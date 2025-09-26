Así luce todo el elenco de Dawson’s Creek a 27 años de estreno en Estados Unidos

Dawson’s Creek (Columbia TriStar Television) se estrenó en 1998 y se convirtió en una de las series más populares de su tiempo. Este año, el elenco se reunió nuevamente en un evento ideado por Michelle Williams a beneficio de la organización Fuck Cancer y del actor James Van Der Beek, quien reveló que tiene cáncer colorrectal en etapa 3.

Cómo lucen los protagonistas de Dawson’s Creek en la actualidad

El elenco se reencontró en un evento benéfico celebrado el 22 de septiembre de 2025 en Nueva York. Durante la noche, no faltaron recuerdos y emoción al reproducir un video de James Van Der Beek, quien no pudo asistir en persona por cuestiones de salud, informó People.

James Van Der Beek comparte un mensaje conmovedor sobre su lucha en contra del cáncer

El elenco principal de las seis temporadas estuvo conformado por James Van Der Beek, Katie Holmes, Michelle Williams y Joshua Jackson, quienes han cambiado su vida por completo desde su participación en la serie.

James Van Der Beek

Después de Dawson’s Creek, Van Der Beek trabajó en One Tree Hill, Friends with Better Life e interpretó a Elijah Mundo en CSI: Cyber. A finales del año pasado, reveló que fue diagnosticado con cáncer colorrectal y se encuentra en tratamiento, informó Hola!.

Aunque no asistió al evento, participó a través de un video, en el que agradeció a los presentes por comprar las entradas.

James Van Der Beek no pudo asistir al evento por cuestiones de salud (Instagram/@backtoyoubobpod)

“Llevo meses esperando esta noche con ansias, desde que mi ángel Michelle Williams me dijo que la iba a organizar. No puedo creer que no pueda ver a mis compañeros de reparto, a mi hermoso elenco, en persona”, expresó Van Der Beek en el video.

El actor agradeció a los presentes y anunció el nombre de su reemplazo. “Gracias por venir. Es una verdadera lección de humildad lo mucho que hicieron por esta noche, y solo quiero darles las gracias. Y, obviamente, en Dawson’s Creek no tuve suplente, pero esto es Broadway y necesitaba uno”, bromeó Van Der Beek para después anunciar a Lin-Manuel Miranda.

Lin-Manuel Miranda junto a Kimberly Van Der Beek y sus hijos (Instagram/@dawsonscreek_world)

Tras divorciarse de Heather McComb en 2009, Van Der Beek se casó con Kimberly Van Der Beek y tuvieron seis hijos. Su esposa e hijos asistieron y participaron activamente en la ceremonia.

Katie Holmes

Holmes interpretó a Joey Potter en Dawson’s Creek. Luego trabajó en películas como Batman Begins, Jack and Jill, First Daughter y The Kennedys, destacó Univision.

En su vida personal, Holmes tuvo una hija con Tom Cruise. Después de separarse de él, se la relacionó con Jamie Foxx, el chef Emilio Vitori Jr. y Bobby Wooten III.

Katie Holmes es una de las figuras más consagradas de la serie Dawson’s Creek (Instagram/@katieholmes)

Joshua Jackson

Jackson interpretó a Pacey Witter en Dawson’s Creek y luego trabajó en proyectos como Fringe, The Affair, Americano y One Week. También incursionó en teatro en obras como A Life in Theatre y Smart People.

En 2019, se casó con Jodie Turner-Smith, con quien tuvo un hijo en 2000. La pareja se divorció en 2023.

Joshua Jackson ha tenido varios proyectos exitosos luego de Dawson’s Creek (Instagram/@dawsonscreek_world)

Michelle Williams

Williams interpretó a Jen Lindley en Dawson’s Creek y se consagró como una actriz aclamada en Hollywood. Participó en películas y series como Blue Valentine, My Week with Marilyn, Manchester by the Sea y The Greatest Showman, destacó Univision.

Michelle Williams fue quien organizó el evento para reunir nuevamente al elenco (Instagram/@michellewilliamsfanofficial)

Ganó los premios Emmy y Globo de Oro, y recibió varias nominaciones de la Academia. En 2005, tuvo una hija con el fallecido actor Heath Ledger. Quince años después se casó con el director Thomas Kail, con quien tiene otros dos hijos. Williams organizó el evento a beneficio celebrado recientemente.

El elenco de la serie Dawson’s Creek en la gala a beneficio para contribuir con una fundación contra el cáncer (Instagram/@dawsonscreek_world)

Protagonistas de Dawson’s Creek se unen en contra del cáncer

Michelle, Katie y Joshua se unieron a la organización Fuck Cancer para participar en el evento Dawson’s Creek Class Reunion, realizado a beneficio de la fundación y de James Van Der Beek, quien está en tratamiento para la enfermedad.

La actividad incluyó una lectura en vivo de un episodio piloto de la serie y contó con la presencia de Mary Beth Peil, John Wesley Shipp, Mary-Margaret Humes, Nina Repeta, Kerr Smith, Meredith Monroe y Busy Philipps, destacó Hola!