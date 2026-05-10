La noche de Mirtha. Así fue el regreso de la Chiqui a la TV: de su elegante look a la sorpresa que le preparó la producción

Después de tres semanas sin ocupar la cabecera de su ya mítica mesaza por una bronquitis, Mirtha Legrand volvió a la televisión. Enfundada en un elegante vestido azul marino y con el encanto de siempre, la Chiqui agradeció el cariño del público y dio detalles sobre su estado de salud. Mientras tanto, en las redes sociales del ciclo, la producción compartió las imágenes de la emotiva bienvenida que le prepararon en el estudio de eltrece y su reacción al reencontrarse con el equipo.

A las 21.30 puntual, Legrand apareció en escena con su clásica cortina musical de fondo. Luego recitó la frase con la que abre, desde hace unos años, sus célebres comidas: ”Vamos a comenzar nuestros legendarios sábados porque yo, señores, ya soy una leyenda. Y la leyenda continúa”, y se dispuso a compartir el look elegido para la ocasión.

“Miren qué vestido divino tengo hoy. Es de terciopelo azul marino bordado con cristales. Una belleza. Es de Claudio Cosano. Miren el escote, qué bonito”, describió, y agradeció los silbidos: “Es para el silbato, sí”. También levantó el guante cuando elogiaron su figura. “¿Qué cinturita? Sí, y es mía”, resaltó con gracia. Por último, se dispuso a mostrar los anillos y los aros, todo perfectamente combinado.

Una vez sentada en su escritorio, la conductora hizo referencia a su estado de salud. “Quiero mandar un saludo al doctor Semeniuk y al doctor Cañal, porque yo tuve una bronquitis terrible y no podía ni hablar. Por eso no vine”, señaló. “Tomé antibióticos, tomé de todo. Pero así son las bronquitis”, cerró. También le agradeció a su nieta, Juana Viale, por haberla reemplazado.

Una bienvenida muy especial

Así recibieron a Mirtha Legrand en la vuelta a su programa

La sorpresa que se llevó Mirtha apenas cruzó la puerta de entrada a los estudios de eltrece para grabar su programa fue mayúscula: todo su equipo la recibió con cantos, aplausos y mucho amor. “Olé, olé, olé, olé, Mirtha, Mirtha”, comenzaron a gritar, mientras ella, todavía sorprendida, atinó a sacarse los anteojos y sonreír. Muy abrigada -llevaba un tapado en rosa y una enorme pashmina de lana natural- tiró algunos besos y avanzó con la ayuda de sus asistentes. Las imágenes del momento fueron compartidas por la producción en la cuenta oficial del envío.

El prestigioso reconocimiento que le otorgó la Corona española

Cruz de Oficial de Isabel la Católica que recibirá Mirtha Legrand

La conductora de 99 años fue galardonada con la Cruz de Oficial de la Orden de Isabel la Católica. Este prestigioso distintivo se otorga a ciudadanos —españoles o extranjeros— que hayan demostrado méritos excepcionales en beneficio de la nación española, especialmente aquellos que fortalecen los vínculos con Iberoamérica, tal como informó el medio madrileño El Mundo. Antes de pasar a la mesa, Mirtha Legrand hizo referencia al premio. “Jamás imaginé semejante honor. La recibieron antes Eva Perón y Lola Membrives”, explicó.

De acuerdo con las versiones que circularon, la diva de los almuerzos conversó personalmente con el embajador Joaquín María de Arístegui. En dicha charla, el diplomático le confirmó que la distinción cuenta con el aval del rey Felipe VI, bajo cuya autoridad se concede este honor.

Mirtha en uno de sus programas StoryLab

Tras esa conversación con el embajador español en Buenos Aires, trascendió que el evento original —previsto para abril en la residencia de Palacio Salas Dodero— sufrió un cambio de planes. Debido a ajustes de agenda, la cita en Barrio Norte se postergó y tendrá lugar en el transcurso de las próximas semanas.

El premio, que llega por iniciativa del Gobierno de España y la Casa Real, se suma a una serie de reconocimientos internacionales que recibió la conductora en los últimos años. En 2022, Francia la distinguió con la Legión de Honor, un gesto que también sirvió para homenajear el origen francés de su recordado esposo, Daniel Tinayre.

La Cruz de Oficial es una pieza de gran valor simbólico que destaca por su diseño esmaltado en blanco y oro, decorado con laureles y el histórico lema “Plus Ultra”.