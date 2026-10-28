Segundas oportunidades en el amor: cinco parejas famosas que decidieron volver a intentarlo

Dicen que las segundas partes nunca fueron buenas, pero hay parejas que parecen dispuestas a demostrar lo contrario. Después de meses o incluso años separados, algunos famosos decidieron dejar atrás los desencuentros y volver a apostar por una historia que creían terminada. En ciertos casos, el reencuentro llegó acompañado de nuevas reglas; en otros, bastó una conversación, un viaje o darse cuenta de que todavía quedaba algo por intentar.

El reciente regreso de Zaira Nara con Jakob Von Plessen, después de cuatro años separados, volvió a poner el tema en primer plano. A la noticia se sumó la versión de que la conductora Chechu Bonelli y el polista Facundo Pieres también habrían decidido retomar su relación. Pero no son los únicos: Patricia Sosa y Oscar Mediavilla encontraron la manera de reconstruir su matrimonio después de divorciarse; Pampita y Martín Pepa atravesaron más de una separación antes de volver a elegirse; y Marcelo Tinelli y Milett Figueroa protagonizaron un acercamiento que terminó dejando declaraciones contradictorias.

A continuación, cinco historias de amor que tuvieron desenlaces muy diferentes:

Patricia Sosa y Oscar Mediavilla: el divorcio salvador

Patricia Sosa y Oscar Mediavilla se conocieron en 1974 y compartieron más de cinco décadas de historia, con un divorcio de tres años en el medio que, lejos de ser definitivo, les permitió reconstruir su relación Archivo

Patricia Sosa y Oscar Mediavilla se conocieron en 1974, cuando ambos comenzaban a abrirse camino en la música. Juntos formaron parte de La Torre, compartieron escenarios, proyectos profesionales y una vida familiar que incluyó el nacimiento de su hija, Marta. Sin embargo, después de más de dos décadas de relación, el desgaste de la convivencia y las tensiones del trabajo terminaron por separarlos.

En 1996 decidieron divorciarse. La cantante recordó que atravesó un período de profunda tristeza y que, durante varios años, evitó grabar música porque muchas canciones le recordaban la historia que había terminado.

Pero incluso el día en que firmaron el divorcio hubo una escena que dejó ver la particularidad de su vínculo: Mediavilla se presentó con un ramo de flores para agradecerle los años compartidos. “Yo salgo con las flores como si fuera una novia”, recordó Sosa años después, durante una entrevista. Incluso contó que, ante la jueza, llegó a preguntar si una persona podía volver a casarse con aquel de quien estaba divorciándose.

Tres años más tarde, a fines de 1999, Patricia decidió tomar la iniciativa. Dejó de lado el orgullo y llamó a Oscar para decirle que todavía lo amaba y quería comenzar el nuevo milenio a su lado. Él le pidió unos minutos antes de responder. “Me llamó y me dijo: ‘Contraté un crucero, ¿nos vamos?’”, recordó la artista. Aquel viaje marcó el comienzo de una nueva etapa, aunque reconstruir la relación no fue sencillo. “El ego es el enemigo más grande que uno puede tener”, reflexionó.

Después de la reconciliación, decidieron cambiar una de las reglas fundamentales de su matrimonio: no volver a convivir de manera permanente. Cada uno mantuvo su casa, sus horarios y sus espacios personales. Esa fórmula les permitió sostener la relación durante más de dos décadas y solo la modificaron temporalmente durante la pandemia.

Sosa y Mediavilla junto a Marta, su única hija; después de tres años separados, la cantante decidió buscarlo para comenzar el nuevo milenio juntos: “Hoy pienso que el divorcio salvó mi matrimonio”, reconoció a LA NACION GViercovich

En una entrevista con LA NACION, Sosa resumió aquella experiencia: “Hoy pienso que el divorcio salvó mi matrimonio”. La artista explicó que el distanciamiento había sido necesario para reencontrarse de otra manera, volver a elegirse y casarse nuevamente.

Zaira Nara y Jakob Von Plessen: un reencuentro después de cuatro años

Zaira Nara y Jakob Von Plessen comenzaron su relación en 2015 y tuvieron dos hijos, Malaika y Viggo; en septiembre de 2022 anunciaron su separación, después de varios meses de rumores sobre una crisis (Foto: Instagram @jakotango)

Zaira Nara y Jakob Von Plessen comenzaron su relación en 2015 y formaron una familia con sus dos hijos, Malaika y Viggo. Durante años compartieron viajes, proyectos y una vida que la modelo mostraba ocasionalmente en sus redes sociales. Sin embargo, en septiembre de 2022 anunciaron su separación, después de varios meses de rumores sobre una crisis.

La ruptura estuvo rodeada de versiones vinculadas con el escándalo que involucró a Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez. Por entonces trascendió que Von Plessen habría acompañado al futbolista durante su encuentro con la actriz en París, aunque esa versión nunca fue confirmada como la causa de la separación.

Durante los años siguientes, ambos reconstruyeron su vida sentimental por separado. Zaira mantuvo una relación con el polista Facundo Pieres, mientras que con Jakob conservó el vínculo familiar por la crianza de sus hijos. Lo que parecía una historia terminada cambió a comienzos de este mes, cuando empezaron a circular rumores sobre una reconciliación.

Después de cuatro años distanciados la modelo confirmó su reconciliación: “Es algo que venimos construyendo muy de a poco y cuidándonos mucho” (Foto: Instagram @jakotango)

La confirmación llegó de una manera inesperada: fue Nora Colosimo, la madre de Zaira, quien reveló en LAM que su hija había decidido darle una nueva oportunidad al padre de sus hijos. Según explicó, la propia modelo la había autorizado a contar la noticia.

Poco después, Zaira rompió el silencio. En una entrevista reconoció que había preferido mantener la reconciliación en privado. “No te mentí, oculté la verdad”, respondió cuando le recordaron que anteriormente no había hablado de su situación sentimental. Y explicó que, después de años de exposición, había decidido reservar algunos aspectos de su vida.

En diálogo con Yanina Latorre, también contó que el acercamiento no había sido repentino. “No tomo decisiones de un día para el otro y es algo que venimos construyendo muy de a poco y cuidándonos mucho”, aseguró. Además, aclaró que, por el momento, no tienen planes de volver a convivir: ambos disfrutan de su independencia y prefieren avanzar sin apuro.

El 18 de octubre, Von Plessen sorprendió a Nara con una tierna historia por el Día de la Madre, a la que ella respondió: "Aw" y un corazón rojo

La nueva etapa también comenzó a reflejarse en las redes sociales. Por el Día de la Madre, Von Plessen le dedicó un mensaje a Zaira, que ella respondió públicamente. Un gesto de complicidad después de cuatro años en los que, aunque habían dejado de ser pareja, nunca perdieron el contacto como familia.

Pampita y Martín Pepa: “Intentamos separarnos y no pudimos”

Pampita y Martín Pepa comenzaron su romance en octubre de 2024, poco después de la separación de la modelo de Roberto García Moritán; y en julio de 2025 atravesaron su primera ruptura (Foto: Redes Sociales)

Para Carolina “Pampita” Ardohain y Martín Pepa, el principal obstáculo fue encontrar la manera de sostener una relación a miles de kilómetros de distancia. La modelo y el polista comenzaron su romance en octubre de 2024, poco después de la separación de ella de Roberto García Moritán. Aunque la relación avanzó rápidamente, sus compromisos familiares y profesionales los obligaron a pasar buena parte del tiempo en países diferentes.

En julio de 2025 decidieron separarse. Durante aproximadamente un mes dejaron de hablarse y todo indicaba que el romance había llegado a su fin. Sin embargo, una conversación por WhatsApp que comenzó por un asunto ajeno a la pareja terminó cambiando el rumbo de la historia.

“No sabíamos qué le pasaba al otro porque no habíamos estado comunicándonos y el sentimiento era parecido. Nos extrañábamos, nos parecía que no había terminado todo ahí”, relató Pampita en LAM. La modelo reconoció que aquella distancia les había permitido valorar aspectos de la relación que antes no tenían tan presentes.

Después de un mes sin hablarse, Pampita y Pepa retomaron el contacto por WhatsApp y descubrieron que todavía querían estar juntos: “Nos extrañábamos, nos parecía que no había terminado todo ahí” (Fuente: Instagram/@phalacroze)

En agosto de 2025 volvieron a mostrarse juntos y decidieron empezar de nuevo. Pero las dificultades no desaparecieron. En mayo de 2026 atravesaron otra crisis y Pampita confirmó públicamente la separación. Ante los rumores de una supuesta infidelidad, fue tajante: “No, no ensucien nada porque no es así, porque Martín es un amor de persona y la verdad que yo lo adoro”.

La ruptura duró poco. Días después, Pepa viajó a la Argentina y comenzaron a circular nuevas versiones de reconciliación. A fines de ese mes, ambos compartieron fotografías de unas vacaciones románticas en Inglaterra. Luego continuaron el viaje por Italia, donde disfrutaron de unos días en Capri.

En septiembre, durante una entrevista televisiva, Pampita volvió a referirse a las dificultades de su relación y explicó por qué seguían apostando por ella: “Intentamos separarnos y no pudimos, así que apostamos a seguir intentándolo”.

“Intentamos separarnos y no pudimos, así que apostamos a seguir intentándolo”, reconoció la modelo

La modelo también habló sobre la posibilidad de volver a casarse y reconoció que, por ahora, no era un proyecto concreto. Ambos tienen hijos, carreras que disfrutan y compromisos que dificultan una convivencia permanente. “No sé... Yo que aposté tanto al amor toda la vida, ya a esta altura que Dios me diga y sigo lo que me presente el destino”, reflexionó.

Chechu Bonelli y Facundo Pieres, ¿segunda oportunidad?

La historia de Chechu Bonelli y Facundo Pieres es una de las más recientes y también una de las que más interrogantes despierta. La modelo y el polista se conocían desde hacía años, pero comenzaron a ser vinculados sentimentalmente después de que ella se separara de Darío Cvitanich, con quien compartió 14 años de relación y tuvo tres hijas.

Chechu Bonelli y Facundo Pieres comenzaron a ser vinculados sentimentalmente a fines de 2025 y se separaron en marzo de 2026. Siete meses después, Yanina Latorre aseguró que se habrían reconciliado en secreto, aunque ninguno de los protagonistas confirmó la versión Instagram (@chechubonelli/@facundopieres)

A comienzos de 2026, las imágenes de ambos en Punta del Este alimentaron los rumores de romance. Aunque Bonelli inicialmente aseguró que eran amigos, los encuentros continuaron y el vínculo terminó tomando estado público. En febrero, incluso, compartieron un viaje a Disney.

Sin embargo, la relación fue breve. A finales de marzo, Latorre anunció en Sálvese quien pueda (América TV) que se habían separado y aseguró que el propio Pieres se lo había confirmado. Según la conductora, el polista atribuyó la ruptura a diferencias de agenda, similares a las que había enfrentado durante su relación anterior con Zaira Nara.

Bonelli optó por mantener un perfil bajo y evitó dar demasiadas explicaciones sobre su vida sentimental. Pero el 27 de octubre pasado, Latorre sorprendió al revelar que la modelo y el deportista se habrían reencontrado después del regreso de él de una gira por los Estados Unidos. “Hablaron, se reencontraron y él le pidió a ella que sea en secreto y no lo blanqueen”, afirmó. Según su versión, Pieres habría pedido mantener el vínculo lejos de las cámaras y de la exposición mediática.

Consultada por las nuevas versiones, Bonelli prefirió no hacer declaraciones y respondió que no tenía nada para decir. Por ahora, ninguno de los protagonistas confirmó públicamente que hayan retomado su romance.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa: un reencuentro que duró poco

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa se conocieron en 2023 durante Bailando por un sueño y mantuvieron una relación atravesada por rumores de crisis (Foto: Instagram @marcelotinelli)

El romance entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa comenzó en 2023, cuando la modelo peruana participaba de Bailando por un sueño. Después de casi tres años de relación y varias crisis, se separaron en abril de 2026. Sin embargo, pocos meses después, un viaje del conductor a Lima despertó nuevas expectativas.

En agosto, ambos se mostraron juntos en un restaurante. Consultado por la prensa peruana, Tinelli aseguró que habían retomado la relación: “Estamos juntos, sí, totalmente”. También reconoció que seguía enamorado de la modelo: “La amo, así que está todo bien”. Días después, publicó una fotografía besándola que reforzó las versiones de reconciliación.

En agosto de 2026, Tinelli viajó a Lima para reencontrarse con Milett y confirmó: “Estamos juntos, sí, totalmente”. Sin embargo, en octubre la modelo aseguró que aquella visita no había significado una reconciliación formal

Pero la situación no estaba tan clara como parecía. A fines de ese mismo mes, durante una entrevista en Luzu TV, Marcelo volvió a asegurar que mantenían una relación, aunque esta vez su respuesta despertó algunas dudas. “Yo digo que sí, no sé, yo calculo que sí”, expresó al explicar que continuaban vinculados sentimentalmente a pesar de la distancia.

En octubre, Milett dió una versión diferente y sostuvo que nunca habían retomado formalmente el noviazgo. “Volvimos a conversar para hablar, para vernos y solucionar ciertos temas que no habíamos conversado y sobre todo para quedar bien”, explicó. También confirmó que ambos estaban solteros. Pocos días después, Tinelli reconoció que estaba solo. Así, el reencuentro que durante agosto había sido presentado como una segunda oportunidad terminó dejando una contradicción entre las declaraciones de sus protagonistas.