El romance de Zoë Kravitz y Channing Tatum que nació luego del misterioso divorcio de la actriz

Luego de meses de especulaciones, finalmente Channing Tatum decidió “blanquear”, a su manera, su relación con la actriz Zöe Kravitz: con un posteo de Instagram en el que se lo ve en una fiesta de la gala del MET con su novia y los artistas Alicia Keys y Moses Sumney. De acuerdo a las Stories del actor de Magic Mike, disfrutaron de una noche a puro baile. “¡Esta noche! Nadie quería meterse con nosotros en la pista de baile y la vibra y la música eran de otro nivel”, escribió sobre la imagen respecto a la afterparty del evento del lunes.

Asimismo, a los actores se los vio posando por separado en la red carpet del evento fashionista por excelencia, pero no se ocultaron a la salida de la gala, en la cual los flashes los captaron mientras se retiraban juntos.

Channing Tatum compartió una imagen junto a Zoë Kravitz en una fiesta de la gala del MET, donde también estuvieron compartiendo la velada con los cantantes Alicia Keys y Moses Sumney Instagram

¿Cuándo nació este romance? Las fechas no son claras y la relación está atravesada por el ominoso divorcio de la actriz, quien se separó de su exmarido, Karl Glusman, luego de 18 meses de matrimonio sin brindar ningún detalle de la súbita decisión. Lo que sí pudo confirmarse es que Kravitz conoció a Tatum en el rodaje de su ópera prima, Pussy Island, thriller para el que eligió al actor como protagonista, y donde habría surgido el flechazo.

Kravitz y Tatum se habrían enamorado en el rodaje de la ópera prima de la actriz protagonizada por el actor, Pussy Island The Grosby Group

Sin embargo, fue a mediados de 2021, al poco tiempo del divorcio de la actriz de Big Little Lies, que la pareja comenzó a mostrarse paseando por Nueva York en diferentes jornadas, andando en bicicleta y almorzando con amigos. De todos modos, sobre esos encuentros que parecían responder a algo más que una simple amistad hablaron allegados a los actores, quienes aseguraron que ambos estaban iniciando un vínculo amoroso sin premura. Este mes, se los volvió a ver muy tranquilos ante las cámaras que los retrataban mientras paseaban por el East Village.

Channing Tatum y Zoe Kravitz en la ciudad de Nueva York el 18 de agosto The Grosby Group

“Hay más que una amistad entre Channing y Zöe”, le contó una fuente a E! News. “Pasan mucho tiempo juntos y se divierten. Son más que amigos cercanos o coprotagonistas. Su relación se ha convertido en más”, añadió. Sin embargo, si bien optan por no eludir a la prensa, los protagonistas de este romance tampoco han brindado declaraciones al respecto.

*Kravitz y un casamiento que tuvo el peor final

Zoe Kravitz se casó con Karl Glusman en la mansión de su padre en 2019 @zoeisabellakravitz

Zöe se comprometió con Karl Glusman en 2018 y un año más tarde se casaba en la fastuosa mansión de Lenny Kravitz en París, en una noche idílica donde se percibió la excelente relación que mantiene la joven de 32 años con el marido de su mamá Lisa Bonet, el actor Jason Momoa. Todo marchaba sobre ruedas para la pareja. De hecho, al cumplir un año juntos, la actriz le dedicó un sentido posteo en Instagram a su esposo, y Glusman hizo lo propio.

Zoe en su casamiento rodeada de sus padres, Lenny Kravitz y Lisa Bonet, de su padrastro Jason Momoa y de sus hermanastros, Nakoa-Wolf Manakauapo Namakaeha y Lola Iolani Momoa Rohma - @zoeisabellakravitz

“Un año, quizá no el año que esperábamos... pero siento que podemos superarlo todo, podemos enfrentarnos a cualquier cosa, te amo más que a nada en el mundo, sos mi mejor amiga, me hacés reír y me derretís el corazón, me empujás a crecer, y te amo por eso. Voy a hacer todo por vos hasta el día en que me muera”, escribía el entonces marido de Kravitz seis meses antes del divorcio. Según informó People en enero de este año, fue Zöe quien solicitó el divorcio, pero no trascendieron más datos. Hasta el día de hoy, el motivo del quiebre de esa relación sigue siendo un enigma.

*Channing Tatum y un romance con idas y vueltas

Channing Tatum y la cantante Jessie J estuvieron dos años juntos, aunque se separaron en varias ocasiones Grosby Group - LA NACION

Tras su divorcio en 2018 de Jenna Dewan, el actor comenzó inmediatamente una relación con la cantante Jessie J. Se trataba de otro vínculo que parecía consolidado, aunque con ciertas intermitencias. En los dos años que estuvieron juntos -se terminaron separando en 2020- sortearon varias crisis, y no lograron mantener el noviazgo a flote. Uno de los últimos mensajes que le dejó la artista a su expareja en las redes fue con motivo de su cumpleaños. “Felices 40”, escribió Jessica Ellen Cornish el 26 abril del año pasado, días antes de la ruptura. “Sos un hombre muy especial, único, y me siento muy agradecida de que hayas naciado, y aún más agradecida de que nos hayamos conocido”, manifestó, enamorada. Lamentablemente, el romance no prosperó.

Channing Tatum y su expareja, Jenna Dewan, de quien se divorció en 2018 tras nueve años juntos; son amigos en la actualidad y tienen una hija en común, Everly Archivo

Tatum venía de un divorcio luego de nueve años de matrimonio con Jenna Dewan. Ambos se conocieron en 2006 en el set de rodaje del film Step Up: camino a la fama, se casaron en 2009, y en 2013 tuvieron a la pequeña Everly. En abril de 2018 sorprendieron en sus redes con el anuncio de su separación definitiva. “¡Hola mundo! Tenemos algo que queremos compartir. Es raro tener que compartir esto, pero es consecuencia de las vidas que hemos decidido llevar, y de las que estamos muy agradecidos. Estamos viviendo un momento increíble pero también es un momento en el que la verdad puede distorsionarse fácilmente... Así que queremos compartir la verdad para que sepas que si no la leíste aquí, entonces es más ciertamente ficción. Hemos elegido separarnos amistosamente como pareja”, escribieron.

En el mismo comunicado, añadieron: “Nos enamoramos perdidamente hace ya muchos años y hemos vivido un viaje mágico juntos. Nada ha cambiado respecto a cuánto nos queremos, pero el amor es una bonita aventura que nos lleva ahora por senderos distintos. Todavía somos una familia y siempre seremos unos padres dedicados a Everly. No vamos a comentar más y agradecemos de antemano que respeten la privacidad de nuestra familia”.

