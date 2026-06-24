Amy Adams contó que le salvó la vida a un hombre apuñalado gracias a lo que aprendió en un drama médico

Muchas veces, el entrenamiento que realizan algunos actores para interpretar a un personaje puede aportarles conocimientos útiles para algún momento de su vida. Eso fue lo que le sucedió a Amy Adams, quien logró salvar de una muerte segura a un hombre que había sido apuñalado en el cuello gracias a los conocimientos básicos de primeros auxilios que aprendió cuando formó parte del elenco de Dr. Vegas, un drama médico que se emitió en 2004.

Adams contó cómo se convirtió en una heroína durante su aparición en SmartLess, el podcast de sus colegas Jason Bateman, Sean Hayes y Will Arnett. En una charla distendida, Adams reveló que protagonizó un incidente aterrador en Los Ángeles en el que decidió intervenir para ayudar a una víctima de apuñalamiento.

Amy Adams en un estreno con Aviana Olea Le Gallo, su hija Monica Schipper - Getty Images North America

Todo sucedió luego de que la estrella de Encantada se topara con la inesperada escena cuando salía de comer en familia de su restaurante favorito de Santa Mónica. En ese momento estaba con su padre, Richard Adams, su esposo, Darren Le Gallo, y su hija, Aviana y fueron los primeros en llegar.

“La gente gritaba y un hombre iba caminando mientras le decían a los gritos: ‘¡Se está muriendo!’. Entonces mi marido dijo: ‘¡Eso es sangre!’”, contó Adams a los presentadores. Luego de constatar que el herido había sido “apuñalado en el cuello”, Le Gallo se apartó junto a su hija y la actriz junto a su papá corrió a socorrerlo.

“Estaba sangrando y sus amigos estaban muy asustados”, recordó la actriz. En ese momento, usaron unas toallas de playa que tenía con ella para presionar en la herida y frenar la hemorragia. Adams recordó que en ese instante se sintió muy “concentrada”.

Amy Adams y su marido, Darren Le Gallo VALERIE MACON - AFP

Mientras lo atendía, Adams repasó que además pudo contener al hombre: le pidió que se calmara y le aconsejó que se quedara quieto. “Cuanto más te resistas, más sangrarás. Solo acuéstate”, fueron las palabras que usó y que la llevaron a recordar su participación en la serie médica. En ese proyecto, protagonizado por Rob Lowe, la actriz aprendió sobre primeros auxilios.

La historia no terminó allí: Adams contó que se encontró con la víctima del ataque un año después mientras comía en un restaurante. “Un hombre se me acercó y me dijo: ‘Escuché que tú y tu papá estuvieron en el lugar donde apuñalaron a un hombre’. Y yo pensé: ‘¡Dios mío, eres tú!’. Y sí, era él”, continuó. La actriz dijo que ese reencuentro fue “una locura” y confesó que el momento fue tan emotivo que el hombre casi rompe en llanto.

El curioso método de Amy Adams para que su hija se porte bien

Amy Adams sabe cómo usar sus dotes artísticos para educar a su hija. Durante su aparición en el programa Late Night with Seth Meyers , la actriz explicó que, tal como reconoció Robert De Niro, ella también tiene una forma de aprovechar su trabajo creativo para lograr que su hija de 15 años se porte bien.

Amy Adams suele amenazar a su hija con cantar "Encantada" para que se porte bien

Mientras que De Niro, padre de siete hijos , amenazaba a sus hijos con ponerles Cabo de miedo, Adams explicó que ella utiliza la coerción, pero de una manera más teatral. “A veces los amenazaba con cantar canciones de Encantada”, confesó. “¿Como? ¿En público?”, reaccionó el presentador, a lo que Adams respondió: “Solo funciona en público”.

La actriz aprovechó la oportunidad para repasar uno de esos momentos aleccionadores. “Su grupo de Scouts estaba cenando fuera, cada una en su mesa, de pie sobre las sillas, cosa que no se hace”, dijo. “Le dije que si no se sentaba enseguida, empezaría a cantar a todo pulmón. Y ella sabe que soy capaz, así que aceptó”.

El método Amy Adams es algo que la actriz aún hoy en día usa a su provecho. “Mi hija me acaba de recordar que ayer mismo también dije, sin razón alguna, que podía ponerme a cantar en Central Park”, contó.