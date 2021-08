Shailene Woodley: de la “aterradora enfermedad” que casi la destruye hasta su gran presente con planes de boda

La actriz se abrió recientemente sobre un episodio de su vida poco conocido y también reveló que se casará con el deportista Aaron Rodgers

Shailene Woodley no es la clásica estrella de Hollywood. Nacida en California, comenzó a trabajar cuando tenía tan solo 9 años en la película Replacing Dad. Desde entonces, su carrera fue en ascenso, con grandes trabajos en Los descendientes y El esplendoroso presente, y la popularidad que le brindó la saga Divergente y el drama Bajo la misma estrella. En 2019, obtuvo el papel de Jane Chapman en la serie de HBO, Big Little Lies, por el que cosechó una nominación al Emmy, y que se convirtió en un vehículo para demostrar que podía jugar en las mismas ligas que actrices como Reese Witherspoon y Nicole Kidman. En la ceremonia de los famosos premios televisivos, Woodley hizo una confesión que la pinta de cuerpo entero: “No miro televisión, no tengo televisor en mi casa”, declaró, para sorpresa de los periodistas.

Lo cierto es que Shailene, a sus 29 años, cuando no está en un rodaje, se dedica a disfrutar de la vida al aire libre, le cuesta permanecer en una misma casa por mucho tiempo y milita en causas medioambientales, por lo cual fue nombrada embajadora de Greenpeace. En 2016 fue arrestada cuando participaba de una protesta en contra de la construcción de un oleoducto en Dakota del Norte. “Este oleoducto podría dañar de forma irreversible la calidad del agua potable que abastece a la comunidad y perjudicar el ecosistema”, aseguraba la actriz durante una transmisión en vivo de Facebook, minutos antes de ser detenida.

Woodley es, en efecto, la anti-estrella, quien promueve la belleza al natural y cada tanto necesita desconectarse de Hollywood, como lo hizo tras ser nominada al Globo de Oro por Los descendientes a los 18, paso previo a tomarse dos años para irse de mochilera por el mundo, y alejarse de los guiones que le llovían luego de haber estado a un paso de ser candidata al Oscar por el film de Alexander Payne protagonizado por George Clooney.

Shailene Woodley en Los descendientes - Fuente: YouTube

“En ese momento me estaban llegando oportunidades enormes, películas que quizá a mis abogados les parecían brillantes, pero que para mí no representaban creatividad”, declaró recientemente la actriz en diálogo con The Hollywood Reporter, y en plena promoción de La última carta de amor, el drama romántico de Netflix que protagonizada junto a Callum Turner. “Recuerdo esos años, cuando tenía 18, 19, y realmente me sorprende mi capacidad para haber rechazado ciertas cosas”, añade, en relación a una época de gran exposición en la que prefirió enfocarse en aprender a dominar la vida en la naturaleza.

Shailene Woodley en El esplendoroso presente

“Dejé de tener responsabilidades y todas mis posesiones estaban en una sola valija, mi vida era muy simple y no requería de mucho dinero”, añadió la joven que tiene solo a un gran amigo en la industria, Miles Teller, su coprotagonista en El esplendoroso presente. Sus verdaderas amistades residen por fuera del medio y no las expone, así como tampoco sus relaciones, de las que poco se supo hasta la llegada a su cotidianidad del deportista Aaron Rodgers, con quien empezó a hacer esos proyectos de los que antes huía. Ahora, Woodley está planeando su casamiento y sanando heridas del pasado.

“Aterradora”: la enfermedad que la paralizó por años

Shailene Woodley contó que padeció una enfermedad "invisible" que la tuvo por años "completamente debilitada"

En los últimos meses, la actriz comenzó a abrirse más con la prensa, con la que no solo compartió su flamante compromiso sino también un momento de su vida que afortunadamente pudo dejar atrás. En diálogo con The Hollywood Reporter, Woodley contó que tuvo un problema de salud que casi deja trunca su carrera y que la “debilitó por completo”, hasta casi destruirla. “Nunca hablé de esto públicamente [apenas se refirió al tema con el New York Times], y un día lo haré, pero estaba muy, muy enferma a mi 20. Mientras estaba haciendo las películas de Divergente y trabajando duro, también estaba luchando con una situación física profundamente personal y aterradora”, declaró, remarcando que se trataba de una enfermedad subestimada. “A menos que alguien pueda ver que tenés un brazo roto o una pierna rota, es realmente difícil para las personas identificarse con el dolor que sentís, porque lo que estás experimentando es un dolor silencioso e invisible”, remarcó.

Shailene junto a Laura Dern, Nicole Kidman, Zoe Kravitz, y Reese Witherspoon en los Globos de Oro, cuando la primera temporada de Big Little Lies arrasó en los premios AFP

“Hubo un período enorme de tiempo en el que la ansiedad, el miedo y la competitividad estuvieron definitivamente en mi mente y mi ego en una forma en la que no estuvieron cuando era niña”, reveló. “Ahora estoy ‘del otro lado’, muy agradecida de haber caminado esa línea de fuego porque ahora sé que no quiero volver a ella nunca más (...), aunque me hizo aprender la increíblemente difícil tarea de la vida de no importarme lo que la gente piense de mí. Cuanto más prestaba atención al ruido que me rodeaba, más tardaba mi cuerpo y mi mente en sanar porque no estaba enfocada en mí misma, estaba enfocada en una imagen de mí misma vista a través del lente de los demás”. En otra ocasión, Woodley también había contado que en su adolescencia fue diagnosticada con escoliosis, por lo que recibió tratamiento hasta los 17 años.

Ben Volavola y un amor que puso a prueba sus deseos

Shailene Woodley y Ben Volavola en la premiere de A la deriva en 2018 Steve Cohn/Shutterstock

“Estuve en una relación abusiva. Eso, combinado con el éxito comercial que tuve en esta industria, empezó a dañar mi fortaleza. En un momento me sentí como si estuviera en una lavadora y estuviera dando tumbos por todas partes”, declaró en una ocasión la actriz acerca de un vínculo tóxico sobre el que prefirió no explayarse demasiado. Luego de sentirse entera, y recuperada de esa afección sobre la que habló tan cándidamente, empezó a salir con el rugbier australiano Ben Volavola en 2018. La pareja se conoció en Fiyi en 2017, cuando el deportista estaba compitiendo en un torneo y Woodley se encontraba filmando el largometraje A la deriva. Al poco tiempo, ya se mostraban juntos en Nueva Zelanda, y en 2018, para el estreno del film, hicieron su debut como pareja en la red carpet. Todo parecía funcionar muy bien entre ellos, por lo cual Woodley sorprendió el año pasado al revelar que se habían separado, y que había sido ella quien tomó la decisión.

Woodley terminó su relación con el rugbier porque no estaba lista para el compromiso Splash News/The Grosby Group

La actriz, quien contó que es pansexual, por lo cual siente atracción independientemente del sexo o identidad de género de la persona, fue honesta sobre la ruptura en una charla con el portal Bustle. “Estaba en una relación en la que todos los caminos iban hacia la boda y los hijos, pero algo me decía que no estaba lista para esa clase de compromiso. No podía estar para él del modo en que me necesitaba, y yo no estaba amándome a mí misma, por lo que necesitaba ser sincera”, expresó. Por lo tanto, le puso punto final a ese noviazgo sin imaginar que iba a estar planeando su casamiento meses más tarde cuando conoció a una estrella de la NFL.

Aaron Rodgers y “el amor en una burbuja”

Woodley y Aaron Rodgers en un viaje a Disney The Image Direct/The Grosby Group

“Cuando nos comprometimos decidimos que no se lo íbamos a decir a nadie, guardamos el secreto por mucho tiempo, disfrutando del amor en nuestra pequeña burbuja”, declaró Woodley sobre su prometido, la estrella de fútbol americano Aaron Rodgers, quarterback de los Green Bay Packers. Las sospechas de que ambos estaban en una relación surgieron al poco tiempo del anuncio de Shailene de su separación de Volavola. El primero en hacer declaraciones fue Rodgers. “He tomado decisiones en mi vida últimamente que me ubicaron en un mejor lugar, es como que todo se está acomodando y estos meses fueron muy divertidos, y todo empieza por el amor”, manifestaba el deportista en septiembre de 2020.

Antes de contar sobre el compromiso teníamos esa sensación de que éramos personas anónimas, por eso pudimos conocernos en profundidad, porque no teníamos caos alrededor, ningún ruido externo

No bastó mucho más para que los medios confirmen, por fuentes cercanas a la pareja, que estaban en un vínculo de bajo perfil. “Están enfocados en sus carreras, pero al mismo tiempo quieren que su relación funcione, aunque eso implique que sea a la distancia por un tiempo”, trascendió el año pasado. Finalmente, en febrero de 2021, los rumores se confirmaron, pero con un dato extra: el compromiso. Cuando Rodgers recibió el premio MVP al “jugador más valioso” en la gala de honor de la NFL, contó que estaba comprometido. Como efecto dominó, a los pocos días, el 22 de febrero, la actriz de Big Little Lies anunciaba las buenas nuevas en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

El anuncio de compromiso

“Queríamos decirlo antes de que se nos adelante otra persona”, aclaró. “Por eso guardamos la noticia por meses, y realmente no puedo creer la reacción que tuvo, lo cual nos llevó a seguir preservando la relación y esa burbuja que tenemos”, contó. “Antes de conocer a Aaron, no tenía idea de fútbol americano, estoy aprendiendo constantemente, yo lo conocí como un nerd al que le gusta el programa Jeopardy que da la casualidad que es un gran jugador, pero no crecí en un contexto en el que se miraba deportes”, confesó la actriz entre risas.

Shailene Woodley habla de su novio, Aaron Rodgers

Woodley y Rodgers comenzaron a vivir juntos al poco tiempo de conocerse y comparten la necesidad de preservar su vínculo de la prensa. “Antes de contar sobre el compromiso teníamos esa sensación de que éramos personas anónimas, por eso pudimos conocernos en profundidad, porque no teníamos caos alrededor, ningún ruido externo”, declaró Shailene, a quien recientemente se la vio compartiendo un viaje por Hawái con Rodgers, su amigo Miles Teller y la esposa del actor, Keleigh Sperry. Respecto a la fecha de la boda, es probable que nunca lo anuncien formalmente. Mientras tanto, Shailene valora la libertad que le trajo esta relación y cómo decidió vivirla.

Shailene Woodley, una rara avis en Hollywood Reuters

“Yo valoro mucho la honestidad, no deberíamos tener que mostrarnos diferentes a lo que somos, eso es agotador. A veces, para preservarnos, nos mentimos a nosotros mismos, pero la verdad siempre vuelve”, aseguró la actriz que siempre supo, dentro del sistema, vivir con sus propias reglas, lejos de los mandatos... genuina.