El ex líder los Piojos se convirtió en abuelo su hija dio a luz una nena

28 de octubre de 2019 • 15:25

Andrés Ciro Martínez se convirtió en abuelo. Su hija, Katja, la actriz de 24 años que participó de Argentina, tierra de amor y venganza, fue madre por primera vez. La joven lo confirmó en sus redes sociales y le dio la bienvenida a su beba, a quien llamó Helena.

"Te deseé, te soñé tanto, y hoy te tengo en mis brazos. Ahora mi mundo pasa por otro lado, dormí una hora anoche porque no podía dejar de mirar a esta personita que salió de mí y de la persona que amo, y aunque tengo ojeras y me duele la post cesárea, nunca fui tan feliz ni viví más el 'ahora' que en este momento", escribió la joven, emocionando a todos sus seguidores.

Luego, la hija del exlíder de Los Piojos se mostró nostálgica: "Extraño sus pataditas en la panza, 9 meses adentro mío y ahora es de ella, de la vida. Mi mundo sos vos, Helenita, juntas siempre",escribió junto a dos postales que la muestran con la recién nacida.

La actriz, que también tuvo su paso por Soy Luna, siempre compartió postales de amor con su novio Mateo en sus redes sociales, y hace algunos meses contó cómo fue el momento en que le reveló que estaba embarazada. En el programa Fans en vivo, de MTV, explicó: "A la tarde había tenido como una premonición, vi a un bebé mientras caminaba y presentí que podía estar embarazada. No tenía ningún atraso, pero me compré un test y me dio positivo. Llamé a mi novio y le dije la noticia. No lo podíamos creer".

Algunos meses atrás, la flamante mamá había compartió un video del momento en que su padre dio la noticia de la dulce espera en pleno concierto, y escribió: "Anoche viví uno de los momentos más emocionantes de mi vida (estaba tan emocionada que ni pude filmarlo), por suerte encontré algunos videos y acá está la noticia. No sabía bien cómo contarlo (en algún momento había que hacerlo) así que acá lo dijo mi papá. Voy a tener una bebita, y estoy pasando el momento más feliz de mi vida". Luego cerró conmovida: "Toda mi vida soñé con esto. Los que me conocen lo saben. La esperamos con todo el amor del mundo".