ye. “Kanye. Elon. Trump”, decía el mensaje, que mostraba al músico junto a Elon Musk, el nuevo propietario de Twitter, quien decidió reabrir las cuentas del exmandatario Donald Trump y del músico, que había perdido sus cuentas de Twitter e Instagram tras su seguidilla de mensajes antisemitas.

A su vez, debido a sus recientes declaraciones, este mismo jueves la red social Parler anunció que cancelaba su voluntad de venderle la plataforma, que es la preferida de los usuarios conservadores, a West. En un comunicado, la matriz de Parler, Parlement Technologies, reveló que “ha acordado mutuamente con Ye terminar la intención de venta de Parler”. E informó: “Esta decisión se tomó teniendo en cuenta los intereses de ambas partes a mediados de noviembre. Parler continuará buscando futuras oportunidades de crecimiento y la evolución de la plataforma para nuestra vibrante comunidad”.

Desde que hizo pública, allá por 2019, con su intención de incursionar en la política, West viene realizando desafortunadas declaraciones que le han costado la pérdida de contratos con marcas como Balenciaga, Adidas, GAP y otras compañías de primer nivel. Según sus propias palabras, esas cancelaciones le costaron cientos de millones de dólares.

