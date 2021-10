Ana María Picchio desmintió haber tenido un romance con González Oro

Ana María Picchio pasó por el living de Flor de equipo y se animó al cuestionario “Intragable”. Muy divertida, la protagonista de Perdida Mente contestó todas las preguntas picantes e hizo algunas confesiones: desde los viejos rumores de romance con el Negro González Oro hasta el día que la rebotaron en una audición junto a Soledad Silveyra.

“Un italiano Alberto Picchio te fue a ver al teatro por la coincidencia del apellido y para ver si había algún parentesco y... ¿terminaron casándose?”, preguntó Florencia Peña sumamente asombrada. “Sí, me casé, o sea que fui Picchio de Picchio”, lanzó, entre risas, la invitada aunque no quiso dar demasiados detalles de ese matrimonio, ya que “hay edades en donde no se habla más”.

La segunda pregunta la remontó a su infancia, un período en el cual la actriz reconoce haber sido muy varonera, algo que confiesa mantener hasta el día de hoy. “Sigo siéndolo en todo porque me gusta jugar a la pelota. Tengo como reacciones masculinas, salgo a defender cualquier cosa, me bajo del auto y digo: ‘¿querés pelear? Peleemos’”, reveló en posición desafiante.

“El Negro González Oro reveló que tuvo un affaire con vos...”, señaló la conductora en la siguiente pregunta. Sin embargo, muy sorprendida, la invitada no la dejó seguir: “¿Quién? Nooo, éramos re amigos. Te juro que no”, lanzó convincente. Y enseguida, explicó los motivos por los que nunca traspasó la barrera de la amistad con el periodista: “Al Negro no le importaban mucho las chicas”. Y tras hacer un comentario sobre la mudanza de González Oro a Uruguay, Picchio se puso seria y advirtió: “Él me quería como una hermana, me adoraba”.

La última anécdota quedó a cargo de su amiga Soledad Silveyra, quien recordó cuando ambas fueron rechazadas en una audición teatral. “Habíamos hecho una prueba con Cecilio Madanes para hacer una obra de Shakespeare y nos echaron a las dos. Cecilio dijo que por qué no nos dedicábamos a otra cosa. Salíamos en el ascensor y Solita lloraba y yo le decía: ‘pero es un punto de vista, nena. No le demos bola a este, ¡vámonos!”, contó quién actualmente brilla en calle Corrientes bajo la dirección de José María Muscari.