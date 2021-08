Angustiada, Verónica Monti aseguró que es cleptómana: “Hace 25 años que padezco este trastorno”

Tras el intento de robo que protagonizó en un shopping de Palermo este fin de semana, Verónica Monti rompió el silencio. Acompañada por su abogado Martín Francolino, la expareja de Sergio Denis se mostró notablemente angustiada por la situación y confesó su cleptomanía, un trastorno que dice padecer desde hace 17 años.

“ No me siento bien. Del domingo a hoy estoy prácticamente sin dormir, perdiendo la voz, con un nivel de estrés y angustia mayúsculo ”, comentó este jueves en Nosotros a la mañana la mujer que, luego del intento de hurto de dos pares de zapatos, pasó una noche demorada en la comisaría. “De lo que se ha dicho no vi nada, y me parece que en este momento si me pongo a responder a cada perejil que va a decir algo pierdo el tiempo y energías, que tengo muy pocas”, aclaró en cuanto a los motivos por los que decidió no hablar antes.

Y enseguida justificó su accionar en un trastorno que dice padecer hace años: “Es un momento sumamente difícil, son años que vengo arrastrando esto y en algún momento esto iba a suceder. La cleptomanía es un robo pero no, porque la conducta no es como un robo tradicional donde salen corriendo o siempre son más de dos. El cleptómano se maneja solo. El cleptómano tiene un deseo irrefrenable por agarrar un objeto y a los minutos le genera una angustia tremenda y lo que hace siempre es o lo regala o lo tira, no lo quiere tener en su poder ”, relató con angustia.

“Es una enfermedad que por lo general afecta más a las mujeres y no tiene cura. Sí con la medicación adecuada, que yo en su momento tomé, pero después tuve que dejar porque me generó daños colaterales (...). Fui atendida por psiquiatras buenísimos que me han sacado adelante. Pero también hay una relación directa entre la cleptomanía y el estado anímico que uno tiene. Claramente, yo estoy muy mal. Las personas que sufrimos esta enfermedad tenemos tendencia a ser compulsivas y con una ansiedad importante”, explicó.

Mientras asegura que la cleptomanía es una enfermedad de la que muy poco se sabe, Monti relató con lujo de detalles la sensación que le genera cometer el delito. “La gente te dice: ‘chorra’, ‘mechera’ y la verdad que no, pasa por otro lado. Es algo irrefrenable, que no lo podés controlar. Una sensación rara. Cuando ya tenés el objeto, al tiempo te querés deshacer de él. Uno funciona solo, suena una alarma y volvés. No hay violencia, no discutís, no peleas, pedís disculpas, cosa que no hace el ladrón tradicional. En el video se ve de hecho que vuelvo, me parece que no hay que confundir”, opinó.

“Desde los 25 años padezco este trastorno. Obviamente hay niveles, en mi caso son hechos esporádicos en el tiempo. Me di cuenta que tenía esta enfermedad cuando agarraba objetos que yo podía pagar, que no había necesidad que los robe. Siempre son cosas que la persona puede costear. Cuando cometo el hecho hay como una especie de bache, es un momento que no puedo razonar. Es algo psicológico porque yo sé que es un delito”, agregó.

“¿Cómo toman tus hijos esta patología?”, le preguntó Carlos Monti. “Los chicos acaban de cumplir 6 y 8 y por suerte no se enteraron de nada. Si me lo preguntaran se los explicaría”, contestó sin vueltas. Y enseguida aclaró que fue la primera vez que quedó detenida: “Para que yo quede demorada tiene que haber una denuncia del local. Me ha pasado en estos años, cuando me descubrieron, decir: ‘Disculpame, soy cleptómana’ y la gente no hace la denuncia. Este local en particular no me habrá creído. Estuve en un cuartito frente a los escritorios donde están los oficiales. Podía ir al baño, no me puedo quejar. La verdad es que no tenían ni idea quien era, tampoco me considero una persona pública”, advirtió.

Por su parte, su abogado Martín Francolino explicó todo sobre la causa judicial que recién comienza. “ La causa recién empieza. Hoy tenemos una audiencia, estoy recabando las pruebas para aportar: los medicamentos que toma, los análisis psicológicos que se le hicieron antes. Cuando se comprueba que tiene esta enfermedad es automáticamente inimputable y se dicta el sobreseimiento ”, explicó el letrado.

