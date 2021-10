Angelina Jolie: de la mujer con quien estuvo a punto de casarse a la turbulenta relación con Brad Pitt

“Si no salís de la burbuja en la que fuiste criado, entonces probablemente nunca entiendas lo verdaderamente enorme que es este mundo”, expresó en una ocasión Angelina Jolie, una mujer que un día descubrió que su vida de privilegio no la satisfacía y decidió recorrer ese mundo y ayudar al otro. En esencia, romper esa burbuja. Romper el molde. Mirar hacia todos lados. Tomar riesgos. En cada uno de esos aspectos aparece como figura inspiradora su madre, Marcheline Bertrand, quien con el ejemplo le enseñó sobre el trabajo humanitario y sobre el valor de abordar desafíos y no quedarse en lo cómodo.

Cada vez que habla de Marcheline (quien murió a los 56 años producto de un cáncer de ovario), Jolie se quiebra, como cuando recibió el Oscar humanitario y la nombró como la persona que la empujó a quebrar barreras, un proceso que le llevó un tiempo de autodescubrimiento sobre el que siempre habló cándidamente. Angelina atravesó períodos oscuros y luego decidió hacer algo con esas experiencias. A diferencia de otras figuras de Hollywood, ella compartió con honestidad esos años de intensidad, excesos y depresión de los cuales pudo no haber salido intacta. En sus relaciones amorosas, Jolie también escapó de esa burbuja, habló de la sexualidad fluida cuando nadie lo estaba haciendo, y cuando todo el mundo la estaba observando.

Jonny Lee Miller, su primer marido, y Jenny Shimizu, la gran mujer de su vida

Angelina Jolie y Jonny Lee Miller en Hackers, en 1995 Grosby Group

Antes de conocer a Jonny Lee Miller, a finales de los 80 la actriz comenzó a tener una serie de noviazgos a sus 14 años sobre los cuales se sinceró décadas más tarde. “Mi mamá siempre fue una persona que se preocupaba por los demás, por eso tomó decisiones responsables”, le contó a la revista Cosmopolitan, sin mencionar a su padre, Jon Voight, con quien nunca logró un vínculo armónico.

En cuanto a las decisiones que tomó su madre, se encontraba la de permitir que Angelina lleve a sus novios a dormir a su casa, para evitar que le suceda algo por fuera de ese contexto. “O iba a hacer cualquier cosa en las calles, o iba a estar con mi novio en una habitación y mi madre en la suya, eso me permitió ir siempre al colegio y explorar mis relaciones de manera segura, gracias a ella no me metí en problemas”, remarcó Jolie, quien estuvo en pareja de los 14 a los 16 años con un joven que la trataba “como si ya fuera su esposa”. El noviazgo se terminó porque Angelina quería comenzar a construir su carrera como actriz.

En 1995, llegó el proyecto de Hackers (toda una película de culto en la actualidad) y allí se enamoró de su coprotagonista, Jonny Lee Miller. La relación, en su primera instancia, duró lo que duró el rodaje del film, y en ese impasse Jolie continuó trabajando sostenidamente. En uno de sus proyectos, Foxfire, le sucedió algo que no esperaba: enamorarse de una mujer. Se trataba de la actriz y modelo Jenny Shimizu, con quien incluso pensó en casarse.

Angelina Jolie y Jenny Shimizu en Foxfire Jane O'Neal

“Nunca se me cruzó por la cabeza que algún día iba a besar a una mujer, no era algo que estuviera buscando, simplemente me enamoré de ella”, le contó la actriz a la revista Rolling Stone. Esa relación no solo no era un tema tabú para Angelina sino que también le brindó la posibilidad de explayarse con naturalidad sobre su bisexualidad, algo poco frecuente en una industria que, al menos por entonces, estaba atravesada por el poder de las apariencias. En esa multitud uniforme, esa manera genuina de expresarse de Jolie se destacaba.

En una entrevista que le brindó a la publicación Girlfriends, la actriz aludió a sus sentimientos por Shimizu: “Probablemente me hubiese casado con ella (...) me enamoré desde el primer segundo en que la vi, ella es increíble y nos divertimos mucho en la película”, contó. Lo cierto es que ese vínculo siempre estuvo teñido de incertidumbre. Si bien Angelina nunca especificó fechas, Shimizu posteriormente contó que se veía constantemente con la actriz, incluso luego de que ella se casara con Jonny Lee Miller. Cuando en 2014 la modelo pasó por el altar con Michelle Harper, la invitó a Jolie, pero ella no asistió. “Angie y yo tenemos mucha historia, no pretendía que me lleve de la mano, pero hubiese estado bueno que fuera, probablemente está demasiado ocupada con su vida”, disparó su ex.

Angelina Jolie y Jonny Lee Miller se casaron en 1996 y se divorciaron en 1999 The Grosby Group

En 1996, año del estreno de Foxfire, Jolie reconectaba con Miller y se casaba. Él tenía 23 años y ella, 21. La ceremonia fue por civil. Sin embargo, tres años después Jolie le pedía el divorcio cuando estaba en el pico de su carrera con Inocencia, interrumpida, la película por la que ganó el Oscar. “Ni siquiera fui una buena amiga con él porque estaba ausente”, declaró en diálogo con Rolling Stone. “En ese momento salía a dar vueltas con el auto, desaparecía, hacía una película, no podía calmarme y vivir la vida”, reconocía. De todos modos, con el correr del tiempo Jolie y Miller cultivaron una gran amistad. Incluso, en junio de este año, cuando Angelina pasó unas jornadas muy agradables de paseo junto a sus hijos en Nueva York, se la vio entrando y saliendo del departamento de su exmarido.

Angelina Jolie, en junio de este año, ingresando al departamento de Jonny Lee Miller, su exmarido Splash News/The Grosby Group - Splash News/The Grosby Group

La actriz de 46 años estuvo disfrutando de la Gran Manzana con sus seis hijos: Maddox, de 20; Pax, de 17; Zahara, de 16; Shiloh, de 15 y los mellizos de 13 años, Vivienne y Knox. De hecho, Knox es muy amigo de Buster, el hijo del coprotagonista de Trainspotting, quien en 2018 se divorció de la actriz y modelo Michelle Hicks. Por lo tanto, las visitas de Angelina levantaron sospechas de la prensa, aunque sus allegados aseguran que solo son muy buenos amigos.

Billy Bob Thornton y el segundo matrimonio de Jolie que shockeó al mundo

Billy Bob Thornton conoció a Jolie y terminó su compromiso con Laura Dern. En 2000 se casó con Angelina CHRIS PIZZELLO - AP

Tras su divorcio de Miller, Jolie volvió a enamorarse de un compañero de trabajo. En este caso, del actor Billy Bob Thornton, a quien conoció en el rodaje de Fuera de control. El romance se produjo en medio de un escándalo, dado que Jolie estaba en una relación con Timothy Hutton y Thornton, comprometido con Laura Dern. Ambos dieron por finalizados esos vínculos y se casaron el 5 de mayo de 2000 en Las Vegas, para entusiasmo de la prensa, quienes los fotografiaron en un evento luciendo unos collares que contenían la sangre del otro, gesto que fue demasiado controversial para Hollywood, quien tildó a la pareja de “satánica”. Años más tarde, Thornton se reiría de esa situación.

La actriz tenía 28 años cuando en 2003 se divorció del actor, que entonces tenía 47; permanecen amigos en la actualidad KEVORK DJANSEZIAN - AP

“Angie llegó un día a casa con un par de esos kits que sirven para hacerte un collar con la foto de su abuelita y llevábamos mucho tiempo separados porque ella había estado rodando en Camboya y pensaba que sería muy romántico que nos hiciéramos un pequeño corte en un dedo, untáramos con sangre los recipientes y nos los pusiéramos, así cuando no estuviésemos el uno con el otro nos podríamos poner el collar y sentirnos juntos. Fue así de fácil. La prensa lo vendió como si estuviésemos usando un cubo de sangre alrededor de nuestros cuellos”, contó el actor años más tarde. Asimismo, aludió al motivo de la separación: simplemente querían estilos de vida distintos , e incluso Angelina llegó a contar que no tenían mucho en común sobre el final del matrimonio. Como consecuencia, en 2003 se divorciaron, a pesar de que estaba todo en marcha para adoptar un hijo juntos (Maddox).

“Me asusté porque de repente cambiamos, pero eso puede suceder cuando realmente no te conocés a vos mismo”, declaró la actriz, cuya vida dio un giro cuando en ese viaje a Camboya por el rodaje de Tomb Raider salió de esa burbuja, observó de cerca otras realidades y crió sola a Maddox, su primer hijo. En cuanto a su vínculo con Thornton, ahora son muy buenos amigos y así queda demostrado en sus palabras cuando habla sobre ella: “Es una gran persona y una gran profesional”.

El huracán “Brangelina”

Brad Pitt y Angelina Jolie en Sr. y Sra. Smith

Cuando Jolie conoció a Brad Pitt en 2004 en el rodaje de Sr. y Sra. Smith, no estaba precisamente con ganas de enamorarse. Por el contrario, estaba disfrutando de un renacer en su vida junto a su primer hijo. El flechazo, en cambio, pudo más. Jolie y Pitt se enamoraron en el rodaje y otro escándalo no tardó en suscitarse ya que él se encontraba casado con Jennifer Aniston. En 2005, cuando el actor se divorció de la exFriends, fue fotografiado en una playa en Kenia con Maddox y Angelina, quien confesó haberse enamorado de Pitt en la filmación de la primera película en la que trabajaron juntos (ya casados volvieron a hacerlo en el drama dirigido por Jolie, Frente al mar), pero que nunca tuvo una affaire mientras él estaba casado.

Brad Pitt y Angelina Jolie se convirtieron en una de las parejas más reconocidas del mundo del espectáculo Agencia AFP

La relación entre ambos se movió a pasos agigantados y también formó parte de la cultura popular, que enfrentó por muchos años a Aniston con Jolie. El actor, al ingresar a la vida de Angelina, sabía que tenía que comprometerse con el presente de su pareja, y sin dudarlo quiso darle también su apellido a Maddox, a quien adoptó formalmente. Luego se sumarían a la familia Zahara y Pax. En 2006 tuvieron a su primera hija biológica, Shiloh, y a los mellizos Knox y Vivienne en 2008. Sin embargo, esperaron un tiempo prudencial para casarse: una década después de haberse conocido por primera vez, y luego de que se aprobara en los Estados Unidos la Ley del matrimonio igualitario.

Angelina Jolie, vestida de novia People magazine y Hello! Magazine

La boda fue muy íntima, tuvo lugar en el Château Miraval, un precioso castillo de la Provenza francesa donde pasaba tiempo la familia, y al que asistieron no más de 22 personas : los hijos de la pareja y algunos familiares. ¿El detalle? El vestido de novia de Atelier Versace que lució Angelina estaba cubierto por dibujos realizados por sus herederos.

Una ruptura repentina y turbulenta

Angelina Jolie y Brad Pitt estuvieron por años en un turbia disputa legal por sus hijos EFE/EPA/MIKE NELSON - Archivo

“No soy el tipo de persona que toma decisiones, como las que tuve que tomar, a la ligera. Me costó mucho llegar al punto de ponerme en una posición en donde sentía que tenía que separarme del padre de mis hijos”, contó en septiembre de este año Angelina en diálogo con The Guardian.

La actriz estaba hablando del inesperado hecho que se suscitó en 2016, cuando le pidió el divorcio a Pitt luego de que se conociera un incidente con el mayor de sus hijos, Maddox (20), en un avión. Ese año, el actor fue acusado de ejercer violencia física sobre su hijo. Luego, las investigaciones de los funcionarios de bienestar infantil y el FBI cerraron el caso sin presentar cargos en su contra. Tras una batalla legal de cinco años, que incluyó a profesionales de servicios infantiles entrevistando a los niños y a allegados a la familia, en mayo de este año la justicia dictaminó que las estrellas compartan la tenencia de los menores.

Por otro lado, Angelina expresó que todavía está sanando luego de haber pasado una década compleja con situaciones que no puede contar. “Uno quiere asegurarse de que hay apoyo para los niños de su vida”, manifestó, y cuando le preguntaron si temía por la seguridad de sus hijos, respondió: “Sí, por mi familia. Por toda mi familia”. Asimismo, la estrella se convirtió en una activista por los derechos infantiles, y ha dado charlas al respecto.

Angelia y sus hijos en la premiere de la secuela de Maléfica

“Nunca quise cuidar niños, nunca tuve muñecas... es muy gracioso que haya terminado teniendo seis hijos”, manifestó. “Al final de mi adolescencia me di cuenta de lo que era la adopción, entendí que había niños alrededor del mundo que eran huérfanos y todo tomó sentido. Nunca tuve la idea de ‘que sean de mi sangre’... sino simplemente una familia que nazca de estar juntos y de crecer acompañados”, añadió la actriz, quien en 2019 finalmente pudo divorciarse de Brad tras una puja turbulenta y extensa, en la que también batallaron por los bienes.

Un largo tiempo en soledad... y rumores de romance con The Weeknd

Angelina Jolie y The Weeknd se van juntos después de cenar en el restaurante Giorgio Baldi en Santa Mónica Backgrid/The Grosby Group

Tras su separación de Pitt en 2016, Angelina priorizó el bienestar de sus hijos, como ella misma ha declarado, por lo cual nunca estuvo en sus planes formar otra relación. “Tengo una lista larga de personas a quienes les dije que no, estoy sola desde hace mucho tiempo” , le contó este año al programa de E! News, Daily Pop. A pesar de esto, hace unos días fue vista cenando por segunda vez con el cantante Abel Tesfaye, más conocido como The Weeknd.

Los flashes captaron su salida del restaurante Giorgio Baldi, en Santa Mónica, Los Ángeles. Jolie y el artista canadiense de 31 años llegaron al lugar por separado y se retiraron juntos en una misma camioneta, reavivando así rumores de romance. Según informó The Daily Mail, pasaron dos horas y media dentro de una sección privada del establecimiento. Cuando se retiraron fueron abordados por los paparazzi, quienes retrataron la salida de ambos, vestidos de negro y con barbijo del mismo tono. La primera cita que se hizo pública entre Jolie y Tesfaye ya había ocasionado un revuelo. Entonces, la publicación Page Six había informado que ambos habían disfrutado de una velada juntos, pero no habían logrado obtener confirmación del romance de ninguna de las partes.