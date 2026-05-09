Maxi Iglesias, el galán español que desea regresar a la Argentina: “Fui muy feliz allá, tienen un país lindísimo”

RIVIERA MAYA, México.- Oriundo de Madrid, Maximiliano Teodoro Iglesias Acevedo, de 35 años, –conocido como Maxi Iglesias– tomó contacto con las cámaras a muy temprana edad. Fue modelo publicitario infantil, a los seis años debutó en cine como extra de la película La pistola de mi hermano (1997), de Ray Loriga, y, aunque durante su adolescencia llegó a ser futbolista federado, la actuación fue la vocación que realmente lo enamoró. Fanático también de la lectura, escribía sus propias historias que luego hacía interpretar a sus compañeros de clase, hasta que él mismo, a los 14 años, dio el salto a la pantalla chica con la serie Hospital central, además de una participación episódica en Cuéntame cómo pasó. El estrellato llegó en 2008 con la producción de Antena 3 Física o química, donde su personaje de César Cabano lo convirtió en ídolo juvenil. Su rostro se hizo habitué en la televisión española y su carrera se afianzó gracias a exitosas producciones como Velvet, su protagónico en la serie de Netflix Valeria y La cocinera de Castamar.

Curioso por naturaleza, Iglesias combinó sus trabajos actorales con los estudios de Psicología en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), e incluso obtuvo la licencia como piloto de avión, helicóptero y drones para tener conocimientos más precisos a la hora de escribir su primera novela, Horizonte artificial, un thriller cuya trama gira en torno a un secuestro que transcurre en un avión. A punto de estrenar la adaptación cinematográfica de Todo lo que nunca fuimos, de la escritora española Alice Kellen, Maxi Iglesias viajó a la Riviera Maya para participar de los Premios Platino y habló con LA NACION de su gran momento profesional y su deseo de regresar a la Argentina, donde estuvo entre fines de 2019 y principios de 2020 como parte del elenco de Separadas, la tira de Polka que debió cancelarse tras la irrupción de la pandemia. Lo que no estuvo permitido preguntar, tal como se advirtió a este medio segundos antes de la entrevista, fue sobre su relación con Aitana Sánchez-Gijón, de 57 años, con quien había protagonizado un fogoso amor de ficción en Velvet y con quien recientemente fue visto a los besos por las calles de Madrid.

Con Aitana Sánchez-Gijón, en la serie Velvet

-¿Qué representa para vos este encuentro entre colegas que se genera en los Premios Platino?

-En los Premios Platino se da ese encuentro tanto de compañeros y compañeras con los que he tenido la suerte de trabajar y con otras y otros que no he podido coincidir en algún proyecto, pero que nos conocemos de muchísimos años y es muy bonito encontrarnos y comentar un poco cómo estamos, cómo vemos la situación, qué está pasando. Es un intercambio muy bonito.

-¿Cómo ves la situación de la industria audiovisual hoy?

-Yo siempre abogo por ese intercambio desde que empecé a trabajar en España. Casi siempre he contado en mis proyectos con actrices y actores que venían de otros países y luego tuve la oportunidad de trabajar en Buenos Aires con Separadas (eltrece), proyecto que no solo me aportó a nivel profesional, sino que también me permitió viajar por el país. Por suerte me pude escapar muchísimo y conocer un poquito más de lugares como Misiones y El Calafate. Fui muy feliz allá, tienen un país lindísimo y estoy deseando regresar. Siempre digo que me encantaría volver y cuando pregunto a compañeras y compañeros cómo está la situación, pues efectivamente me dicen que no se está haciendo todo el cine que les gustaría, así que estoy esperando que haya un poco más de movimiento para poder ir y por qué no hacer una peliculita por allí.

Maxi Iglesias: "Me encantaría volver a la Argentina"

-En su momento, cuando te fuiste de la Argentina dijiste que fue con un sabor un poco amargo por los rumores que habían circulado respecto a tu salida de la novela que, según aclaraste, estaba pautada. Hoy, a la distancia, ¿ya quedó superado? [también se lo había relacionado con Viviana Saccone, relación que él desmintió en 2020 a LA NACION]

-Mira, me lo acabas de recordar, pero sí me di cuenta de que allá había que tener mucho cuidado con el tema de los rumores, ya me lo habían advertido, pero al final uno tiene la conciencia tranquila porque la gente de la productora, las compañeras y los compañeros saben lo que hay. La gente de a pie que no está en la profesión puede escuchar unas cosas u otras, pero al final lo que a mí me importa que es la productora que me contrató sabía las fechas que se habían hablado y sabían que de todas maneras yo tenía que regresar porque tenía otros compromisos. Coincidió además con la pandemia. Por desgracia, ya no solo mi participación se vio interrumpida, sino la de toda la gente que hacía posible la serie. Una lástima, porque aunque yo me tenía que volver, creo que había más recorrido para la novela.

Maxi Iglesias y el "mal trago" de su paso por Argentina

-Estás en un gran momento profesional: lanzaste tu primer libro, la novela Horizonte artificial, en abril se estrenó la segunda temporada de Punto Nemo y en junio llega a los cines la película Todo lo que nunca fuimos.

-Me siento muy contento. La película la hicimos el año pasado, está basada en la novela de Alice Kellen, que también triunfó en la Argentina y tiene muchísimos seguidores. Tengo muchas ganas de que se estrene el 5 de junio, creo que para toda esa gente que pudo leer el libro es una manera más de tener la experiencia de ver a esos personajes en pantalla. También, es una historia que no hace falta que hayas leído los libros para poder disfrutarla y adentrarte en el universo de Leah [interpretada por la actriz y modelo portuguesa Margarida Corceiro] y de Axel [el personaje de Iglesias].

-Desde tu salto a la popularidad con Física o química hasta ahora, ¿sentís que buscaste o intentaste escapar de las etiquetas, tanto de figura juvenil como de galán?

-Al final yo estoy muy agradecido del trabajo que me han ido ofreciendo y son oportunidades que van haciendo que puedas ir o por un lado o por otro. Y si ahora reviso y echo una mirada atrás de los proyectos que he ido eligiendo, estoy muy contento porque todo me ha ido llevando al momento en el que me encuentro ahora con proyectos muy variados. No voy a renegar de un formato muy concreto que al final es lo que más me ha aportado y también lo que me ha dado a conocer. Entonces, sigo trabajando obviamente y queda mucho trabajo por delante para poder dar con ese personaje muy distinto, pero por el camino sigo aprendiendo y sigo encontrando cosas distintas. Ahora, por ejemplo, Todo lo que nunca fuimos es una película romántica que se cuenta de una manera muy bonita y que también habla muchísimo de la salud mental, y nunca había tenido la suerte de hablar de esto en un proyecto. Por un lado, te entretiene y quieres saber más sobre lo que le pasa a los personajes, pero al mismo tiempo hablamos de algo muy importante para la sociedad. Entonces, siento que voy dando con proyectos totalmente distintos. Vengo de Punto Nemo, de Matices, el cierre de Valeria. Tengo pendiente de estreno Ella, maldita alma, una serie en la que interpreto a un cura al que todo el pueblo se le echa encima porque hay un acontecimiento que lo cambia todo, entonces estoy muy contento con esa variedad de personajes que voy encontrando y que me va llegando.