Ángela Leiva habló de su relación más tormentosa y por qué terminó su último noviazgo

Si bien hoy Ángela Leiva es una estrella del espectáculo local y su nombre es uno de los que encabeza el exitoso musical School of Rock, su futuro podría haber sido completamente diferente. “Pensé en no cantar más, o en cambiarme el nombre”, confesó la artista al hablar de la relación de ocho años que tuvo con su expareja y antiguo manager y de la que pudo salir en 2017.

Leiva charló de su pasado y de la relación tóxica que mantuvo con Mariano Zelaya con Adrián Pallares y los panelistas de Socios del espectáculo en el estudio del programa. Luego de hacer referencia al gran momento que vive en la actualidad, Mariana Brey la llevó hasta aquellos difíciles momentos. “¿Creés que tu experiencia de vida, que claramente no fue la más agradable, pero fue la que te tocó, es la que también te impulsó a construir la Ángela que sos hoy?”, le preguntó. “Sí, es la que me impulsa todos los días de mi vida porque siempre estoy pensando en aquella Ángela que fui y a la que no quiero volver más ”, sentenció.

“Era totalmente sumisa”, explicó cuando le consultaron cómo era aquella antigua Ángela. “Totalmente ciega. Pero ciega bien. amando y confiando en una persona con la cual compartís tu vida, tu carrera. Fueron muchos años y muchos años de mi mejor momento de crecimiento”, repasó, consciente de estar hoy parada en otro lugar. Luego, aseguró que lo más triste de la situación fue darle tanto a alguien que no lo merecía. “Eso se trabaja en terapia”, confesó.

“¿Cómo te diste cuenta que tenías que revertir esa página de tu vida?”, quiso Matías Vázquez. “En ese momento yo pensé en no cantar más, o cambiarme el nombre”, confesó la también actriz, y explicó que el asunto iba más allá del rol de su ex en su vida profesional. “Era más empezar de cero, ser otra persona. Pero mi nombre lo eligieron mis viejos. Sí hay una cosa mucho más profunda, de una identidad, de por qué a veces las personas permitimos tanto al otro, ¿no?”, reflexionó. “El amor propio, ¿dónde está?” se preguntó.

No va más

Luego de hablar de su doloroso pasado, la cantante confirmó que en la actualidad está sola. “Me separé de Gabi hace ya unos días, un mes”, contó en relación con Gabriel Mikelovich, el músico que es parte de su banda y con quien estuvo más de dos años de novia. “No fue de un día para el otro, no piensen que un día me levanté y dije ´me quiero separar´”, reconoció.

Leiva explicó luego por qué decidió dar a conocer la noticia en su cuenta de Instagram a través de un comunicado: fue para compartirlo con su comunidad y sus fans, quienes siempre la siguen y la apoyan. “Hay muchas páginas que tenían nuestros nombres, entonces dije ´lo voy a comunicar´, porque llegó un momento en el que no subíamos más fotos´”, confesó.

“Ya no trabajamos juntos porque no da. Es incómodo . Fue un amor lindo y lo intentamos mucho”, reconoció sobre la relación que mantuvo con su compañero. “Es una gran persona, es muy buena gente y tiene una familia hermosa. Siempre me sentí muy cómoda. Pero a veces no es tan fácil acompañar a alguien que tiene un laburo como el mío. Más allá de que él es músico, no está en el escenario como lo estoy yo”, reconoció. “No sé si es la fama, no lo veo por ahí. Hay un poco del rol que uno ocupa arriba del escenario, que no es solo arriba del escenario. Es 24 horas, a veces. Y se lo tiene que bancar la persona que tenés al lado, no es tan fácil”, completó.

Gabriel Mikelovich era uno de los integrantes de la banda de Ángela Leiva instagram @gabriel.mikelovich

A principios de junio, Leiva confirmó su separación a través de una historia. “Hola amores. No me siento cómoda escribiendo esta historia, pero quiero contarles que mi relación con Gabi ya terminó. Llegamos al final de un amor que fue enorme, hermoso y especial. Gracias a todos porque siempre nos acompañaron. Los amo”, escribió en letras blancas sobre un fondo celeste.

Sobre su actualidad laboral. Leiva confesó que está feliz con su papel en el musical School of Rock, la megaproducción que protagoniza junto a Agustín ‘Soy Rada’ Aristarán, Germán Tripel, Sofía Pachano y Santiago Otero Ramos, y que la obra estará en cartel hasta el final de las vacaciones de invierno.

