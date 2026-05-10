Mirtha Legrand sorprendió a Mariano Martínez con una pregunta picante: “¿Vos sabés algo de moda?"

Mirtha Legrand volvió a la televisión luego de tres semanas de ausencia y dejó en claro que su chispa sigue intacta: este sábado, durante un ida y vuelta con Mariano Martínez sobre el amor, la familia y el trabajo, sorprendió a su invitado con una pregunta picante sobre su debut al frente de La jaula de la moda, hecho que se produjo el lunes pasado.

El actor estuvo presente en el regreso de la gran diva de la televisión junto a la actriz y cantante Elena Roger, el actor Juan Leyrado y la humorista Fernanda Metilli. En un momento de la velada, la Chiqui indagó a Martínez sobre su llegada al ciclo de Ciudad Magazine, un programa que ya se instaló como un clásico en el ambiente fashion local y que va por su temporada número 15.

“¿Estabas nervioso en el estreno de La jaula?”, quiso saber Mirtha. “¿Vos sabés que estaba tranquilo? La estoy pasando muy bien”, respondió Martínez. “O sea, un poquito de adrenalina, como me pasa cuando salgo a la función del teatro pero…”, intentó seguir el invitado, pero la Chiqui lo interrumpió con una pregunta que lo descolocó.

“¿Pero vos sabés algo de moda?”, disparó, sin vueltas y fiel a su estilo, la conductora. Sin dudarlo, Martínez se sinceró. “No”, respondió serio, y de inmediato todos en la mesa empezaron a reírse. “No fui con esa pretensión, ni a decir que sé un montón de moda. Sí me gusta la moda. Estoy aprendiendo. De todo se aprende”, agregó. “Yo calculo que la gente de For Fun me quiso convocar este último año que pasó y este año porque querían algo diferente, y eso vengo a aportar yo”.

Mariano Martínez le contó a LA NACION por qué decidió volver a conducir Gerardo Viercovich - LA NACION

En una entrevista que le brindó a LA NACION la semana pasada, Martínez contó que ya en el 2025 lo habían convocado para el ciclo pero en ese momento se negó. “Me habían llamado el año pasado, pero no me animé porque en 2018 conduje Primera cita en Telefe y dije ‘nunca más conduzco nada’”, reveló. “Era un programa de un formato español que me gustaba, pero que no me gustó nada cómo salió acá. Creo que no se logró el nivel que tuvo en España. Son cosas que pasan a veces, por un esquema de producción, no por falta de talento. Entonces, no tenía ganas”, agregó de inmediato.

¿Por qué, entonces, aceptó el desafío este año?. “Me volvieron a llamar, ya había ido como invitado y la pasé muy bien, pegué buena onda con el grupo. Cumplen 15 años, me parece un programa blanco que tiene su prestigio, y me gusta la moda. Soy muy tranquilo para vestirme y me gusta combinar, ir cambiando cositas. Entonces, cuando volvieron a llamarme, me cuadró con mis hijos, con el teatro porque graban de lunes a miércoles. Me entusiasmé”, contó.

Cómo está el corazón de Mariano Martínez

Mariano Martínez presentó oficialmente a su novia cordobesa, Melina Gerardo Viercovich - LA NACION

Mariano Martínez ya no está solo: el actor, uno de los galanes más codiciados de su generación, aprovechó el reciente debut de Ni media palabra en la calle Corrientes para presentar de forma oficial a Melina, su nueva novia.

Junto al Bicho Gómez y Nicolás Cabré, Martínez volvió a las tablas con la obra que presentaron en el verano en Villa Carlos Paz, donde conoció a su flamante pareja. Luego de la función, el actor recibió el apoyo de la joven.

Lo que más llamó la atención de la escena y reforzó la idea de la oficialización del romance es que en el evento también estuvieron Milo, Olivia y Alma, los hijos del actor, y sus padres y hermanos. Martínez no dudó en sostener la mano de su pareja cada vez que pudo. Incluso ella posó feliz para los flashes.

Cuando Mirtha intentó indagar sobre el tema en su programa, Martínez prefirió el silencio. “¿Vos estás de novio? ¿Cómo es tu estado amoroso?”, preguntó la Chiqui. “Viste que uno va aprendiendo cosas, y lo que aprendí es a guardarme las cosas que más me importan y aprecio. Hay cosas que prefiero ahora mantener para mí. Estoy en paz, bien y contento; esto es lo que puedo decir porque me gusta cuidar”, expresó en un tono reflexivo.