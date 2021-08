Los famosos que están en pareja con quienes eran sus estrellas favoritas

John Krasinski miró El diablo viste a la moda y se enamoró de Emily Blunt al punto tal de querer conocerla. Lo mismo sucedió con el músico Machine Gun Kelly, quien estaba fascinado con Megan Fox cuando era adolescente sin saber que, a sus 31 años, iba a estar en una relación con ella. El destino les jugó una buena pasada a varias estrellas de Hollywood que convirtieron a sus amores platónicos en vínculos reales.

*Machine Gun Kelly y Megan Fox

Megan Fox y Machine Gun Kelly, inseparables AFP

Desde que se conocieron el año pasado que se volvieron totalmente inseparables, pero lo cierto es que el cantante Machine Gun Kelly ya sentía cosas por Megan Fox aún sin verla personalmente. En julio, el también actor reveló que en su adolescencia tenía un afiche de Transfomers con el rostro en primer plano de quien sería su pareja. “Se ve que el destino funciona de ese modo y con nosotros fue como circular”, añadió el artista, quien se mostró por primera vez con la actriz en mayo del año pasado. La pareja se conoció en el set de la película Midnight in the Switchgrass, y el flechazo fue instantáneo.

En la entrega de los American Music Awards 2020, donde el músico presentó material de su último álbum, Tickets to My Downfall, posaron para las cámaras. Lo mismo sucedió este año en los premios Billboard: no dudaron en mostrarse afectuosos a medida que la entrega avanzaba y cuando el intérprete ganó dos premios, ahí estaba Megan para aplaudirlo. Fox es madre de tres hijos (Bodhi, Journey y Noah) fruto de su matrimonio con Brian Austin Green, de quien se divorció tras 15 años juntos y varias crisis. Por su parte, Machine Gun Kelly, cuyo nombre real es Colson Baker, tiene un hija llamada Casie.

*Jason Momoa y Lisa Bonet

Jason Momoa estaba enamorado de Lisa Bonet desde su adolescencia Agencias

El actor de Game of Thrones y Aquaman, Jason Momoa, dijo que su esposa Lisa Bonet era “literalmente un crush adolescente cuando la miraba en The Cosby Show”. En una entrevista con James Corden, Momoa reveló que no le compartió ese dato a su pareja hasta el nacimiento de sus hijos. “Tenía miedo de quedar como un raro o alguien que la perseguía, pero la realidad es que siempre quise conocerla porque ella siempre fue una reina” , manifestó sobre la actriz del film Alta fidelidad, exesposa de Lenny Kravitz y madre de Zoë Kravitz, quien protagonizó la serie basada en dicha película de culto. “Si alguien te dice que algo es imposible, tan solo mencionen lo que me pasó a mí, me casé con Lisa Bonet, cualquier cosa es posible”, agregó el actor, enamoradísimo. Ambos se conocieron en 2005, se casaron en 2017 y tienen dos hijos en común, Lola Iolani y Nakoa-Wolf.

Asimismo, Momoa mantiene una gran relación con Kravitz. En diálogo con The Times, el músico habló sobre el vínculo que los une. “Nuestras familias están bendecidas. Amo a Jason, él es como un hermano para mí y amo a los niños. Es hermoso, pero lleva trabajo”, expresó el cantante respecto de sus sentimientos hacia el actor hawaiano. Por otro lado, Kravitz contó que también se lleva muy bien con Bonet, de quien se divorció en 1991. “La madre de Zoë y yo ahora somos mejores amigos. Es interesante porque así es cómo comenzó la relación, pero te hace sentir realmente bien cuando podés hacer eso. Cuando estamos todos juntos, su hombre, sus hijos, Zoë y yo, somos una gran familia feliz”, expresó.

*Katherine Schwarzenegger y Chris Pratt

Katherine Schwarzenegger se sentía atraída por su marido, Chris Pratt, mucho antes de conocerlo AFP

En cuanto a Katherine Schwarzenegger, la escritora e influencer también confesó sentir una atracción por Chris Pratt años antes de empezar una relación. En una entrevista la joven confesó que estaba interesada en Pratt y que es “el mejor Chris de Hollywood”, muy por delante de Chris Evans y Chris Hemsworth. “En este último tiempo a Pratt se lo ve muy hermoso”, declaró. En 2018, ya comenzaban a mostrarse juntos, se casaron en junio de 2019 y se convirtieron en padres al poco tiempo. En agosto de 2020 le dieron la bienvenida a la pequeña Lyla Maria. Pratt venía de un divorcio de alto perfil de la actriz Anna Faris, con quien tiene un hijo en común, Jack. Al separarse, ambos hicieron hincapié en cómo querían preservar su buena relación por el bien del niño.

“Nuestro hijo tiene dos padres que lo aman mucho y por su bien queremos mantener esta situación tan privada como sea posible, para seguir adelante. Todavía tenemos amor el uno por el otro, siempre valoramos nuestro tiempo juntos”, habían expresado los actores en un comunicado. Respecto de su vínculo con la hija de Arnold y Maria Shriver, el actor de Guardianes de la Galaxia no tuvo más que elogios para su esposa. “Agradezco a Dios haberte puesto en mi vida. Gracias por las risas, los besos, las charlas, las caminatas”, escribió en un posteo en el que le declaraba su amor como previa al casamiento.

*John Krasinski y Emily Blunt

Emily Blunt y John Krasinski, una de las parejas más consolidadas de Hollywood AFP

Con John Krasinski todo empezó con una película. El actor y realizador contó en el programa de Graham Norton que vio El diablo viste a la moda “más o menos 72 veces” porque “es uno de esos films que cuando lo encontrás mientras buscás algo que ver, te detenés a mirarlo”. Dos años después del lanzamiento del film, conoció a la actriz revelación de esa producción de David Frankel, la británica Emily Blunt. “Tuve la suerte de que se quedó conmigo conociendo mi obsesión por la película y que no advirtió que estaba al lado de un acosador”, bromeó el cineasta que dirigió a su esposa en el díptico Un lugar en silencio. Por su lado, antes de la primera cita, Blunt maratoneó la versión norteamericana de The Office -en la que Krasinski interpretó a Jim- para conocerlo en cierta forma.

John Krasinski confiesa que es fan de El diablo viste a la moda - Fuente: YouTube

“Fue un flechazo absoluto”, le contó la actriz a People sobre esa salida arreglada por una amiga. En cuanto al actor, no se sentía listo para entablar un noviazgo hasta que esa cita cambió radicalmente su opinión. “Fue uno de esos momentos en los que no querés salir con nadie e iba a tomarme mi tiempo en Los Ángeles, pero después de que la conocí, me puse muy nervioso. ‘Oh, Dios mío, me voy a enamorar de ella’, pensé. Cuando nos dimos la mano, le dije: ‘¡Me gustás!’ “, recordó Krasinski en el programa de Ellen DeGeneres. La pareja se casó en 2010 en Italia y tienen dos hijas, Hazel y Violet. En la boda que realizaron la actriz invitó a Stanley Tucci, de quien se había hecho amiga en el rodaje de El diablo viste a la moda. En ese contexto, Tucci conoció a la hermana de Blunt, Felicity, con quien se casaría dos años más tarde.

*Mila Kunis y Ashton Kutcher

Mila Kunis y Ashton Kutcher, un amor que traspasó la pantalla GROSBY GROUP

En 1998, cuando a Mila Kunis le dieron el papel de Jackie en la famosa sitcom That ‘70s Show, la actriz se puso nerviosa al enterarse que Ashton Kutcher también iba a formar parte del elenco. “Pensé que era tan lindo y adorable y después en una escena cuando tenía que besarlo me sentí muy nerviosa porque estaba enamorada platónicamente de él”, declaró sobre quien se convertiría en su marido y padre de sus hijos. Ambos transitaron un largo camino hasta reencontrarse románticamente. Kunis tuvo una relación de ocho años con Macaulay Culkin, y Kutcher se casó con Demi Moore. Sin embargo, el destino quiso que volvieran a verse en 2012, cuando, ya solteros, comenzaron a frecuentarse.

¿Cuándo se convirtió la amistad entre Ashton Kutcher y Mila Kunis en otra cosa? - Fuente: YouTube

En 2014 nació su primera hija, Wyatt Isabelle. Un año después y con la niña como testigo, Kunis y Kutcher pasaron por el altar, y en 2016 se agrandó la familia con la llegada de Dimitri. Si bien su relación está más que consolidada, Kunis confesó que le molesta que cada cierto margen de tiempo la prensa invente una crisis con Kutcher. “Una vez al año me entero de que estoy embarazada y de que Ashton y yo estamos en planes de divorcio”, manifestó la actriz de origen ucraniano y nacionalizada estadounidense en una entrevista con la revista Cosmopolitan. “Lo único que me molesta es cuando mis padres o mis abuelos se confunden al leer esas noticias. En uno de mis embarazos, dijeron que tuve una emergencia médica y que me llevaron al hospital. Mi cara estaba en las portadas. Nadie podría comprender la cantidad de estrés que esa noticia le causó a mi familia”, manifestó la actriz sobre su vínculo con la prensa y el alto perfil que tiene su matrimonio.