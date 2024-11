Ana Rosenfeld dio detalles sobre la audiencia entre Wanda Nara y Mauro Icardi: “Los menores no presenciaron nada”

En medio de la escandalosa separación de Wanda Nara y Mauro Icardi, la Justicia citó al jugador de fútbol a una audiencia virtual que tuvo lugar esta mañana. Una vez que la reunión terminó, Ana Rosenfeld, abogada de la conductora de Bake Off Famosos, dio algunos detalles sobre lo que sucedió durante la mediación: reveló que el jugador del Galatasaray no se presentó, negó que los hijos de la mediática hayan presentado actos de violencia y aseguró que de ahora en más el contacto entre la expareja será por medio de sus representantes legales.

El nuevo conflicto entre Mauro y Wanda comenzó cuando la mediática volvió de sus vacaciones en Brasil junto a su flamante pareja, el cantante L-Gante, y se encontró en el departamento familiar con su exmarido. Icardi decidió viajar a la Argentina luego de romperse los ligamentos cruzados, una lesión que lo alejará por un largo tiempo de las canchas, y se instaló en la propiedad en el Chateau Libertador que solía oficiar de vivienda familiar.

Si bien aún no se sabe a ciencia cierta lo que sucedió en ese momento, Rosenfeld explicó que en ese momento Wanda le pidió a Mauro que se retire de la propiedad, y que si bien no existió violencia, llamaron al 911 y se realizó una denuncia en la Justicia. “ Es todo una exageración de Wanda. No ejercí ningún tipo de violencia. Es mi casa y tengo mis derechos. Ella lleva todo a lo mediático y desvirtúa todo a favor de su propósito personal ”, fueron las palabras que usó Icardi para explicar lo sucedido y que leyó el periodista Matías Vázquez en A la tarde.

Los detalles de la denuncia

La causa civil titulada “Nara Wanda Solange c/ Icardi, Mauro Emanuel, sobre Medidas Provisionales Art.721 familia” detalla el conflicto legal entre Wanda Nara y Mauro Icardi. Según informó LA NACIÓN, la abogada de la mediática animadora presentó la denuncia en el Juzgado Civil 106 contra el futbolista.

Asimismo, en las últimas horas, Icardi fue notificado por la Comisaría 13B. Por lo que se dio a conocer, el documento judicial incluye una orden que le exige a él “abstenerse de actos de perturbación o intimidación, directa o indirecta, respecto a Wanda Nara” y una citación a una audiencia, a la que el jugador no asistió.

Tras su separación de Icardi, Wanda Nara blanqueó su relación con L-Gante

Apenas terminó la audiencia virtual, Ana Rosenfeld atendió a los periodistas, que la esperaban en la puerta del Chateau Libertador, donde se encuentra Wanda en este momento y de donde fue desalojado el jugador. Lo primero que aclaró la letrada fue que la mediación fue por Zoom, que Wanda participó y que Mauro Icardi no estuvo presente, aunque sí sus abogadas.

“ Nuestra intención era poder esclarecer todo lo que estaba pasando y buscar una solución ”, arrancó. “Lo único que les puedo aclarar es que quedamos, teniendo en cuenta la salud de los chicos y la injerencia en la intimidad de la vida de los menores, que tanto las abogadas como Wanda y como yo, no vamos a dar ninguna conferencia ni explicación de lo que se habló dentro de la audiencia. Lo vamos a manejar dentro de Tribunales y con la más estricta confidencialidad”.

“Esta audiencia tuvo que ver con el incómodo momento que se vivió el día de la exclusión. Hubiéramos querido que no acontezca”, explicó. Luego, aclaró que ni las hijas de Wanda con Mauro ni los hijos de Wanda con Maxi López vivieron la tensa situación porque se encontraban en otra ala de la casa .

El objetivo de Wanda es preservar a sus cinco hijos (Foto: Instagram @wanda_nara)

“Los menores no presenciaron nada”, repitió varias veces. “En todo momento Wanda preservó a estas criaturas de cualquier situación porque, como siempre lo dijo y lo sostuvo, más allá de las cuestiones privadas e íntimas que tienen en cuanto a la separación y los motivos de su ulterior divorcio, Wanda lo que quiere preservar es al papá de sus hijas ”, sostuvo.

“ Wanda estuvo presente, tuvo la oportunidad de hablar y de decir todas las razones por las cuales quiere mantener este tema en el ámbito de la intimidad ”, continuó la abogada. Cuando le preguntaron si hubo violencia de género, Rosenfeld se abstuvo de dar una respuesta. “No puedo hablar de eso”, y explicó que esos temas se tratarán de ahora en más en el ámbito privado. También sumó que no se habló de denuncias previas.

Ana Rosenfeld es la abogada que representa a Wanda Nara

Por último, Rosenfeld explicó que Mauro no puede volver al Chateau Libertador y que la idea de las abogadas es preservar a los menores, tanto a las dos hijas de Icardi, Isabella y Francesca, como a los tres hijos que Wanda tuvo con Maxi López: Valentino, Constantino y Benedicto. También explicó que Wanda y Mauro no se pueden ver -por una medida de restricción-, que el contacto será a través de las abogadas y que ella trabaja en este expediente desde antes de este encontronazo.

LA NACION