Premios MTV 2026: la gran noche de Madonna, el récord de Taylor Swift y los homenajes más emotivos

Los MTV Video Music Awards 2026 tuvieron este domingo una noche de regresos, récords y homenajes en el Peacock Theater de Los Ángeles. Con Snoop Dogg como anfitrión, Madonna fue la gran protagonista de una ceremonia variada en la que se llevó los premios a mejor colaboración, artista del año y mejor dance. Taylor Swift, en tanto, recibió el primer MTV VMA Artist Director Honors, superó a Beyoncé como la artista más premiada en la historia de los VMAs y cerró la gala llevándose el premio por video del año.

Sienna Spiro, elegida mejor artista nuevo, fue otra de las figuras destacadas de una gala que también tuvo tributos a Dolly Parton, George Michael y Nirvana.

Madonna, de la apertura a tres premios

Después de 23 años, Madonna volvió a actuar en los VMAs y fue la encargada de abrir la ceremonia. Vestida de negro, con botas altas y un corset rojo, apareció rodeada de numerosos bailarines y recibió primero a Sabrina Carpenter, con quien interpretó “Bring Your Love”, su última canción en conjunto.

Poco después se sumó Charli xcx, con un microvestido negro y sus clásicos anteojos, para cantar junto a Madonna “Danceteria Afterhours”. La escena mantuvo el clima de fiesta y, entre los performers que acompañaron la puesta, se dejaron ver la actriz Julia Garner y SOMBR.

La primera estatuilla de Madonna llegó con el premio a mejor colaboración, precisamente por “Bring Your Love”, junto a Carpenter. Al recibir el galardón contó con humor cómo había nacido el vínculo entre ambas. “Todo el que me conoce sabe lo impaciente que soy. Pasaron cinco días y todavía no me habían conectado con Sabrina, así que le mandé un mensaje directo”, relató. Semanas después, según recordó, ya estaban trabajando juntas en el estudio.

Madonna elogió también la manera de manejarse de su compañera. “Me encanta trabajar con vos porque sos muy profesional. Cuando yo llego tarde, ella llega temprano, así que funciona”, bromeó. Y reveló otra coincidencia: “Ella tiene TOC y yo también. Escribimos nuestras letras en pedazos de papel, como se hacía en el 1800”.

También quiso aclarar el significado de la canción premiada: “Si piensan que es de amor, están equivocados. Es sobre personas que creen conocerte mejor de lo que vos te conocés a vos mismo”. Carpenter respondió con un “te quiero mucho” y Madonna cerró proponiendo ir detrás del escenario a tomar algo.

La artista volvió a subir poco después, esta vez para recibir el premio a la artista del año, categoría presentada por Rachel Dratch y Emma Bunton. El discurso comenzó con una broma: “Primero quiero agradecerles a mis dedos, porque siempre puedo contar con ellos”. Enseguida se convirtió en un repaso de su propia historia con MTV. Recordó su participación en la primera edición de los VMAs, en 1984, cuando durante “Like a Virgin” perdió uno de sus stilettos y terminó improvisando en el piso. Al volver detrás de escena, contó, su entonces mánager le aseguró que su carrera estaba terminada.

Entonces, hizo una comparación con su presente. “Pasé el último año y medio encontrándome a mí misma, creyendo en mí y haciendo realmente la música que quería hacer. Para mí, esa es la definición de ser un artista”, expresó. Y dejó un deseo para quienes la escuchaban: “Espero que pasen el resto de sus vidas haciendo lo mismo: encontrándose y creyendo en ustedes mismos”.

Su tercera victoria llegó con mejor dance, por Confessions II – The Film. Frente a Troye Sivan y Charli xcx, que entregaron el premio, recordó que llegó a Nueva York con el sueño de convertirse en bailarina.

“Cobré vida en la pista de baile. Encontré mi comunidad en la pista de baile. Me enamoré de personas en la pista de baile y también perdí a muchas personas que amaba en la pista de baile”, dijo. Después invitó al público a ponerse de pie y resumió: “La danza une a todo el mundo. En la pista de baile somos todos iguales”.

Taylor Swift hizo historia detrás de cámara

Otro de los grandes focos de la ceremonia estuvo puesto en Swift, que llegó empatada con Beyoncé como la artista con más premios en la historia de los VMAs, con 30 cada una.

Taylor Swift y Dakota Johnson durante los MTV VMAs 2026; la actriz fue la encargada de entregarle a la cantante el Artist Director Honors, antes del estreno de “Patient Zero”, el videoclip dirigido por Swift y protagonizado por Johnson junto a Colin Farrell

Dakota Johnson fue la encargada de presentarla antes de la entrega del primer MTV VMA Artist Director Honors, creado para reconocer su trabajo detrás de cámara. En su introducción destacó la capacidad de Swift para construir mundos tanto desde la música como desde la dirección y la definió como “una visionaria con una búsqueda incansable de la perfección”.

Al recibir la distinción, la artista contó que lleva dos décadas participando en la realización de videos musicales y que formó parte de aproximadamente 60 videoclips, de los cuales 18 fueron escritos y dirigidos por ella.

“La principal razón por la que amo escribir y dirigir videos es porque ustedes, los fans, hacen que sea tan divertido y gratificante. Realmente les importa lo que estamos haciendo”, explicó.

Con ese reconocimiento, Swift llegó a 31 VMAs y superó a Beyoncé en el registro histórico de la premiación. Antes de retirarse, presentó además el estreno mundial de “Patient Zero”, protagonizado por Dakota Johnson y Colin Farrell, con fotografía de Emmanuel “Chivo” Lubezki.

Sienna Spiro, la revelación de la noche

Uno de los nombres que terminó de instalarse durante la ceremonia fue el de Sienna Spiro. La cantante británica, de 20 años, protagonizó primero una de las actuaciones más emotivas y profundas de la noche y luego se consagró como mejor artista nuevo.

Presentada por los protagonistas de la serie Off Campus, interpretó “Great Expectation” con un vestido metálico y su característico peinado de inspiración retro. Prácticamente sola al frente del escenario y acompañada por un coro detrás, construyó una presentación despojada, sostenida por su voz y por una interpretación de gran intensidad.

Más tarde, Alex Warren, ganador de esa misma categoría en 2025, anunció su nombre. Spiro recibió el premio completamente sorprendida. “No pensé que esto fuera a pasar”, dijo apenas llegó al micrófono. Agradeció a los fans que la votaron, a su equipo, a Capitol y especialmente a las mujeres que la acompañaron, entre ellas su madre. “No puedo creerlo”, repitió antes de abandonar el escenario emocionada.

Dolly Parton, Nirvana y George Michael: los homenajes

Uno de los momentos más sensibles de la ceremonia estuvo dedicado a Dolly Parton, quien murió el 25 de agosto a los 80 años. El segmento comenzó con un video de archivo en el que la cantante dejaba un mensaje de buenos deseos: “Espero que la vida te trate con mucha bondad; te deseo alegría y felicidad”.

A continuación, Kacey Musgraves interpretó “I Will Always Love You”, una de las canciones más emblemáticas de Parton. Hacia el final se mostró visiblemente emocionada y recibió una ovación del público. “Te queremos, Dolly”, dijo Snoop Dogg, mientras continuaban los aplausos.

Nirvana, por su parte, recibió el Video Vanguard Award. Chuck D presentó el segmento con un discurso en el que destacó la manera en que la banda se mantuvo fiel a su propia visión, incluso lejos de las fórmulas dominantes, y la influencia que todavía ejerce sobre generaciones posteriores.

Dave Grohl, Krist Novoselic y Pat Smear subieron al escenario para recibir el reconocimiento. Allí recordaron especialmente a Kurt Cobain y el lugar que tuvo su mirada artística en la construcción de la identidad visual de la banda. “Nirvana sigue resonando tan profundamente porque la gente todavía tiene hambre de autenticidad, de algo real. De algo que te diga que está bien venir tal como sos”, dijo Novoselic. Y cerró con una referencia directa a Cobain: “A Kurt le habría encantado ese legado”.

El tercer gran homenaje estuvo dedicado a George Michael, a diez años de su muerte. SOMBR abrió el segmento con “Faith” y “Father Figure”; RAYE continuó con “I Knew You Were Waiting (For Me)”, la colaboración que Michael grabó junto a Aretha Franklin; y Teddy Swims interpretó “Careless Whisper”. El tributo terminó con Adam Lambert y todos los artistas reunidos sobre el escenario para interpretar “Freedom! ’90”.

LISA, RAYE y más shows en vivo

La ceremonia tuvo también varios shows destacados. LISA fue una de las primeras ganadoras de la noche al quedarse con el premio a mejor pop por “Dream”.

Más tarde volvió al escenario, presentada por Tyla, para interpretar “SaWaDiKa”. Llevó un conjunto rojo y blanco, medias de red y guantes largos en una puesta de estética urbana, con luces de neón, carteles en tailandés y numerosos bailarines.

Luego, RAYE apareció descalza, con un vestido rojo y un tapado blanco de plumas, para interpretar “WHERE IS MY HUSBAND!”, acompañada por músicos y una sección de cuerdas.

Paris Hilton presentó a Bruno Mars, que se incorporó a la transmisión desde su gira The Romantic para interpretar “Dance with Me”.

Shaboozey y Gunna llevaron “High Noon” a una puesta de estética western. Y GENER8ION y Yung Lean interpretaron “STORM II” acompañados por un multitudinario coro masculino vestido con traje y corbata y ubicado en gradas detrás de ellos, en una de las imágenes de mayor escala visual de la noche.

El último premio

El último gran premio de la ceremonia fue Video del año, que quedó en manos de Taylor Swift por “The Fate of Ophelia”.

La cantante explicó que había concebido el videoclip para que pareciera una única toma continua, y destacó el trabajo de quienes la acompañaron. Entre ellos mencionó a la coreógrafa Mandy Moore, el diseñador de producción Ethan Tobman, el editor Chancler Haynes y el director de fotografía Rodrigo Prieto, a quien señaló como una de las personas que le dio confianza para animarse a dirigir por su cuenta.

Pero Swift reservó la parte más emotiva para el final. Dedicó el premio a Dolly Parton y destacó su capacidad para construir historias e imágenes a través de sus canciones. Escuchar la música de Parton, dijo, era como “ver el mejor videoclip de tu vida, una y otra vez”. También recordó la manera en que atravesó su carrera “con gracia, alegría, amor y gratitud” y cerró la ceremonia con una frase que retomó uno de los grandes ejes emocionales de la noche: “Creo que todos tuvimos mucha suerte de compartir este planeta con Dolly Parton durante un tiempo”.

La ceremonia dejó, sobre todo, una convivencia entre distintas generaciones y momentos de la música popular. Hubo espacio para los grandes nombres que construyeron la historia de los VMAs, para los homenajes y también para una nueva camada de artistas que empieza a ocupar un lugar cada vez más visible dentro de la industria.