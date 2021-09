Divorcio conflictivo: Angelina Jolie y Brad Pitt llegan a un acuerdo sobre sus bienes

Brad Pitt y Angelina Jolie lograron ponerse de acuerdo. Esta semana se levantó una orden de restricción temporal sobre sus activos, una decisión que fue apoyada por la ex pareja y que les permite vender las posesiones que les eran propias durante su matrimonio. Pero esta decisión no significa que Jolie pueda vender fácilmente sus acciones de la bodega y finca en Francia: a principios de esta semana, la compañía de Pitt, Mondo Bongo, demandó a la compañía de Jolie, Nouvel, al alegar que estaba tratando de sacar a su ex de un acuerdo para hacer dinero para deshacerse de sus acciones en Chateau Miraval.

El sitio web ET obtuvo documentos judiciales presentados en Luxemburgo que indican que Mondo Bongo está demandando a Nouvel para anular una transferencia de acciones de Quimicum de Mondo Bongo a Nouvel. Quimicum es la empresa que posee y controla Chateau Miraval, la finca y bodega de la ex pareja en Francia, valuada en 164 millones de dólares. Cuando Pitt y Jolie compraron acciones de Quimicum en 2008, la propiedad se dividió 60-40, con Mondo Bongo como accionista mayoritario. Según los documentos judiciales, en 2013, Pitt acordó que Mondo Bongo transfiriera algunas de sus acciones a Nouvel, lo que igualó sus participaciones en Quimicum en 50-50.

La demanda alegaba que Jolie estaba intentando vender sus acciones en Quimicum y eludir el derecho de tanteo de Mondo Bongo. Los documentos también acusaron a Jolie de “obstrucción sistémica” y declararon: “Vale la pena mencionar que, durante los últimos cuatro años, Nouvel [la empresa de Jolie] no actuó en el mejor interés de Quimicum“. Antes de llegar a un acuerdo, la compañía de Pitt alegó que había hecho numerosos intentos de buena fe para resolver este problema de manera amistosa, pero se vio obligada a presentar una demanda para anular la transferencia de las acciones de Quimicum y devolver sus respectivas propiedades de la compañía a 60-40.

Chateau Miraval, la mansión francesa donde fue la boda de Angelina Jolie y Brad Pitt AP

Los documentos legales afirman que Pitt vendió a Jolie las acciones por un precio simbólico de 1 euro en 2013, que fue un año antes de que se casaran y tres años antes de que Jolie solicitara el divorcio. La nueva demanda presentada por el equipo legal de Pitt está tratando de que se anule esa transferencia del 10 por ciento, con el argumento de que el precio de 1 euro no es una cantidad ‘seria’.

Según fuentes a las que tuvo acceso Page Six, Jolie nunca dio Pitt la opción de comprar su parte. Además, los involucrados habían acordado pedirse permiso mutuamente si alguna vez querían vender sus acciones. Esta nueva demanda también alega que Jolie intentó vender sus acciones sin otorgarle a Pitt el derecho de tanteo y se benefició de la “increíble cantidad de trabajo, tiempo y dinero” invertidos por Pitt y sus socios comerciales en el crecimiento de la marca.

“Él [Pitt] hizo todo el trabajo; ella no hizo nada“, afirma una fuente. Las acciones de Jolie son “otro ejemplo de esta persona que intenta eludir las reglas y sus obligaciones”, y que este último movimiento “es bastante coherente” con su comportamiento pasado.

Meses atrás, Jolie acusaba a Pitt de bloquear la venta del castillo y la bodega. En ese entonces le reclamaba al juez, que se hace cargo de su proceso de separación, una anulación temporal de la orden que evita que una de las partes pueda tomar decisiones o realizar operaciones financieras que afecten al otro durante el proceso de separación. Recién ahora llega la resolución, pero el pleito no ha terminado.

Es justamente en este castillo, cerca de Aix-en-Provence, donde la pareja hacía escapadas románticas. No solo eso, sino que se añade un valor aún más sentimental: es el lugar en el que se casaron frente a sus seis hijos, en 2014.

Jolie solicitó el divorcio de Pitt en septiembre de 2016, citando diferencias irreconciliables. Su divorcio finalizó en 2019, pero continúan luchando por la custodia de sus seis hijos: Knox y Vivienne, de 13 años, Pax, de 17, Shiloh, de 15, y Zahara, de 16. Maddox, de 20, queda fuera de la decisión judicial por ser mayor de edad. Hace solo tres meses, en junio, Pitt, de 57 años, recibió la custodia compartida, una decisión que Jolie, de 46 años, prometió revertir: dijo que lucharía “con todo lo que tiene” para conseguir un fallo distinto en la apelación.