Ciro Martínez anunció en pleno recital que será abuelo

La actriz Katja Martínez, hija del cantante, será mamá

15 de mayo de 2019 • 09:42

Ciro Martínez estaba en pleno show en el Luna Park este fin de semana cuando de repente paró la música en seco para decir: "¿Qué quieren escuchar? ¿Les va una noticia? No sé si la veo ahí en la platea, no sé si está mi hija... Señores: ¡Mi hija me va a hacer abuelo!".

Así, sin más, y con mucho orgullo, el cantante de Ciro y Los Persas, de 51 años, dio la noticia sobre su hija mayor, Katja. La joven tiene 23 años; está en pareja con Mateo hace más de tres años; es actriz y hoy por hoy es parte de Argentina, tierra de amor y venganza. A ella le siguen su hermana Manuela, de 19, q ue ha comenzado a incursionar en el mundo de la música; y el menor, Alejandro, de 9.

Katja fue quien se encargó de subir ese dulce momento del recital en su cuenta de Instagram con el siguiente epígrafe: "Anoche viví uno de los momentos más emocionantes de mi vida (estaba tan emocionada que ni pude filmarlo), por suerte encontré algunos videos y acá esta la noticia. No sabía bien cómo contarlo (en algún momento había que hacerlo) así que acá lo dijo mi papá. Voy a tener un bebito y estoy pasando el momento más feliz de mi vida. Toda mi vida soñé con esto (los que me conocen lo saben) lo/la esperamos con todo el amor del mundo".

La reacciones a su publicación fueron más que positivas. Candela Vetrano le dedicó un: "Dios mío, qué emoción, te amo, amiga". Por su parte, Delfina Chaves, le escribió: "Ojos vidriosos, te quiero tanto. Lo vi diez veces seguidas". Ambas actrices son también compañeras de ella en la novela protagonizada por la China Suárez, Gonzalo Heredia y Benjamín Vicuña. Quien además la felicitó fue Karol Sevilla, la protagonista de la tira en la que participó la hija de Ciro, Soy Luna: "Reina felicidades, muchas bendiciones para todos, esperemos con mucha emoción al bebé. ¡Te amo muchísimo y felicidades!".