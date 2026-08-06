Ángel de Brito ratificó que evalúa terminar LAM y contó qué le gustaría hacer después

Ángel de Brito encendió las alarmas entre los seguidores de LAM al revelar que evalúa ponerle fin al histórico ciclo de espectáculos una vez que complete doce temporadas al aire. El conductor hizo el comentario durante su programa de streaming en Bondi, donde sorprendió tanto a sus compañeras como a la audiencia al hablar por primera vez sobre la posibilidad de cerrar una etapa que comenzó en 2016.

“El año que viene cumplimos doce años de LAM y yo creo que ya estamos para cerrar ahí”, lanzó durante la transmisión. La frase generó un inmediato revuelo en el estudio. “¿Y yo qué?”, reaccionó entre risas La Barby, mientras Mariana Brey quiso saber si su intención era retirarse. “No, hacer otra cosa. Ya está, ¿hasta cuándo?”, respondió el periodista, dejando en claro que su intención no es abandonar los medios sino cerrar una etapa para iniciar otra.

Las declaraciones no tardaron en repercutir y, este miércoles, el conductor volvió a referirse al tema en diálogo con Desayuno Americano (América), donde aclaró que la decisión no es inmediata y que todavía queda un largo camino por recorrer. “Son ciclos, qué sé yo. Son doce años, me parece que estamos bien. Estoy recontento con América, con el canal, con todo, pero…”, comenzó diciendo y rápidamente despejó la principal duda: “No me voy a retirar de la profesión. Por ahí hacer otra cosa, algo parecido”.

Aunque evitó profundizar sobre sus próximos pasos, reconoció que ya piensa en nuevos desafíos. “Sí, tengo algo pensado. Falta, falta… Estamos transitando el 11, después viene el 12 y después veremos”, sostuvo. “Me gustaría probar otras cosas. Hice otras cosas, pero LAM es un bombazo, es mi gran éxito”, agregó.

Por qué no imagina LAM con otro conductor

Durante la charla en Bondi, la posibilidad de un final para LAM abrió un debate entre las panelistas. Mientras algunas le pidieron que reconsiderara su decisión, otras incluso deslizaron la idea de que el ciclo pudiera continuar con otro conductor, una alternativa que De Brito descartó casi de inmediato.

La misma consulta volvió a aparecer durante su entrevista con Desayuno Americano. Ante la pregunta de si dejaría a alguien al frente del programa, fue tajante: “No”. Luego explicó por qué cree que formatos como LAM están estrechamente ligados a la figura de quien los conduce. “Es raro cuando se van los conductores y vienen otros. Hay pocas excepciones de programas que funcionan. Creo que los programas son de los conductores”, sostuvo.

Pese a sus declaraciones, el periodista remarcó que el posible cierre todavía está lejos en el tiempo. Según explicó, el programa transita actualmente su undécima temporada y la idea es completar un año más al aire antes de tomar una decisión definitiva sobre el futuro del ciclo.

Mientras tanto, el programa continúa consolidado como uno de los principales espacios de espectáculos de la televisión argentina. Con una fórmula que combina información, primicias y debate, el ciclo logró mantenerse vigente durante más de una década, instaló numerosas primicias, marcó buena parte de la agenda mediática y este año fue distinguido con el Martín Fierro al mejor programa de interés general.

Por eso, aunque todavía falte más de un año para una eventual despedida, las declaraciones de De Brito alcanzaron para instalar una pregunta que hasta ahora parecía impensada: ¿está LAM transitando su última etapa?