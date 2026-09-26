San Sebastián llegó a su fin: Mike Leigh ganó el premio mayor y un documental argentino se llevó dos galardones

El cine argentino llegó a la 74ª edición del Festival de San Sebastián con dos títulos en la competencia por la Concha de Oro, pero ninguno se llevó galardones. Glaxo, de Benjamín Naishtat, y Mis muertos tristes, del chileno Pablo Larraín, coproducida por la Argentina, terminaron sin premios en la Sección Oficial. La alegría local apareció en otra sección: La ilusión de un verano sin fin, documental de Alessandra Sanguinetti producido por la Argentina y los Estados Unidos, que obtuvo dos reconocimientos.

La Concha de Oro fue para Tender Loving Care, del británico Mike Leigh. El triunfo tuvo un peso especial: el director, de 83 años, había explicado durante el festival que una afección muscular podría convertir este film en el último de su carrera. Su película se llevó también el premio al mejor guion, firmado por él mismo, y una Concha de Plata para Kate O’Flynn, que compartió el reconocimiento a la interpretación protagonista con Asta Kamma August, de Growth of the Soil. Esta última producción ganó, además, el premio a la mejor fotografía para Oskar Dahlsbakken.

La noticia argentina llegó de la mano de Sanguinetti. La ilusión de un verano sin fin ganó el Premio Horizontes Latinos, el galardón principal de la sección latinoamericana, y el Premio DAMA de la Juventud.

La película comenzó a gestarse en 1999, cuando la directora invitó a dos niñas vecinas, Guillermina y Belinda, a compartir sus fantasías ante la cámara. Las siguió durante décadas, mientras dejaban atrás la infancia y enfrentaban el trabajo, la maternidad y futuros diferentes. El documental registra la persistencia de esa amistad y propone una mirada femenina sobre un paisaje tantas veces narrado por hombres.

La directora argentina de La ilusión de un verano sin fin, Alessandra Sanguinetti ANDER GILLENEA - AFP

Hubo, además, una mención especial para otra directora argentina: A veces me entra tristeza, otras veces rebelión, de María Aparicio, fue distinguida en Zabaltegi-Tabakalera. Son premios de secciones diferentes de la competencia por la Concha de Oro, una distinción necesaria para leer el resultado de una edición en la que las dos producciones con presencia argentina de la Sección Oficial quedaron afuera del reparto.

La ilusión de un verano sin fin, de Alessandra Sanguinetti fue una de las grandes sorpresas del Festival de Cine de San Sebastián AUTLOOK FILMS

Glaxo, coproducción entre Brasil y la Argentina, había llevado al festival una historia situada en Chivilcoy, con Lali Espósito, Marcelo Subiotto, Esteban Bigliardi y Esteban Lamothe en el elenco. Mis muertos tristes, coproducción argentino-chilena inspirada en relatos de Mariana Enriquez, reunió a Mercedes Morán, Dolores Fonzi y Carolina Álvarez. Ninguna de las dos apareció entre las elegidas por el jurado que presidió Ira Sachs.

¡Hay equipo! Marcelo Subiotto, Franco Repetti, Joaquin Bonadeo, Benjamin Naishtat, Lali Espósito y José Barbeito, en el photocall de Glaxo ANDER GILLENEA - AFP

El Premio Especial del Jurado fue para Border, de Ah Biao; la Concha de Plata a la mejor dirección, para Amanda Kernell por Brace Your Heart; y la de interpretación de reparto, para Javier Cámara por 5 minutos más. Para el actor español fue un regreso al palmarés: en 2015 había compartido una Concha de Plata con Ricardo Darín por Truman. El nuevo premio SGAE a la mejor música original fue para Amine Bouhafa por Milo.

Entre las otras secciones, el público eligió La bola negra, de Javier Calvo y Javier Ambrossi, mientras que NAZA, de Yuval Abraham y Rachel Szor, fue distinguida como mejor película europea por los espectadores.

Brad Pitt protagonizó uno de los momentos de mayor fervor del Festival Miguel Osés - AP

La competencia fue solo una parte de lo que ocurrió en la ciudad. Esta semana Brad Pitt protagonizó uno de los momentos de mayor fervor entre los seguidores al detenerse a firmar autógrafos durante más de una hora. Por el festival pasaron, entre otros, Marion Cotillard, Orlando Bloom, Ricardo Darín, Jeremy Irons, Rami Malek y Diego Luna. Los homenajes tuvieron como protagonistas a Naomi Watts y Werner Herzog, distinguidos con el Premio Donostia por sus trayectorias.

Naomi Watts fue distinguida con el Premio Donostia por su trayectoria Miguel Osés - AP

La edición también dejó espacio para una discusión que excede las salas. La proyección de NAZA, documental sobre Gaza construido a partir de testimonios de integrantes de las fuerzas israelíes, estuvo acompañada por un acto de apoyo a sus realizadores sobre la alfombra roja.

Tras conocerse los premios, la película encargada de despedir al público fue Le Faux Soir, del belga Michaël R. Roskam. Ambientada en 1943 e inspirada en un episodio de la Resistencia belga, cuenta cómo un grupo logró imprimir y distribuir una edición falsa de un diario con textos satíricos sobre los nazis. Su director explicó que buscó combinar la gravedad de aquella historia con el humor y el surrealismo de sus protagonistas.