De Lali Espósito y Dalma Maradona a Celeste Cid y Natalia Oreiro: qué dijeron los famosos sobre la marcha de los jubilados

La marcha de los jubilados de ayer acaparó la agenda de los medios, no solo por el reclamo de los adultos mayores, sino también por la violencia que se vivió en los alrededores del Congreso, con decenas de heridos y un fotógrafo, Pablo Grillo, que se encuentra en terapia intensiva con pronóstico reservado y crítico. En ese contexto, algunas figuras como Lali Espósito, Natalia Oreiro, Celeste Cid, Ángela Torres, Andrés Ciro Martínez, Juan Minujín y Eial Moldavsky se volcaron a sus redes sociales para repudiar la situación que atraviesan los jubilados y los hechos de violencia que se vivieron ayer.

“No hay palabras. Duele el corazón al ver lo que hay que ver. No aceptemos vivir en un mundo anestesiado. Con los abuelos no” , sentenció Celeste Cid en una de sus historias de Instagram junto a uno de los videos más virales de la triste jornada, donde se ve cómo un efectivo de la Policía Federal empuja a una mujer de 87 años, que cae al suelo de cabeza en la esquina de Callao y Rivadavia, y que luego tuvo que ser trasladada al Hospital Argerich. “En medio de robots cada vez más humanizados y humanos cada vez más robotizados” , reflexionó la actriz sobre lo sucedido.

Celeste Cid compartió el video que se viralizó en la jornada de ayer

La frase que Celeste Cid publicó en sus redes sociales

Ángela Torres, quien también replicó varias imágenes de la marcha, exclamó: “Les dan 250 mil pesos por mes de jubilación, salen a manifestarse y los reprimen así. ¿Cómo se puede ser tan basura?” . En tanto, Lali Espósito compartió el mismo video que Celeste Cid, y que también Eial Moldavsky y Florencias Bas, entre muchos otros.

El posteo de Ángela Torres

Lali Espósito recurrió a sus redes para expresarse tras la violencia desatada en la marcha de este miércoles

“Hay que ser muy c*gón para no defender a los jubilados” , arremetió Leticia Siciliani. Y agregó: “Son una mi*rda, no hay otras palabras”. En la misma línea se expresó su hermana Griselda Siciliani, quien además reposteó una publicación de Amnistía Internacional Argentina que dice: “Cada semana vemos personas de 70, 80 y 90 años a quienes se les lanza gas en los ojos y se los golpea por reclamar. Esto no puede seguir pasando. La policía no puede usar la fuerza para impedir el ejercicio de un derecho.

Leticia Siciliani se manifestó con contundencia

El texto de Amnistía Internacional que compartió Griselda Siciliani

En medio del juicio por la muerte de su padre, Dalma Maradona replicó un dibujo con la famosa frase que Diego Armando Maradona dijo en 1992 durante la protesta de un grupo de jubilados frente a Tribunales: “ Hay que ser muy c*gón para no defender a los jubilados . A muerte estoy con los jubilados. Lo que les hacen es una vergüenza”.

En tanto, la actriz Delfina Chaves, que está en el exterior rodando la segunda temporada de la serie Máxima, se hizo eco de una imagen de la marcha en la que un hombre sostiene un cartel que dice “Vos también vas a ser jubilado”.

Dalma recordó una frase que su papá, Diego Maradona, escribió hace más de 30 años, en 1992

El cartel que compartió Delfina Chaves en sus redes

Natalia Oreiro compartió en sus redes una de las imágenes del día

Natalia Oreiro también compartió una imagen del fotógrafo Pablo Grillo

Ciro compartió una pintada, cuya frase está extraída del clásico de Los Piojos "Pistolas"

Juan Minujín apeló a otra de las fuertes imágenes que dejó la marcha de ayer

Juariu también se expresó en sus redes

El actor Marco Caponi también realizó un posteo tras la marcha

El posteo del actor Esteban Lamothe

Florencia Bas también compartió una de las imágenes más impactantes de la marcha de este miércoles

